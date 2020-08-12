8 российских школ для дистанционного образования

Домашняя школа InternetUrok.ru
Работает с 2014 года. Полное среднее образование с 1 по 11 класс дистанционно, возможность официального зачисления в любое время года.
Программа обучения
Изучаются все предметы в соответствии с программой Министерства образования и науки РФ, с 1 по 11 класс. В создании уроков принимали участие лучшие учителя Санкт-Петербурга и Москвы.
Процесс обучения
Есть интерактивное расписание. Обучение проходит в формате видеоуроков. Они сопровождаются конспектами, тестами, тренажерами. Прямой контакт с учителем возможен в любой момент через раздел «Задать вопрос учителю», на онлайн-консультациях и путем выполнения домашних заданий. Учитель их проверяет, дает комментарии и выставляет оценку.
Оценки выставляются в журнал. Есть контрольные работы. Ученик почти не ограничен в выборе времени обучения.
Видеоуроки можно смотреть в любое удобное время. Онлайн-консультации можно смотреть в указанное время и получать мгновенные ответы от учителя либо в записи, когда удобно.
Для домашнего задания можно выбрать формат раз в месяц или раз в неделю или сдавать их с опережением программы.
Аттестат
Ученикам, обучающимся в формате «С зачислением» и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ), выдается аттестат государственного образца.
Для официального зачисления есть школы-партнеры. Это общеобразовательные школы в разных городах России: Москва, Челябинск, Магнитогорск, Санкт-Петербург, Калининград, Киров, Иркутск, Ростов-на-Дону.
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Экстернат и домашняя школа «Фоксфорда»
Обучение с 1 по 11 класс. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других вузов страны.
Программа обучения
Можно изучать базовые курсы, необходимые для сдачи аттестации, или построить индивидуальную программу с углубленными курсами по профильным предметам, курсами подготовки к олимпиадам и курсам по развитию soft skills.
Есть шесть готовых предметных маршрутов: математический, физико-математический, технологический, гуманитарно-лингвистический, социально-гуманитарный и естественно-научный. Определиться с направлением обучения могут помочь профессиональные тьюторы.
В школе «Фоксфорд» предусмотрен куратор, который помогает учиться, общается с учеником в мессенджерах, следит за успеваемостью и нагрузкой, помогает правильно распределять время и готовит отчеты для родителей. В течение учебного года с детьми и родителями работает штатный психолог. Консультации бесплатны.
Процесс обучения
Занятия начинаются не раньше 10 часов (мск). В первой половине дня проходят уроки по базовой, во второй — по индивидуальной программе. Середина дня и вечер свободны для увлечений. Во время онлайн-занятий работает чат, где можно задавать вопросы учителям и общаться с одноклассниками. Если пропустил «прямой эфир», можно пересмотреть запись. Каждый урок сопровождает электронный конспект и домашнее задание.
Аттестат
Для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций нужно прикрепиться к школе-партнеру. Это частные аккредитованные школы города Москвы. Контрольные работы можно решать в личном кабинете либо на сайте школы-партнера. Очное присутствие требуется только на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Выпускники получают аттестат московской школы.
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Онлайн школа БИТ
Дистанционное обучение с 1 по 11 класс.
Персонализированный подход к обучению, предполагающий не только выбор уровня изучения курса, но и количества посещаемых занятий. Педагоги из лучших школ Москвы и РФ.
Программа обучения
Учебные курсы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, прошли содержательную и методическую экспертизу.
Процесс обучения
Доступ к учебным материалам открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Можно заниматься в удобное время везде, где есть интернет.
Оперативная проверка заданий, хранение отметок и результатов учебной деятельности. Родители имеют доступ не только к отметкам и домашним заданиям учеников, но и обладают подробной информацией об учебной деятельности ребенка.
Интуитивный интерфейс и удобная навигация позволяют самостоятельно организовать свою учебную деятельность даже первокласснику.
Непрерывное сопровождение тьютором.
Развивающие занятия с психологом.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
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Частная школа в Санкт-Петербурге с очным и дистанционным обучением «Академия»
Это крупное образовательное пространство, которое включает школу, центр раннего развития, детский сад и центр дополнительного образования. Основано в 2005 году.
Для дистанционного обучения открыт набор учеников 9-14 лет. Если ребенку меньше 9 или больше 14 лет, вы также можете оставить заявку, с вами обсудят индивидуальный подход к обучению.
Программа обучения
Полная школьная программа. Помимо освоения стандартного набора знаний можно получить углубленную подготовку по математике и английскому языку.
Система образования в «Академии» опирается на классические образцы российской школы, а также современные технологии личностно-ориентированного образования.
