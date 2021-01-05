70 бесплатных онлайн-курсов, чтобы прокачать hard и soft skills

Чтобы построить успешный бизнес и эффективно управлять компанией, не обязательно иметь степень MBA. На образовательных онлайн-платформах можно найти курсы от ведущих вузов мира почти на любую тему, связанную с бизнесом: от основ маркетинга и налогообложения до искусства продаж и культуры деловой речи. Inc Russia составил список полезных бесплатных курсов для предпринимателей. Есть программы, которые состоят из нескольких модулей и продвигаются как платные, но если подписаться на каждый курс по отдельности, то пройти их можно бесплатно.
Hard Skills
Менеджмент
Стратегический менеджмент/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Ключевые аспекты управления (Critical Perspectives on Management)/Международная бизнес-школа IE/Coursera (англ.)
Победитель кризисов в бизнесе/НИЯУ МИФИ/Универсариум.
Финансы
Азбука финансов/ТУСУР/Лекториум
Финансовые рынки и институты/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Специализация: Финансовые инструменты для частного инвестора/НИУ ВШЭ/Coursera
Основы бухгалтерского учета и аудита/СПбГУ/Coursera
Финансовая грамотность для предпринимателей/Онлайн-школа Vector Института «Стрелка»/Vector.
Маркетинг
Маркетинг/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Маркетинг-менеджмент/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Маркетинг — быстрый старт/НИУ ВШЭ/Универсариум
Брендинг в инновациях — новая коммуникационная реальность/МФТИ/Coursera
Интернет-маркетинг в бизнесе/НИТУ МИСиС/Открытое образование
Основы интернет-маркетинга/Stepik/Stepik
Введение в маркетинг (Marketing)/Пенсильванский университет/Coursera (англ.)
Маркетинг в цифровом мире (Marketing in a Digital World)/Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне/Coursera (англ.).
Экономика
Экономика для неэкономистов/НИУ ВШЭ/Coursera
Анализ инвестиционных проектов и программ/НИУ ВШЭ/Открытое образование.
Предпринимательство
Основы предпринимательства для неменеджеров/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Поиск и выбор бизнес-идеи/МГУ/Универсариум
Советы желающим открыть свое дело/ДВФУ/Универсариум
Предпринимательство в креативных индустриях/Университет ИТМО/Открытое образование
Как найти бизнес-идею/Онлайн-школа Vector Института «Стрелка»/Vector
Специализация: Предпринимательство (Turn Your Idea into a Funded Business. Develop, launch, fund and grow your own business) /Пенсильванский университет/Coursera (англ.) (5 курсов)
Программа: Принципы ведения бизнеса и Предпринимательское мышление (Business Principles and Entrepreneurial Thought)/Бабсон колледж (Babson College)/edX (англ.) (6 курсов).
Основы бизнеса
Основы бизнеса/СПбГУ/Открытое образование
Закон стартапа: юридические основы технологического бизнеса/МФТИ/Coursera
Современные информационные технологии в бизнесе/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Анализ и моделирование бизнес-процессов/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Создание технологического бизнеса/Университет ИТМО/Открытое образование.
Планирование
Стратегии роста: всегда ли нужен рост? /РЭУ/Универсариум
Основы бизнес-планирования и маркетинга/СПбГУ/Coursera.
Практические курсы
Сам себе логист. Развиваем предпринимательское мышление/Томский политехнический университет/Лекториум
Искусство продаж/СПбГУ/Открытое образование
Специализация Python для всех (Python for Everybody Specialization)/Мичиганский университет/Coursera (англ.)
Введение в машинное обучение/НИУ ВШЭ, Школа анализа данных Яндекса/Coursera
Геймификация (Gamification)/Пенсильванский университет/Coursera (англ.)
Как организовать фестиваль/Онлайн-школа Vector Института «Стрелка»/Vector
Как создать мобильное приложение/Онлайн-школа Vector Института «Стрелка»/Vector
Как создавать кружок Rukami/Коллектив авторов/Лекториум
Практики оперативной аналитики в MS Excel/СПбГУ/Coursera.
