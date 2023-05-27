Алдияр Жапарханов о творчестве, создании песен и предстоящем фильме группы «Ирина Кайратовна»

Совсем недавно у казахстанской группы «Ирина Кайратовна» состоялся релиз нового альбома ADGARE GUDJU. Мы пообщались с участником проекта Алдияром Жапархановым и узнали чуть больше о его творчестве, процессе написания песен и будущих планах.





Алдияр Жапарханов, город — Алматы, сценарист, @menenbarisuraid1

Как все началось

Я участник проекта «Ирина Кайратовна». Занимаюсь творчеством со школы. Когда учился в седьмом классе, начал играть в КВН. Увлекался этим более 10 лет. И именно с этого увлечения все и началось.

О творчестве и вдохновении

Когда мы создавали скетчи, вдохновлялись Key & Peele. Что касается музыкального направления нашей деятельности, вдохновляет Monty Python. Чем сильнее препятствия, тем сильнее ты становишься после их преодоления. Думаю, мне повезло, что рядом со мной такие ребята. С их помощью я все могу преодолеть.

В музыке наш основной идейный вдохновитель — Илья Гуменный @iluxasensei. У него есть музыкальное чутье, талант к созданию музыки. Большая часть наших треков была написана именно Ильей.

Мы обычные ребята, которые не умеют играть на музыкальных инструментах. Поэтому мы находим бит на YouTube и пытаемся что-то к нему начитать. После этого приносим наработки нашим мастерам: Джамалу и Ганджи @jamalxganja, и они доводят все до конца.

Надеюсь, что у слушателей наша музыка вызывает только позитивные эмоции





Надеюсь, что у слушателей наша музыка вызывает только позитивные эмоции. Не хотелось бы, чтобы нас ассоциировали с людьми, которые пропагандируют что-то грязное. Даже если подобное есть в наших текстах, мы все же стремимся нести людям только что-то веселое и доброе, как это обычно бывает у нас на концертах.

Мы движемся по течению. Если постоянно двигаться к каким-то целям, можно разочароваться. Мы же кайфуем и делаем то, что нам нравится.

Мы движемся по течению





После выхода трека «5000» у нашего коллектива сложился определенный образ. Мне нравится затрагивать остросоциальные темы, которые волнуют все слои нашего населения. И я понимаю, что кроме нас в Казахстане никто этого не сделает. Поэтому мы будем продолжать это делать.

Об альбоме

Новый альбом ADGARE GUDJU был написан совместно с HIRO. Так получилось, что в прошлом году у нас были определенные сложности. В это же время у Бекболата тоже были свои личные проблемы. И мы решили объединиться и создать совместный альбом.

К тому же, по статистике, все наши совместные треки с HIRO становятся хитами.

О планах

Мы начинаем снимать фильм с Куанышем Бейсековым. Мы уже на этапе создания эпизодных сценариев фильма «Ирины Кайратовны».