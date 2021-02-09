8 шагов, которые нужно сделать прямо сейчас, чтобы подготовиться к будущему

Если вам кажется, что мир очень быстро меняется и в нем все сложнее найти свое место, — вам не кажется. Футурист Джейми Метцль рассказал, что надо сделать уже сейчас, чтобы не потерять работу, деньги, здоровье и самого себя в стремительно приближающемся будущем.







Джейми Метцль, эксперт по геополитике, член аналитической организации Atlantic Council, писатель-футурист, автор книги-бестселлера «Взлом Дарвина»





1. Сделайте все возможное, чтобы сохранить молодость

Сегодня это кажется фантастикой, но уже завтра старение может перейти из категории «неизбежный процесс» в категорию излечимых заболеваний. Ученые открывают все новые и новые способы замедлить ход наших внутренних биологических часов. А это значит, что скоро врачи начнут назначать таблетки, генную терапию и иные процедуры и манипуляции, которые помогут остановить старение.

Поскольку большинство наиболее пугающих недугов связаны с возрастом, лечение старения существенно отодвинет ту дату, когда у человека могли бы развиться сердечно‑сосудистые заболевания, деменция, рак. Мы сможем долго‑долго не дряхлеть. Но тут есть важный нюанс. Речь идет о том, чтобы остановить процесс увядания, а не вернуть молодость. Если на момент появления таблеток от старости биологический возраст вашего организма составит 45 лет, пилюли удержат вас на этом уровне. Но вряд ли в их силах будет вернуть вашему телу возможности и здоровье 25‑летнего. Поэтому в ваших интересах дотянуть до эпохи победы над старостью как можно более молодым. Не в паспортном, а в физиологическом смысле.

Это значит, что вы должны заботиться о своем теле уже сегодня. Посвящайте физической активности хотя бы 45 минут в день. Придерживайтесь здоровой и в основном растительной диеты. Спите не менее семи часов в сутки. Избегайте активного солнца. Бросьте курить. Больше общайтесь с людьми. Это позволит вам сохранить молодость.





2. Следите за здоровьем

Если вы хотите как можно дольше не болеть, вам нужен способ регулярно оценивать, находитесь ли вы на правильном пути. Отслеживать состояние организма с помощью ежегодных проверок крови, мочи и кала, анализа физической активности и сна, МРТ всего тела, колоноскопии и других процедур многим кажется перебором. С другой стороны, ждать, пока у вас появится какой‑либо симптом, чтобы начать заниматься здоровьем — все равно что ждать, когда ваш автомобиль покатится с горки, чтобы проверить его тормоза.

Медицинская статистика неумолима. Даже самые здоровые из нас могут находиться на ранних стадиях развития того или иного заболевания, которое обязательно проявит себя с годами.

В будущем общество неизбежно перейдет от модели ухода за больными людьми, уже находящимися в беде, к превентивному здравоохранению — тому, которое будет пытаться не допустить появления очевидных симптомов болезней. Кем вы хотите быть в этом обществе — «динозавром», живущим по старой модели, или пионером новой? Решать вам.





3. Контролируйте публичный имидж

Дни, когда люди могли сохранять инкогнито, прошли. Каждый из нас оставляет за собой внушительный цифровой след. И он становится неотъемлемой частью нашей личности и жизни. Например, правительство Китая вводит систему социального кредитного рейтинга, в рамках которой каждый гражданин получает оценку в зависимости от своего цифрового следа — поведения в Сети и реальной жизни, зафиксированного цифровыми устройствами. Чем ниже этот показатель, тем сложнее получить доступ к социальным благам. Но даже в куда более либеральных обществах нас все чаще оценивают на основе нашей «цифровой идентичности». Что мы публикуем в соцсетях, что покупаем в интернет‑магазинах, что ищем в поисковиках, с кем и как взаимодействуем в Сети — от этого может зависеть, примут ли нас на работу, дадут ли кредит и ответит ли взаимностью понравившийся человек.

Сегодня ведутся активные дискуссии о том, чтобы установить контроль над сбором и использованием личных данных в целях защиты людей. Но даже если такой контроль не будет внедрен, это не изменит новой реальности: наш цифровой след навсегда останется зафиксированным, будет существенно влиять на нашу жизнь и даже представлять нас после смерти.

