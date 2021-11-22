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Astra вступила в клуб частных космических компаний, достигших орбиты Земли
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Сегодня в 10:41

Astra вступила в клуб частных космических компаний, достигших орбиты Земли

Частная космическая компания Astra успешно запустила свою ракету на орбиту Земли. На ракете установлено экспериментальное оборудование Космических сил США.

Astra после успешного запуска своей ракеты LV0007 вступила в небольшой клуб частных космических компаний, чьи аппараты достигли орбиты планеты.

Это пятая попытка Astra выйти на орбиту.

Кроме Astra орбиты смогли достичь аппараты всего четырех частных космических компаний: SpaceX, Rocket Lab и Virgin Orbit.

Одна ракета LV0007 стоит $2,5 млн, размер модели небольшой, и Astra делает на это расчет — руководство компании планирует запускать и совершенствовать маленькие ракеты и к 2025 году значительно снизить их стоимость.

Источник: rb.ru

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#космос #spacex #virgingalactic #орбита #astra
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