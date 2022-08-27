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«Алматы марафон»: месяц до крупнейшего бегового соревнования Центральной Азии
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Сегодня в 10:12

«Алматы марафон»: месяц до крупнейшего бегового соревнования Центральной Азии

Скоро в Алматы пройдет ежегодное беговое соревнование — «Алматы марафон», которое состоится в одиннадцатый раз. В этом году на старт выйдут 12 тысяч спортсменов, чтобы преодолеть свои дистанции. Старт и финиш запланирован на Площади Республики.

С каждым годом мероприятие набирает обороты и становится все более масштабным. Так, в этом году ожидается прибытие участников из более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в рамках «Алматы марафона» впервые пройдет чемпионат РК по марафону и забегу на 10 км.

Участие в марафоне могут принять все желающие от 15 лет и на финише получить памятную медаль финишера. Тройка победителей среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях будут награждены медалями, грамотами и памятными призами. Победители среди мужчин и женщин в абсолютных категориях на дистанциях 21,1 км и 42,2 км также получат денежный приз.

Для участия необходимо пройти процедуру онлайн-регистрации и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.

Представленные дистанции: 42.2 км, 21.1 км, 10 км, 10 км скандинавская ходьба, командная эстафета Экиден.

Мероприятие входит в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, трассы марафона сертифицированы согласно стандартам World Athletics.

Регистрация на марафон на сайте продлится до 9 сентября 2022 года или по достижению 12 000 участников, в том числе 90 команд Экиден.

Титульный спонсор: Kaspi.kz

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