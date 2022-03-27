Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
aleksandr-bublik-elena-rybakina-i-yuliya-putinceva-probilis-v-tretiy-krug-mastersa-v-ssha
Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева пробились в третий круг Мастерса в США
145
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:15

Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева пробились в третий круг Мастерса в США

Казахстанцы продолжают успешное выступление на турнире Miami Open.

18 ракетка мира Елена Рыбакина во втором раунде Miami Open переиграла румынку Елену Габриэлу Рузе, которая является 57-м номером рейтинга WTA, — 6:4, 7:5.

Длительность матча составила один час и 45 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, шесть брейков и трижды ошиблась на подаче. Ранее соперницы не встречались.

Следующую игру казахстанка проведет с американкой — либо с Джессикой Пегулой, либо со Слоан Стивенс.

Александр Бублик в своей стартовой игре в трех сетах одолел колумбийца Даниэля Элахи Галана — 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.

За два часа с небольшим Бублик выполнил 11 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 6 брейков из 12-и.

Далее первую ракетку Казахстана ждет шестой сеяный данных состязаний и недавний соперник по Кубку Дэвиса — норвежец Каспер Рууд, которого Александр уверенно победил в Осло.

Юлия Путинцева на свой поединок с Лесей Цуренко из Украины потратила почти три часа и три сета — 6:3, 4:6, 7:5. За это время наша теннисистка сделала один эйс, три раза совершила двойные на подаче и реализовала 8 из 13 брейк-поинтов.

В следующем круге Юлия будет противостоять Пауле Бадосе из Испании.

Источник: olympic.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #сша #теннис #турнир #masters
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В приложении iCloud для Windows стал доступен менеджер паролей
670
ЕС запустит фонд для восстановления экономики
639
Госслужащие Казахстана будут обучаться в Малайзии
1502