Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
akselerator-startx-budet-sotrudnichat-so-startapami-iz-kazahstana
Акселератор startX будет сотрудничать со стартапами из Казахстана
79
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:18

Акселератор startX будет сотрудничать со стартапами из Казахстана

Представители Казахстана провели встречу с генеральным директором сообщества startX господином Даршем Манном. Была достигнута договоренность о том, что глобальный стартап-акселератор и сообщество основателей, связанные со Стэнфордским университетом, будут поддерживать казахстанских стартаперов.

Сейчас акселератор выстраивает партнерские отношения с Astana Business Campus — научным парком, созданным для сотрудничества бизнес-сектора с научным сообществом, который является важной частью казахстанской IT-экосистемы.

Источник: bluescreen.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #стартап #stanforduniversity #акселератор #программа
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Премьера фильма режиссера из Казахстана состоится на кинофестивале в Пусане
829
Теперь в приложении Facebook можно делать 3D-фотографии на телефонах с одной камерой
965
Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» покажут в Казахстане
2810
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.