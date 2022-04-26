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8 онлайн-платформ, где можно пройти курсы по кибербезопасности
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Сегодня в 13:45

8 онлайн-платформ, где можно пройти курсы по кибербезопасности

Специалист по кибербезопасности — актуальная профессия в современном мире. Овладеть ею можно и дистанционно. Собрали список ресурсов, где вы сможете это сделать.


Group-IB


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Group-IB — разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в Сети.

Компания проводит собственные курсы как для технических специалистов, так и широкой аудитории, а также для детей. К преимуществам можно отнести опыт преподавателей и практическую ориентированность занятий.


Cisco

В 1997 году Cisco подарила сетевое оборудование местной школе. Никто не умел на нем работать, поэтому оно простаивало без дела. Тогда компания провела собственное обучение. Так началась академия Cisco, в которой обучают новым технологиям и сегодня.

На площадке шесть учебных программ по кибербезопасности — от начального до продвинутого уровня. Помимо занятий, пользователям доступны полезные статьи и литература по теме.


«Факультет информационной безопасности» от GeekBrains


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Образовательная платформа GeekBrains проводит обучение специалистов с нуля с помощью актуальных лекций и практических заданий, кураторской поддержки и живого общения с преподавателями.

Факультет информационной безопасности предлагает объемную годовую программу из четырех блоков: «Безопасность веб-приложений» — базовый и продвинутый уровни; «Безопасность бинарных приложений»; «Сетевая безопасность и криптография».


Softline


Международная IT-компания Softline работает над цифровой трансформацией бизнеса и его защиты от угроз средствами кибербезопасности. При ней действует учебный центр, который готовит специалистов в разных технологических отраслях.

Курсы по кибербезопасности здесь проводятся как в традиционном, так и в удаленном формате. Тематика и уровень подготовки разные — от основ противостояния цифровому мошенничеству до экспертной аналитики.


Codeby Sсhool

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Codeby.net — это крупное сообщество по вопросам информационной безопасности, этичного хакинга, защиты информации, тестирования на проникновения, криптографии и программирования. Его команда проводит обучающие курсы. На данный момент их девять.

В ходе обучения пользователи проходят лекционный материал, выполняют практические задачи, пишут собственные программы, а также работают с удаленными серверами в специальной лаборатории.


Pentestit


Курсы разрабатывают и проводят сотрудники Pentestit, специалисты в области практической информационной безопасности со стажем работы более десяти лет.

На данный момент площадка предоставляет доступ к трем курсам:

— Zero Security, на котором учат основам этичного хакинга, проникновения и сбора информации

— WebSecOps — программа, направленная на практическую подготовку разработчиков, DevOps-инженеров и специалистов в области безопасности веб-приложений

— «Корпоративные лаборатории», состоящие из изучения природы уязвимостей, инструментов эксплуатации и выработки эффективных способов противодействия.


Cybrary


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Cybrary — англоязычное сообщество, в котором люди, компании и специалисты по обучению объединяются, чтобы предоставить всем возможность совместной работы с открытым исходным кодом, в области кибербезопасности.

На площадке можно найти бесплатные курсы, тесты, полезные материалы и статьи для обучения профессии специалиста по информационной безопасности.


OpenSecurityTraining

OpenSecurityTraining.info посвящен обмену учебными материалами для занятий по информационной безопасности. Здесь можно найти большое количество ресурсов на английском языке. Подойдет тем, кто уже знаком с основами работы с технологиями кибербезопасности.

Кроме текстового контента, на сайте можно найти тренировки, игры и ссылки на полезные статьи.

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