Astana Hub приглашает начинающих стартаперов на Startup School

Astana Hub принимает заявки на курс Startup School, где будут обучать основам IT-предпринимательства. Курс ориентирован на начинающих стартаперов и продакт-менеджеров, старшеклассников и студентов — принять участие в Startup School можно даже при отсутствии своего стартапа или идеи.

Программа курса состоит из следующих блоков:

1. Что такое стартап, чем он отличается от традиционного бизнеса, какие основные термины используют в startup community.

2. Как найти идею — участники получат пошаговое руководство о том, с чего начать путь в мир стартапа и где искать идеи.

3. Коммуникации — как собирать команду и что такое Customer development.

4. Рынок — как анализировать рынок и аудиторию, рассчитывать прибыль и убытки.

5. Бизнес-моделирование — что такое бизнес-модель Canvas, как проверять идею с минимальными вложениями, а также советы по созданию MVP в разных сферах.

6. Как привлечь инвестора — эксперты поделятся секретами успешной презентации проекта, расскажут об этапах привлечения инвестиций, а также об основных ошибках стартапов.

Спикеры курса:

— Назерке Калидолда, ex-Google, laccent.app, exponential.program, Forbes Under30

— Аркадий Селезнев, основатель IT-компании Cododrome. Первый директор самарского филиала Founder Institute и ex-COO Yellow Rockets

— Алина Абдрахманова, invr_kz, Geneva Business School, KAZGUU Business School

—Марат Толибаев, стартапер в ИТ, бизнес-ангел, ментор, инвестор

— Рината Илюбаева, СЕО сервиса проверки контрагентов Kompra.kz

— Акбота Иссаханова, Product Manager по исследованиям и разработкам в KazDream Technologies LLC.

Обучение на курсе бесплатное, прием заявок продлится до 12 декабря. Сам курс будет доступен с момента регистрации — занятия можно проходите в удобное для себя время на платформе Alpha Education.

После завершения курса и успешной сдачи итогового теста участники Startup School получат сертификат от Astana Hub, а доступ к курсу будет предоставлен на постоянной основе.

Источник: digitalbusiness.kz