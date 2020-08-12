Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/92a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/92adfae93ad28d2146b0de3c0d444f10.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-rossiyskih-shkol-dlya-distancionnogo-obrazovaniya
8 российских школ для дистанционного образования
9
/
/

Сегодня в 11:50

8 российских школ для дистанционного образования

Домашняя школа InternetUrok.ru


1497736797_0_312_5964_3667_1400x0_80_0_0_0071bbe64dbca62c8ebecc812572b8cc.jpg

Работает с 2014 года. Полное среднее образование с 1 по 11 класс дистанционно, возможность официального зачисления в любое время года.

Программа обучения


Изучаются все предметы в соответствии с программой Министерства образования и науки РФ, с 1 по 11 класс. В создании уроков принимали участие лучшие учителя Санкт-Петербурга и Москвы.

Процесс обучения


Есть интерактивное расписание. Обучение проходит в формате видеоуроков. Они сопровождаются конспектами, тестами, тренажерами. Прямой контакт с учителем возможен в любой момент через раздел «Задать вопрос учителю», на онлайн-консультациях и путем выполнения домашних заданий. Учитель их проверяет, дает комментарии и выставляет оценку.

Оценки выставляются в журнал. Есть контрольные работы. Ученик почти не ограничен в выборе времени обучения.

Видеоуроки можно смотреть в любое удобное время. Онлайн-консультации можно смотреть в указанное время и получать мгновенные ответы от учителя либо в записи, когда удобно.

Для домашнего задания можно выбрать формат раз в месяц или раз в неделю или сдавать их с опережением программы.

Аттестат


Ученикам, обучающимся в формате «С зачислением» и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ), выдается аттестат государственного образца.

Для официального зачисления есть школы-партнеры. Это общеобразовательные школы в разных городах России: Москва, Челябинск, Магнитогорск, Санкт-Петербург, Калининград, Киров, Иркутск, Ростов-на-Дону.

Подробнее здесь.

Экстернат и домашняя школа «Фоксфорда»


1587026281_965942_76.jpg

Обучение с 1 по 11 класс. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других вузов страны.

Программа обучения


Можно изучать базовые курсы, необходимые для сдачи аттестации, или построить индивидуальную программу с углубленными курсами по профильным предметам, курсами подготовки к олимпиадам и курсам по развитию soft skills.

Есть шесть готовых предметных маршрутов: математический, физико-математический, технологический, гуманитарно-лингвистический, социально-гуманитарный и естественно-научный. Определиться с направлением обучения могут помочь профессиональные тьюторы.

В школе «Фоксфорд» предусмотрен куратор, который помогает учиться, общается с учеником в мессенджерах, следит за успеваемостью и нагрузкой, помогает правильно распределять время и готовит отчеты для родителей. В течение учебного года с детьми и родителями работает штатный психолог. Консультации бесплатны.

Процесс обучения


Занятия начинаются не раньше 10 часов (мск). В первой половине дня проходят уроки по базовой, во второй — по индивидуальной программе. Середина дня и вечер свободны для увлечений. Во время онлайн-занятий работает чат, где можно задавать вопросы учителям и общаться с одноклассниками. Если пропустил «прямой эфир», можно пересмотреть запись. Каждый урок сопровождает электронный конспект и домашнее задание.

Аттестат


Для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций нужно прикрепиться к школе-партнеру. Это частные аккредитованные школы города Москвы. Контрольные работы можно решать в личном кабинете либо на сайте школы-партнера. Очное присутствие требуется только на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Выпускники получают аттестат московской школы.

Подробнее здесь.

Онлайн школа БИТ


shutterstock_1675198060-782x440.jpg

Дистанционное обучение с 1 по 11 класс.

Персонализированный подход к обучению, предполагающий не только выбор уровня изучения курса, но и количества посещаемых занятий. Педагоги из лучших школ Москвы и РФ.

Программа обучения


Учебные курсы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, прошли содержательную и методическую экспертизу.

Процесс обучения


Доступ к учебным материалам открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Можно заниматься в удобное время везде, где есть интернет.

Оперативная проверка заданий, хранение отметок и результатов учебной деятельности. Родители имеют доступ не только к отметкам и домашним заданиям учеников, но и обладают подробной информацией об учебной деятельности ребенка.

Интуитивный интерфейс и удобная навигация позволяют самостоятельно организовать свою учебную деятельность даже первокласснику.

Непрерывное сопровождение тьютором.

Развивающие занятия с психологом.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Частная школа в Санкт-Петербурге с очным и дистанционным обучением «Академия»


531584688129_l.jpg

Это крупное образовательное пространство, которое включает школу, центр раннего развития, детский сад и центр дополнительного образования. Основано в 2005 году.

Для дистанционного обучения открыт набор учеников 9-14 лет. Если ребенку меньше 9 или больше 14 лет, вы также можете оставить заявку, с вами обсудят индивидуальный подход к обучению.

Программа обучения


Полная школьная программа. Помимо освоения стандартного набора знаний можно получить углубленную подготовку по математике и английскому языку.

Система образования в «Академии» опирается на классические образцы российской школы, а также современные технологии личностно-ориентированного образования.

