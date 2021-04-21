8 бизнесменов из ЦА, которые больше известны за рубежом, чем на Родине

Назим Палташев, @soul.of.nomad





Источник фотографии: harpersbazaar.kz

Назим — казахстанец, который в 2016 году основал в Кремниевой долине бренд Soul of Nomad.

Всего через год после этого компания попала в мировой рейтинг люксовых брендов и масштабировалась. Soul of Nomad — это одежда и аксессуары современного кочевника.

Сегодня бренд пользуется спросом среди крупных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса, а также спортсменов ведущих спортивных лиг США. Например, одежду казахстанско-американского бренда носит миллиардер Марк Кьюбан, певица Ciara, певец Post Malone, актер Эштон Кутчер, игрок НБА Виктор Оладипо, игрок НФЛ Рассел Окунг и многие другие.

7 апреля 2021 года Геннадий Головкин подписал контракт о сотрудничестве с брендом Soul of Nomad. В рамках этого сотрудничества будет выпущена лимитированная коллекции одежды Soul of GGG, которая будет посвящена 21-й защите титула боксера. Доход с выпуска эксклюзивной серии пойдет на поддержку молодежных спортивных программ в Казахстане и других странах.

Бобир Акилханов, @bobirakilkhanov.uz





Серийный предприниматель из Узбекистана, который создает IT-проекты в Америке.

Переехал в США в 2016 году. Бобир — акционер российского проекта «Купикупон», инвестор Plov.com. В данный момент одна из его команд работает над проектом видеоконференций со встроенной платежной системой. Также владеет компанией, которая занимается разработкой IT-продуктов.

Айжан Жузбай, @aizhan_zhuzbay





Дизайнер одежды, основатель бренда ZHUZBAY.

Получив образование в Пекинском институте по специальности Fashion Art Design, Айжан в 2016 основала бренд ZHUZBAY. В данный момент бренд развивается на международном уровне.

ZHUZBAY создает коллекции класса Prêt-à-porter, Prêt-à-porter de luxe. В 2016 году Айжан своим показом под брендом ZHUZBAY открывала Mercedes-Benz China Fashion Week. Таким образом, она стала первым дизайнером Центральной Азии, который удостоился такой чести.

Антонина Бабосюк, @antonina_babosyuk, facebook, antoninababosiuk.com





Президент Ассоциации ювелиров стран ЕАЭС, совладелец и вице-президент ювелирного холдинга «Алтын».

История холдинга началась в 1990 году с небольшого магазина и ювелирной мастерской в Бишкеке. Сегодня в составе холдинга ювелирные заводы в Бишкеке и Санкт-Петербурге, сеть гипермаркетов золота в Казахстане, Кыргызстане, России.

«Алтын» специализируется на украшениях из платины, золота, серебра со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней и жемчуга.

Музаффар Садыков, @oshpaz_london





Основатель Pasha Central Asian Restaurant и кафе «Ошпаз».

Музаффар родился и вырос в городе Ош Кыргызской Республики, но в 2009 году переехал в Лондон. А через три года совместно с партнером, у которого был опыт создания заведений восточной кухни в Лондоне, открыл Pasha Central Asian Restaurant. Ресторан восточной кухни с домашней атмосферой полюбился многим выходцам из Средней Азии, которые живут или путешествуют по Лондону. В сентябре 2018 года Музаффар открыл еще одно заведение, ставшее популярным — уличное кафе «Ошпаз».

Гаухар Ассион, @chezmademoiselleprahran





Владелица ресторана Chez Mademoiselle и проекта La Table Des Russes.

Гаухар переехала из Казахстана во Францию 20 лет назад. Несколько лет работала в одном из столичных ресторанов, а потом решила открыть собственное заведение. Со временем оно выросло в ресторан русской и центральноазиатской кухни Chez Mademoiselle, который уже имеет устойчивую аудиторию и несколько лет подряд входит в престижный гид Мишлен.

Бек Нарзи, @bek_narzi





Предприниматель в сфере ресторанного бизнеса из Таджикистана.

Переехал жить в Лондон в середине 90-х и основал ресторанную группу Pachamama Restaurant Group в Лондоне. До переезда оказывал услуги консалтинга, в списке компаний свыше 30 заведений в России и за рубежом. Бек вошел в список 50 самых влиятельных людей мира барной индустрии и в мировую десятку лучших предпринимателей по версии Havana Club Bar Entrepreneurs.

Искандер Рахманбердиев, facebook





Сооснователь и управляющий директор компании ORBI Inc в Кремниевой долине.

Искандер окончил в 2009 году школу в Алматы, после чего поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Начал создавать проекты еще в студенческие времена. После нескольких не совсем успешных стартапов создал вместе с партнером Orbi — первые в мире очки, которые записывают видео в режиме 360 градусов от первого лица. Камеры находятся на уровне глаз, поэтому при просмотре видео возникает ощущение полного погружения в него. Угол обзора меняется при повороте экрана.

Продуктовая инновация стала прорывом в мире виртуальной реальности. Проект Orbi привлек три миллиона долларов инвестиций.