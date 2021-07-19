9 лучших фильмов Кристофера Нолана

Совсем скоро у британского и американского кинорежиссера Кристофера Нолана День рождения, поэтому решили вспомнить о его лучших работах, которые всегда интересно пересматривать.



Помни

2000 год, США





Нолан перенес на экран рассказ своего брата MementoMori, представив зрителю психологический детектив. По сюжету, герой Леонардо пытается найти человека, убившего его жену. Но дело осложняется болезнью Леонардо — у него редкая форма амнезии. Ну, а увидеть то, к чему это приведет, вы можете сами, посмотрев фильм.





Бэтмен: Начало

2005, США





Первый фильм трилогии о Бэтмене. Новый взгляд на историю всем известного героя от Нолана. Режиссер привнес многое в эту бэтмениану, представив более мрачную интерпретацию Уэйна и самого Готэма.





Престиж

2006, Великобритания





В основе истории старое доброе соперничество двух друзей. Действие происходит в конце XIX — начале XX веков. Картина — экранизацией одноименного романа Кристофера Приста. Обилие иллюзий, мастерство рук, техника и талант сделали свое дело — зритель остался под впечатлением от трюков героев и труда съемочной группы.





Темный рыцарь

2008, США





Самая известная часть трилогии о Бэтмене. Фильм хвалят за мастерски переданную атмосферу страха, в которой вынужденно жили обитатели Готэма, сюжетные хитросплетения и противоречивые чувства персонажей. И, конечно же, звездный актерский состав: Майкл Кейн, Гэри Олдман, Морган Фриман, Кристиан Бэйл, и Хит Леджер.





Начало

2010, США





Герои фильма крадут идеи, шпионят и зарабатывают на этом. Теперь у всей команды появилась возможность исправить положение. Многослойная картина, открывающая перед зрителем завесу страхов персонажей, которые им необходимо преодолеть. Мастерство игры показали все участники: Ди Каприо, Марион Котийяр, Майкл Кейн, Эллен Пйдж, КиллианМерфи, Том Харди и другие.





Темный рыцарь: Возрождение легенды

2012, Великобритания





Заключительная часть трилогии комиксов DC. В этой картине персонаж Кристиана Бейла жил в тени. Но с появлением очередной угрозы существованию Готэма в виде персонажа Тома Харди, Бэтмэн возвращается. Фильм выделяется среди других обилием метафор и тщательно проработанными персонажами.





Интерстеллар

2014, США





Научно-фантастический фильм о космическом путешествии исследователей. Их цель найти пригодную для жителей планету. Апокалиптическое настроение присутствует во всем, как в погодных условиях, переданную через засуху и бури, так и в отношении института семьи. В этой работе Нолан сумел объединить тему парадокса и трехмерности времени, проблемы экологии и тему любви родителей и детей.





Дюнкерк

2017, Великобритания





Военная драма, которая повествует о Дюнкерской операции в 1940 году. История о спасении и эвакуации 300 000 человек. Картина поднимает тему не только героизма и самопожертвования на поле боя, но и затрагивает вопрос приоритета, что выигрыш это не только про победу, но и про тех, кто выжил.





Довод

2020, США, Великобритания





Фильм снят в жанре научной фантастики. Во главе угла снова игра со временем. Новая технология позволяет возвращаться в прошлое и влиять на ход событий напрямую. Сложный и закрученный сюжет представлен в виде динамично развивающейся истории спасения мира.