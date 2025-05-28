Агентство Synthesis завоевало золото на премии AdForum PHNX Awards 2025 за проект с Gross и Uzum

Агентство Synthesis получило золотую награду международной премии AdForum PHNX Awards 2025 за кампанию Visible Bag, реализованную совместно с компаниями Gross Insurance и Uzum Market. Проект был отмечен за креативность, социальную значимость и лаконичную подачу, выделившись среди тысяч работ со всего мира.

Премия PHNX Awards считается одной из самых открытых в сфере креативных индустрий — в ее жюри входят специалисты из разных областей:

— креаторы

— консультанты

— журналисты

— бренд-менеджеры.

Награды присуждаются за проекты, которые находят отклик и вдохновляют индустрию на глобальном уровне.

Кампания Visible Bag направлена на повышение безопасности пешеходов: дизайнерское решение сочетается с социальной идеей и актуальным месседжем. Ранее проект уже получил серебро на Baku Flames Awards.

Также Synthesis удостоилось бронзы за разработку визуального стиля проекта «Новый Ташкент», созданного для Правительства Узбекистана и инициативы New Tashkent City. Новый бренд отражает стремление столицы стать современным, инновационным и устойчивым мегаполисом.