Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева пробились в третий круг Мастерса в США

Казахстанцы продолжают успешное выступление на турнире Miami Open.



18 ракетка мира Елена Рыбакина во втором раунде Miami Open переиграла румынку Елену Габриэлу Рузе, которая является 57-м номером рейтинга WTA, — 6:4, 7:5.



Длительность матча составила один час и 45 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, шесть брейков и трижды ошиблась на подаче. Ранее соперницы не встречались.



Следующую игру казахстанка проведет с американкой — либо с Джессикой Пегулой, либо со Слоан Стивенс.



Александр Бублик в своей стартовой игре в трех сетах одолел колумбийца Даниэля Элахи Галана — 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.



За два часа с небольшим Бублик выполнил 11 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 6 брейков из 12-и.



Далее первую ракетку Казахстана ждет шестой сеяный данных состязаний и недавний соперник по Кубку Дэвиса — норвежец Каспер Рууд, которого Александр уверенно победил в Осло.



Юлия Путинцева на свой поединок с Лесей Цуренко из Украины потратила почти три часа и три сета — 6:3, 4:6, 7:5. За это время наша теннисистка сделала один эйс, три раза совершила двойные на подаче и реализовала 8 из 13 брейк-поинтов.



В следующем круге Юлия будет противостоять Пауле Бадосе из Испании.

Источник: olympic.kz