Агентство GForce стало триумфатором премии Spikes Asia

24 апреля 2025 года в сингапурском Swissôtel The Stamford прошла 39 церемония вручения премии Spikes Asia , это престижная премия в области креативной рекламы для Азиатско-Тихоокеанского региона, которая проводится организаторами фестиваля «Каннские львы».

После тщательной оценки и горячих дебатов победители Spikes Asia 2025 были официально объявлены — и с ними установлен новый креативный ориентир.

Агентство GForce из группы DASM стало триумфатором премии, получив Гран-при, две золотых, серебряную и бронзовую награду, а также три шорт-листа за проекты The National Sport of Kazakhstan для RUH Fighting и Mountennis для Beeline.

В этот вечер Казахстан вошел в историю с первыми победами Гран-при — одной из них в категории Creative Strategy за социальную кампанию The National Sport of Kazakhstan от агентства GForce.

Напомним, этот кейс агентство разработало для казахстанского промоутера ММА RUH Fighting, который использовал свою платформу для борьбы с домашним насилием, организовав спорный бой «мужчины против женщин» на ринге ММА.

Юлия Тушина, Сhief Сreative Excellence Officer DASM

Для нас Spikes Asia стал настоящим триумфом! Это исторический момент для агентства, и я невероятно горжусь нашей командой. Лично для меня этот фестиваль был особенно значимым — я впервые вошла в состав жюри Spikes Asia, и это стало по-настоящему уникальным опытом. Вчера вечером ко мне подходили признанные креативщики со всего мира — они говорили, как сильно их впечатлили наши работы. Это действительно ценно. Мне кажется, именно такими совместными усилиями мы все громче заявляем о Казахстане на креативной карте мира. Чтобы побеждать на таком уровне, важно мыслить масштабно: выходить за рамки локального рынка, не бояться быть смелыми и амбициозными. Только тогда рождаются идеи, которые звучат наравне с лучшими работами региона и мира. У Центральной Азии огромный потенциал — и его уже начинают слышать.

Саймон Кук, CEO LIONS

Победы этого года пришли со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, от Сеула до Сиднея, включая первые победы Гран-при из Казахстана. Спасибо всем, кто принял участие, и поздравления всем победителям и финалистам этого года. Я хотел бы поблагодарить наших 75 членов жюри и 12 председателей жюри, которые любезно посвятили свое время и экспертизу, чтобы оценить такой объем работ.

Кроме того, по итогам фестиваля опубликованы рейтинги: GForce стал седьмым в рейтинге агентств во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, и четвертым в рейтинге Стратегии и Эффективности.