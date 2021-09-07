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6-kazahstanskih-interv-yuerov-na-youtube
6 казахстанских интервьюеров на YouTube
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Сегодня в 11:50

6 казахстанских интервьюеров на YouTube

Интервью на YouTube — один из самых популярных форматов контента. Вот на кого из интервьюеров стоит обратить внимание в Казахстане.

Тимур Балымбетов

Количество подписчиков: 144 000


Бывший генеральный продюсер канала Gakku на данный момент развивает собственный интервью-проект: «Честно говоря». Его собеседниками уже стали Эрика Герцег, Аскар Ильясов, Данияр Алшинов и другие.


Динара Сатжан

Количество подписчиков: 53 700

Динара Сатжан — казахстанская журналистка, телеведущая, предпринимательница, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, а также бренда Dinara Satzhan, блогер. В рамках рубрики «100 сұхбат» на своем YouTube-канале Динара знакомит нас с известными блогерами, бизнесменами, звездами спорта и науки.


Alexandra Aliart

Количество подписчиков: 15 700


#ARTview — это арт проект художницы Александры Али о вдохновляющих людях. В ходе искренней беседы, маслом на холсте создается абстрактный портрет души героя. Интервью проходят откровенно и на самые неудобные темы, без цензуры. Гости проекта, в основном инфлюенсеры и блогеры, такие как Женис Омаров, Аскар Ильясов, Айым Сейтметова, Луина и другие.


Шарипов Улугбек

Количество подписчиков: 31 100


Предприниматель, основатель отечественного бренда мужской одежды Shoqan Suits, блогер Улугбек Шарипов проводит интервью с предпринимателями для своего YouTube-канала. Крайнее интервью было с участием основателя одной из ведущих компаний по инфлюенс-маркетингу, Brave Talents, Алмасом Жали.


Мискузи боул

Количество подписчиков: 21 900


Канал блогера Молдир Матжановой с видео-подкастами на самые разные темы и интервью с интересными персонами. Героями их видео уже стали блогеры: Нагимуша и Айжан Байзакова, финалистка танцевального шоу «Танцы на ТНТ», Мадина Бейсекеева и другие.


Бейбит Алибеков

Количество подписчиков: 167 000


Журналист, бизнесмен, инфлюенсер и обозреватель Бейбит Алибеков активно ведет свой канал, где множество обзоров премиальных авто. Но акцент сделан на интервью с успешными людьми, предпринимателями и публичными личностями из Казахстана и также стран СНГ, среди них: Азамат Мусагалиев, Евгений Чебатков, Игорь Рыбаков.

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