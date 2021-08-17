Александр Винокуров вернется к работе в «Астане»

Команда продолжит выступать в сезоне 2022 года.





Велокоманда готовится к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта. В ближайшее время ожидается объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.





Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя велокоманды Astana.