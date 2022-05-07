Amazon запустил приложение с играми IMDb, чтобы упростить пользователям выбор фильма

Сайт с крупнейшей в мире базой данных о кино IMDb запустил приложение, которое упрощает выбор фильма. Приложение доступно владельцам ТВ-приставки Fire TV от Amazon. Компания рассчитывает с помощью игр решить проблему выбора среди большого количества контента на стриминге.

Онлайн-ретейлер рассказал о нескольких играх, доступных в приложении IMDb под названием What to Watch. Одна из них позволяет «перетасовать варианты фильмов и сериалов» и предлагает три варианта на выбор. Нажав на кнопку «раздать карты», игрок может начать заново.

Amazon обещает, что в приложение будет запускаться больше игр.

Источник: incrussia.ru