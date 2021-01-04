9 идей, чем занять ребенка в новогодние каникулы

1. Диафильмы

Для родителей постарше мультфильмы начинались вовсе не с диснеевских принцесс в большом кинотеатре, а с маленькой «волшебной» коробочки. Треск пленки, переключатель и магия на стене — помните? Современные дети вряд ли поймут, что это такое, но в этом и интерес. Можно купить подержанный аппарат и пленочные сказки на сайте объявлений или новый современный проектор, неважно. Главное — праздничное настроение.

2. Лепка из соленого теста

Среди множества рецептов мы выбрали самый простой: смешайте полстакана муки со стаканом воды и стаканом соли. Если с талантом скульптора не очень — можно использовать специальные формочки для печенья. Еще веселее будет придумать задание (к примеру, слепить несуществующее животное) и ограничить время. Получится много бегодилов и крокомотов!

3. Физические эксперименты

Обычно родителям не нравятся такие штуки, ведь часто для детей эксперимент — это смешать отваренный рис с подсолнечным маслом и пылью. В кровати. Но дети сейчас так быстро развиваются и узнают новое, что даже в маленьком возрасте их интересуют сложные темы и вопросы.

4. Кулинарные эксперименты

Готовка с ребенком — сама по себе эксперимент. Чтобы все зимние каникулы родителям не пришлось оттирать кухню, советуем начать с простых блюд, например, сэндвича. Можно поджарить хлеб и приготовить остальные ингредиенты: овощи, мясо индейки, сыр. А ребенок пусть составит сочетание, которое ему нравится.

Еще один простой и интересный рецепт — каша в банке. Смешайте в банке овсяные хлопья, фрукты, орехи и залейте все йогуртом или ряженкой. Закройте крышкой и оставьте на ночь, а наутро будет вкусный и полезный завтрак.

5. Домашний театр теней

Главное, что здесь нужно запомнить: экран (подойдет обычная белая простыня) должен находиться между зрителями и источником света, к примеру, лампой. Актеры — между лампой и простыней. Дальше все зависит от фантазии: можно показывать сюжет руками или сделать персонажей из картона и шпажек.

6. Кормушка для птиц

Чтобы папе не пришлось вспоминать школьные уроки труда, вот простой секрет, как быстро сделать кормушку. Возьмите одну из шишек из склада под кроватью ребенка (ведь не зря он тащил «дары леса» в дом). Намажьте шишку арахисовым маслом или тестом и посыпьте птичьим угощением: крупой, семечками, крошками. Но помните — это вкусно не только для воробьев, но и для детей, поэтому следите, чтобы ребенок не попробовал кормушку.

На улице

7. Охота за мусором

Напишите дома, что хотите найти: пластик, стекло или бумагу, и отправляйтесь в экопоход.

8. Составление карты парка

Сперва пройдитесь, а потом попросите ребенка по памяти нарисовать карту местности.

9. Зимние Олимпийские игры (в миниатюре)

Дисциплины немного отличаются от классических: бой в снежки, катание снеговика и отпечаток ангела на скорость.





Источник: n-e-n.ru