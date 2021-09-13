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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 казахстанских Youtube блогеров, на которых стоит подписаться
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Вчера в 18:00

9 казахстанских Youtube блогеров, на которых стоит подписаться

Вот несколько интересных блогеров из Казахстана и Кыргызстана на YouTube.

Тимур Балымбетов
Количество подписчиков: 144 000



Бывший генеральный продюсер канала Gakku на данный момент развивает собственный интервью-проект «Честно говоря». Его собеседниками уже стали Эрика Герцег, Аскар Ильясов, Данияр Алшинов и другие.

Динара Сатжан
Количество подписчиков: 53 700



Динара Сатжан — казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер. В рамках рубрики «100 сұхбат» на своем YouTube-канале Динара знакомит с известными блогерами, бизнесменами, звездами спорта и науки.

Alexandra Aliart
Количество подписчиков: 15 700



#ARTview — это арт проект художницы Александры Али о вдохновляющих людях. В ходе искренней беседы, маслом на холсте создается абстрактный портрет души героя. Интервью проходят откровенно и на самые неудобные темы, без цензуры. Гости проекта — инфлюенсеры и блогеры: Женис Омаров, Аскар Ильясов, Айым Сейтметова, Луина и другие.

Еще 3 блогера по ссылке.

Адилет Ногойбаев
Количество подписчиков: 101 000



Адлет зарегистрировался на YouTube в 2006 году, когда учился в университете в Вене, где у него был свободный доступ к скоростному интернету. Они с друзьями начали снимать видео о студенческой жизни.

Подробнее по ссылке.

Максим Якименко
Количество подписчиков: 652 000



Максим начал вести блог в 2014 году, когда было модно заказывать разную электронику с AliExpress и распаковывать ее на камеру. Никаких «техноблогеров» не было, были просто чуваки, которые снимали говорящие руки, то есть стол, лампа, камера. Он не понимал, что будет заниматься этим на постоянной основе. Начиналось все как хобби, которое со временем переросло в образ жизни и основной источник заработка. Максим хотел снимать ролики о гаджетах и технологиях, но какие именно это должны быть гаджеты не представлял.

Подробнее по ссылке.

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