Процесс обучения
При формате очно-заочного дистанционного обучения аттестация проходит 4 раза в год, каждую четверть, а также 1 раз в конце года. Школа предоставляет электронные учебные пособия и контрольные задания, которые затем проверяются учителем. Помимо этого, проводится аттестация в формате Skype-собеседования с учителем.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
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Онлайн-гимназия №1
Школьное образование онлайн с 5 по 11 класс. Прием учащихся проходит в течение всего учебного года. Наличие мест в выпускных классах необходимо предварительно уточнить.
Программа обучения
Реализуются образовательные программы согласно Федеральному государственному образовательному стандарту.
Процесс обучения
В основе методики классификация уровней познания Бенджамина Блума, американского психолога, ученого. Суть метода: если ученик будет самостоятельно проходить первый уровень «знание» и частично второй «понимание», то дальнейшее занятие с преподавателем сможет поднять его на более высокий уровень за меньшее время в сравнении с классическим подходом.
Видеоурок. Дает базовые знания о теме, может быть просмотрен в любое время.
Тестовый тренажер. Позволяет проверить степень усвоения материала из видеоурока и закрепить его.
Онлайн-занятия. Закрепление материала, решение задач, активная очная работа преподавателя с учениками.
Домашнее задание. Закрепление и практическая отработка полученных знаний.
Рекомендации преподавателя. При необходимости по пройденной теме учитель дает рекомендации для улучшения ее усвоения.
Кураторы гимназии сопровождают учащихся в ходе обучения, родители отслеживают успехи ребенка через личный кабинет.
Такие предметы, как ОБЖ и физкультура, оцениваются рефератным способом, это освобождает время для личностного развития ребенка.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
Подробнее здесь.
Онлайн-школа №1
Обучение с 1 по 11 класс.
Программа обучения
Преподаватели разрабатывают каждому ученику индивидуальную программу обучения, которая зависит от знаний и успеваемости ребенка по всем базовым предметам, а также от личных предпочтений в науках и способностей.
Процесс обучения
Ребенок учится онлайн в удобное время, в любом месте и в оптимальном для него темпе.
Учителя сопровождают и поддерживают ученика: контролируют результаты, дают советы, оптимизируют программу обучения.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
Подробнее здесь.
Онлайн-лицей №1
Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 классы.
Программа обучения
У каждого ученика есть личный кабинет с интуитивным интерфейсом, где собраны все курсы по предметам класса. Родитель и ребенок сами определяют расписание, чтобы ученик мог двигаться в оптимальном для себя ритме.
Процесс обучения
Видеоуроки. По каждой главе учебника подробный разбор теории и примеры решения практических заданий. Ребенок в любое время может посмотреть объяснения темы и решение заданий, чтобы выучить материал и приступить к проверочному тесту.
Все учебники оцифрованы и поделены на параграфы, чтобы школьник мог изучать предметы с любого устройства, подключенного к интернету.
Для закрепления знаний после каждой темы ученик решает контрольные тесты, которые нужны для промежуточных оценок. Тесты в удобном электронном формате, их можно решать с любого гаджета: телефона, планшета или компьютера.
После каждой темы ученик получает домашнее задание, которое должен сдать в указанный срок. Задания можно решать в тетради или на планшете и отправлять на проверку своему преподавателю. Преподаватель проверяет домашние задания и выставляет оценки.
Еженедельно проводятся живые онлайн-занятия по всем предметам, где преподаватель общается с учениками, отвечает на вопросы, объясняет сложные моменты и решает задания. Ученики слышат и видят учителя, учитель слышит и видит учеников.
В любой момент можно связаться с куратором, позвонить ему по телефону, написать в Telegram, WhatsApp или отправить личное сообщение в системе.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
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Ломоносовская школа
Частная школа, которая существует более 25 лет. Одна из форм обучения — дистанционная. Школа имеет более чем 10-летний опыт обучения с использованием технологий дистанционного обучения.
Программа обучения
При составлении индивидуального учебного плана учитывается разница во времени и особенности учебных программ.
Процесс обучения
В учебном плане дистанционного обучения есть три формы взаимодействия педагога и ученика:
— online-уроки — Skype или непосредственное взаимодействие с учителями в периоды приезда в Москву
— offline-уроки — видеофайлы, аудиофайлы, текстовые или презентационные документы с техническим заданием и конкретными датами исполнения, размещенные на платформе Moodle
— самостоятельное изучение блоков тем и выполнение контрольных работ.
Педагоги сопровождают ученика на протяжении всех этапов обучения, у каждого школьника есть классный руководитель, выполняющий роль тьютора, есть администратор, курирующий весь процесс.
Аттестат
В случае успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выдается российский аттестат государственного образца.
Подробнее здесь.