Процесс обучения


При формате очно-заочного дистанционного обучения аттестация проходит 4 раза в год, каждую четверть, а также 1 раз в конце года. Школа предоставляет электронные учебные пособия и контрольные задания, которые затем проверяются учителем. Помимо этого, проводится аттестация в формате Skype-собеседования с учителем.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Онлайн-гимназия №1


EUrOU1_VAAERayD.jpg

Школьное образование онлайн с 5 по 11 класс. Прием учащихся проходит в течение всего учебного года. Наличие мест в выпускных классах необходимо предварительно уточнить.

Программа обучения


Реализуются образовательные программы согласно Федеральному государственному образовательному стандарту.

Процесс обучения


В основе методики классификация уровней познания Бенджамина Блума, американского психолога, ученого. Суть метода: если ученик будет самостоятельно проходить первый уровень «знание» и частично второй «понимание», то дальнейшее занятие с преподавателем сможет поднять его на более высокий уровень за меньшее время в сравнении с классическим подходом.

Видеоурок. Дает базовые знания о теме, может быть просмотрен в любое время.

Тестовый тренажер. Позволяет проверить степень усвоения материала из видеоурока и закрепить его.

Онлайн-занятия. Закрепление материала, решение задач, активная очная работа преподавателя с учениками.

Домашнее задание. Закрепление и практическая отработка полученных знаний.

Рекомендации преподавателя. При необходимости по пройденной теме учитель дает рекомендации для улучшения ее усвоения.

Кураторы гимназии сопровождают учащихся в ходе обучения, родители отслеживают успехи ребенка через личный кабинет.

Такие предметы, как ОБЖ и физкультура, оцениваются рефератным способом, это освобождает время для личностного развития ребенка.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Онлайн-школа №1


eduww-online-school.jpg

Обучение с 1 по 11 класс.

Программа обучения


Преподаватели разрабатывают каждому ученику индивидуальную программу обучения, которая зависит от знаний и успеваемости ребенка по всем базовым предметам, а также от личных предпочтений в науках и способностей.

Процесс обучения


Ребенок учится онлайн в удобное время, в любом месте и в оптимальном для него темпе.

Учителя сопровождают и поддерживают ученика: контролируют результаты, дают советы, оптимизируют программу обучения.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Онлайн-лицей №1


knigi_mesh9-e1586339365479-1024x617.jpg

Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 классы.

Программа обучения


У каждого ученика есть личный кабинет с интуитивным интерфейсом, где собраны все курсы по предметам класса. Родитель и ребенок сами определяют расписание, чтобы ученик мог двигаться в оптимальном для себя ритме.

Процесс обучения


Видеоуроки. По каждой главе учебника подробный разбор теории и примеры решения практических заданий. Ребенок в любое время может посмотреть объяснения темы и решение заданий, чтобы выучить материал и приступить к проверочному тесту.

Все учебники оцифрованы и поделены на параграфы, чтобы школьник мог изучать предметы с любого устройства, подключенного к интернету.

Для закрепления знаний после каждой темы ученик решает контрольные тесты, которые нужны для промежуточных оценок. Тесты в удобном электронном формате, их можно решать с любого гаджета: телефона, планшета или компьютера.

После каждой темы ученик получает домашнее задание, которое должен сдать в указанный срок. Задания можно решать в тетради или на планшете и отправлять на проверку своему преподавателю. Преподаватель проверяет домашние задания и выставляет оценки.

Еженедельно проводятся живые онлайн-занятия по всем предметам, где преподаватель общается с учениками, отвечает на вопросы, объясняет сложные моменты и решает задания. Ученики слышат и видят учителя, учитель слышит и видит учеников.

В любой момент можно связаться с куратором, позвонить ему по телефону, написать в Telegram, WhatsApp или отправить личное сообщение в системе.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Ломоносовская школа


1280x800-schoolonline.b0b.jpg

Частная школа, которая существует более 25 лет. Одна из форм обучения — дистанционная. Школа имеет более чем 10-летний опыт обучения с использованием технологий дистанционного обучения.

Программа обучения


При составлении индивидуального учебного плана учитывается разница во времени и особенности учебных программ.

Процесс обучения


В учебном плане дистанционного обучения есть три формы взаимодействия педагога и ученика:

— online-уроки — Skype или непосредственное взаимодействие с учителями в периоды приезда в Москву

— offline-уроки — видеофайлы, аудиофайлы, текстовые или презентационные документы с техническим заданием и конкретными датами исполнения, размещенные на платформе Moodle

— самостоятельное изучение блоков тем и выполнение контрольных работ.

Педагоги сопровождают ученика на протяжении всех этапов обучения, у каждого школьника есть классный руководитель, выполняющий роль тьютора, есть администратор, курирующий весь процесс.

Аттестат


В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #россия #дети #обучение
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Жители Казахстана, ОАЭ и России о том, почему отказываются от банковских карт
9657
ЭКСПЕРИМЕНТ: ДОМ ИЛИ КВАРТИРА?
7980
ГДЕ В АСТАНЕ ИЗ ВАШЕГО РЕБЕНКА СДЕЛАЮТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
24641