Soft Skills
Деловое общение
Основы успешного делового общения/СПбГЭТУ «ЛЭТИ»/Лекториум
Успешное ведение переговоров: необходимые стратегии и навыки (Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills)/ Мичиганский университет/Coursera (англ.).
Клиентоцентричность
Инсайты клиентов: Ориентация на разработку новых продуктов (Customer Insights: New Product Development Orientation)/Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне/Coursera (англ.).
Коммуникация
Культура русской деловой речи/УРФУ/Открытое образование
Эффективная коммуникация в рабочей среде/НИЯУ МИФИ/Открытое образование.
Проектный менеджмент
Основы проектного управления/Московское отделение PMI /Универсариум
Управление ИТ-проектами/НИУ ВШЭ/Открытое образование
Во главе команды (Leading Teams)/Мичиганский университет/Coursera (англ.)
Сторителлинг для управления проектами (Storytelling That Delivers Program and Project Outcomes)/Университет Мэриленда/edX (англ.)
Scrum для Agile-управления проектами (Applied Scrum for Agile Project Management)/Университет Мэриленда/edX (англ.)
Менеджмент и лидерство: управление командой (Management and Leadership: Leading a Team)/Открытый университет/FutureLearn (англ.).
Креативное мышление
Креативное мышление: техники и инструменты (Creative Thinking: Techniques and Tools for Success)/Имперский колледж Лондона/edX (англ.)
Дизайн-мышление и креативность для инноваций (Design Thinking and Creativity for Innovation)/Квинслендский университет/edX (англ.).
Критическое мышление
Критическое мышление: основы правильной аргументации (Critical Thinking: Fundamentals of Good Reasoning)/IsraelX/edX (англ.).
Презентация и ораторское искусство
Представление презентации/еНАНО/Лекториум
Дизайн информации в презентациях/еНАНО/ЛекториумСтруктура презентации технологических и инвестиционных проектов/еНАНО/Лекториум
Искусство презентации: дизайн слайдов (Presentation skills: Designing Presentation Slides)/ТГУ/Coursera (англ.)
Говорить так, чтобы люди слушали (Presentations: Speaking so that People Listen)/Калифорнийский университет в Ирвайне/Coursera (англ.).
Решение проблем и принятие решений
Психология предпринимательства/Университет ИТМО/Открытое образование
Эффективное решение проблем и принятие решений (Effective Problem-Solving and Decision-Making)/Калифорнийский университет в Ирвайне/Coursera (англ.).
Системное мышление
Системное мышление/МФТИ/Coursera.
Стресс-менеджмент
Наука о благополучии (The Science of Well-Being)/Йельский университет/Coursera.
Тайм-менеджмент
Персональная эффективность: тайм-менеджмент/МИСиС/Открытое образование
Тайм-менеджмент/Key Solutions/Универсариум
Управление временем для личной и профессиональной продуктивности (Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal and & Professional Productivity)/Калифорнийский университет в Ирвайне/Coursera (англ.).
Эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект/МИСиС/Открытое образование
Лидерство и эмоциональный интеллект (Leadership and Emotional Intelligence)/Индийская школа бизнеса/Coursera (англ.)
Эмпатия и эмоциональный интеллект (Empathy and Emotional Intelligence at Work)/Калифорнийский университет в Беркли/edX (англ.).
Личная эффективность и лидерство
Универсальные компетенции по обеспечению личной эффективности/Университет НТИ/Университет НТИ 20.35
Универсальные компетенции в управлении технологическими стартапами/Университет НТИ/Университет НТИ 20.35
Лидерство: основополагающие принципы (Exercising Leadership: Foundational Principles)/Гарвардский университет/edX (англ.)
Лидерство и личная эффективность/МПГУ/Универсариум
Навыки личной эффективности (SoftSkills)/Политех/Открытое образование
Научитесь учиться: мощные умственные инструменты, которые помогут вам овладеть сложными предметами (Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects)/Университет Макмастера, Калифорнийский университет в Сан-Диего/Coursera (англ.).