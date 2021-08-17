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Александр Винокуров вернется к работе в «Астане»
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Сегодня в 11:39

Александр Винокуров вернется к работе в «Астане»

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя велокоманды Astana.

Команда продолжит выступать в сезоне 2022 года.

Велокоманда готовится к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта. В ближайшее время ожидается объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.

Источник: tengrinews.kz

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