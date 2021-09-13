9 казахстанских Youtube блогеров, на которых стоит подписаться

Тимур Балымбетов

Динара Сатжан

Alexandra Aliart

Адилет Ногойбаев

Максим Якименко

144 000Бывший генеральный продюсер канала Gakku на данный момент развивает собственный интервью-проект «Честно говоря». Его собеседниками уже стали Эрика Герцег, Аскар Ильясов, Данияр Алшинов и другие.53 700Динара Сатжан — казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер. В рамках рубрики «100 сұхбат» на своем YouTube-канале Динара знакомит с известными блогерами, бизнесменами, звездами спорта и науки.15 700#ARTview — это арт проект художницы Александры Али о вдохновляющих людях. В ходе искренней беседы, маслом на холсте создается абстрактный портрет души героя. Интервью проходят откровенно и на самые неудобные темы, без цензуры. Гости проекта — инфлюенсеры и блогеры: Женис Омаров, Аскар Ильясов, Айым Сейтметова, Луина и другие.101 000Адлет зарегистрировался на YouTube в 2006 году, когда учился в университете в Вене, где у него был свободный доступ к скоростному интернету. Они с друзьями начали снимать видео о студенческой жизни.652 000Максим начал вести блог в 2014 году, когда было модно заказывать разную электронику с AliExpress и распаковывать ее на камеру. Никаких «техноблогеров» не было, были просто чуваки, которые снимали говорящие руки, то есть стол, лампа, камера. Он не понимал, что будет заниматься этим на постоянной основе. Начиналось все как хобби, которое со временем переросло в образ жизни и основной источник заработка. Максим хотел снимать ролики о гаджетах и технологиях, но какие именно это должны быть гаджеты не представлял.