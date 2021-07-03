Apple открыла для скачивания бета-версию macOS Monterey

С новой операционной системой с одного тачпада можно будет управлять сразу тремя устройствами, а через приложение «Команды» — автоматизировать действия.

Бета-версия macOS Monterey стала доступна на сайте Apple. Ее поддерживают устройства:

⎯ iMac (конца 2015 года и новее).

⎯ iMac Pro (конца 2017 и новее).

⎯ Mac Pro (конец 2013 года и новее).

⎯ Mac Mini (конец 2014 года и новее).

⎯ MacBook Pro (начало 2015 года и новее).

⎯ MacBook Air (начало 2015 года и новее)

⎯ MacBook (начало 2016 года и новее).

В macOS Monterey появится сквозное управления несколькими устройствами Apple с одного тачпада, клавиатуры и мыши через Universal Control. Например, можно переносить файлы с Mac на рядом стоящий iPad и наоборот.

Также появится приложение «Команды», режим энергосбережения, изменится дизайн Safari.

Официальные обновления OC будут доступны осенью 2021 года.

Источник: vc.ru