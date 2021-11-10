Астронавты SpaceX успешно вернулись на Землю

Пилотируемый космический корабль Сrew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек успешно вернулся на Землю, приземлившись у побережья Флориды.

В NASA сообщили, что капсула, получившая название «Индевор», отстыковалась от МКС в 14.05 по местному времени. Она приземлилась в Мексиканском заливе в 22.33 по восточному времени США, что ознаменовало завершение миссии «Экипаж-2».

В состав экипажа входили командир космического корабля Шейн Кимбро и Меган Макартур из NASA, Тома Песке из Франции и Акихико Хосидэ из Японии. Их возвращение завершило шестимесячное путешествие на МКС.

Источник: tengrinews.kz