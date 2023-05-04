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abr и Банк ЦентрКредит установили скульптуру в центре Алматы
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Главный

Вчера в 11:44

abr и Банк ЦентрКредит установили скульптуру в центре Алматы

3 мая состоится торжественное открытие арт-объекта современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева — «Қара Шапан» — на углу Панфилова и Кабанбай батыра, у ресторана «Афиша». Трехметровая скульптура чапана выполнена из металла и отсылает нас к казахской и средне-азиатской культуре, где номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности.

Урбанистика, архитектура, искусство и, конечно, гастрономия — одни из ключевых направлений развития и присутствия компании abr в Алматы. Ежегодно abr презентует городские проекты, поддерживает локальных архитекторов и художников, а Банк ЦентрКредит поддерживает инициативы, которые улучшают качество жизни современного горожанина.

16 ресторанных концептов abr влияют не только на архитектуру здания, но также на окружающую среду улицы и района в целом. Ярчайший пример связи урбанистики с гастрономическим бизнесом — улица Кабанбай батыра, где присутствуют целых шесть концепций abr, успешно дополняя и облагораживая фасады и близлежащие территории. У ресторана «Афиша», на углу Кабанбай батыра и Панфилова, появится работа казахстанского современного художника благодаря поддержке abr и Банка ЦентрКредит. «Қара Шапан» Сырлыбека Бекботаева теперь станет частью облика Алматы.

Впервые работы из серии «Шапан» были созданы для национального павильона Нур-Алем на Экспо 2017. Казахский и средне-азиатский чапан — как образ, который содержит в себе уникальный, легко узнаваемый культурный код. Этот предмет одежды традиционно сопровождает важные вехи в жизни. Номады обменивались чапанами, как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности. «Қара Шапан» соткан из металлической проволоки разной толщины, и несмотря на то, что на самом деле материал сложный и неподатливый, кажется, что выкроен он был из цельного куска ткани.

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#казахстан #алматы #банк #казахскаякультура #скульптура
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.