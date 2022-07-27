Акселератор startX будет сотрудничать со стартапами из Казахстана

Представители Казахстана провели встречу с генеральным директором сообщества startX господином Даршем Манном. Была достигнута договоренность о том, что глобальный стартап-акселератор и сообщество основателей, связанные со Стэнфордским университетом, будут поддерживать казахстанских стартаперов.

Сейчас акселератор выстраивает партнерские отношения с Astana Business Campus — научным парком, созданным для сотрудничества бизнес-сектора с научным сообществом, который является важной частью казахстанской IT-экосистемы.

Источник: bluescreen.kz