Исходя из этого, каждому человеку стоит начать думать о себе как о бренде, для которого имидж превыше всего. Постарайтесь сделать все, чтобы ваш цифровой след презентовал вас только такой личностью, которой вы хотели бы казаться.





4. Научитесь программировать

Или хотя бы в общих чертах разберитесь, как работает язык кода. Нашей жизнью все больше и больше управляют различные алгоритмы, которых многие из нас не понимают. Простой пример: раньше люди находили дорогу по памяти или с помощью карт. Теперь же они пользуются смартфонами с GPS‑навигаторами.

Алгоритмы, затрагивающие различные аспекты нашей жизни, становятся все лучше. Соответственно, мы будем все больше полагаться на них, составляя планы и даже принимая серьезные жизненные решения.

Конечно, разобраться, как работает каждая программа, скорее всего, невозможно. Но стоит хотя бы понимать, что такое код и как он функционирует, прежде чем полагаться на написанный кем‑то алгоритм.





5. Станьте мультикультурным

В XVIII веке, чтобы добиться успеха, достаточно было знать и понимать ментальность Европы — поскольку именно европейские державы в те времена контролировали мир. В XX веке место лидера заняли США: именно они во многом определяли жизнь человечества. Но сегодня таких регионов становится все больше.

По мере подъема Китая и с учетом общей тенденции к децентрализации власти надо больше узнать о Поднебесной, Индии и других «центрах силы», их населении, культуре, традициях. Это не только поможет стать более разносторонним человеком, но и увеличит шансы на деловой и личный успех.

Хорошая новость: люди, заинтересованные в изучении других обществ, сегодня имеют больше ресурсов для этого, чем когда‑либо. Если вы хотите вписаться в многонациональное будущее, начинайте расширять свои знания о других культурах прямо сейчас.





6. Полюбите учиться





Мир менялся на протяжении всей истории человечества, но еще никогда эти изменения не были настолько быстрыми. Сегодня большая часть наших знаний устаревает, едва мы успеваем их приобрести. Чтобы идти в ногу с меняющимся миром, вам придется посвятить свою жизнь непрерывному, бесконечному и творческому получению новых знаний.

Ключевой навык, который необходим каждому, кто надеется выжить в реалиях будущего, — это умение вдохновенно, не останавливаясь, учиться.





7. Окружите себя реальными, а не виртуальными друзьями





Человечество — социальный вид. Мы смогли подняться на вершину пищевой цепочки и создать цивилизацию по большей части благодаря тому, что наш мозг оптимизирован для сотрудничества с окружающими. И это взаимодействие критически важно для мозга: не зря люди, попавшие в одиночное заключение, нередко сходят с ума.

Сегодня общение все больше уходит в виртуальную плоскость. Собеседников нам заменяют чат‑боты и цифровые помощники, с друзьями мы общаемся в соцсетях, свою потребность быть услышанным реализуем там же. Однако нам, живым людям из плоти и крови, все еще необходимо общество таких же людей рядом. Чтобы не просто словом перемолвиться, но и обнять, ощутить руку на плече, поддержать друг друга, в том числе и физически.

Друзья, столь же живые и реальные, как мы сами, нужны каждому. Вкладывайте время и силы, чтобы создать вокруг себя такой дружеский круг. Он станет поддержкой в том числе и для вашего мозга.





8. Не застряньте в прошлом

Деревья раньше, конечно, были зеленее, дружба — крепче, отношения — бескорыстнее. Да что там, мы даже в школу ходили за 15 километров каждый день, не то что современные избалованные дети!

Безусловно, прошлым можно гордиться. В нем нужно искать опору. Но в то же время необходимо понимать: сегодня мы живем в настоящем и неизбежно идем в мир будущего. Именно туда должен быть устремлен наш взгляд. Скорее всего, оно будет похоже на научную фантастику. Технологии будущего окажутся радикально новыми, и нам потребуются лучшие из наших прошлых ценностей, чтобы использовать открытия с умом.

Вот это сочетание заинтересованного взгляда вперед и проверенных временем ценностей за спиной — именно то, что необходимо, чтобы устоять на твердой почве. Даже если стремительно приближающееся будущее, кажется, сбивает с ног.





Источник: lifehacker.ru