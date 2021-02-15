7 простых шагов, чтобы улучшить навыки публичных выступлений

Основатель бюро «Глагол» и автор «Медиа Нетологии» Артем Гусев рассказал, как без книг по ораторскому мастерству научиться выступать публично. Советы помогут спикерам конференций, руководителям команд и всем, кто публично выступает онлайн или офлайн.





1. Снимите на видео ближайшее выступление или найдите запись





Видео выступления понадобится для анализа. Это необязательно должна быть речь со сцены на большой конференции. Подойдет запись любого рабочего выступления на совещании или командной встрече.

Критерии для видео:

— офлайн-выступление

— ролик на 5-10 минут

— вы сняты в полный рост.

Короткий ролик анализировать удобнее. Если у вас есть запись часовой речи, возьмите для разбора только вступление или кусочек основной части. Хорошо, если в кадре есть слушатели, видно их реакцию.

Если ролика нет, попросите коллег снять ваше ближайшее выступление на встрече по итогам месяца.





2. Подготовьте таблицу для разбора





Начертите от руки, создайте таблицу в Excel или воспользуйтесь шаблоном разбора. Это нужно сделать перед тем, как вы начнете смотреть выступление. Рекомендуем анализировать три аспекта:

— контент — все, что касается логики и содержания

— подача — жесты, перемещения по сцене, работа с голосом, скорость речи

— взаимодействие с залом — обращение к слушателям, просьбы и вопросы.









3. Посмотрите выступление и заполните таблицу





Программа минимум — посмотреть выступление два раза. После первого просмотра выпишите только явные огрехи. Во время второго обратите внимание на реакцию аудитории и отдельные приемы.

Если у вас больше времени, посмотрите ролик трижды. Каждый раз обращайте внимание на разные аспекты: контент, подачу и взаимодействие с залом.

Чтобы отследить жесты-паразиты и ненужные перемещения по сцене, посмотрите выступление на скорости х2. В быстрой перемотке сразу видно, как спикер то и дело крутит пуговицу пиджака, поправляет волосы или одинаково размахивает руками.





Не могу смотреть на себя в записи

Люди не любят смотреть свои выступления. Это понятно: на видео недочеты сразу бросаются в глаза.

На деле выступление на видео и в зале воспринимаются по-разному. Аудитория следит за главной мыслью, а не подмечает оговорки.

Мы более требовательны к себе, чем наш зритель. Зал настроен поддерживающе и не замечает мелких ошибок. Попробуйте посмотреть на свое выступление со стороны аудитории, а не спикера.

Выписывайте все недочеты, которые видите. Пускай вас не смущает, что пунктов может быть много.





4. Выберите, над чем работать в первую очередь

Выберите не больше трех пунктов. Не нужно браться сразу за все.

Начинайте с того, что принесет наибольшую пользу для аудитории. Слушатель проберется через «эканье», если выступление решает его задачу. А если в речи нет пользы, то никакой голос, даже дикторский, не спасет впустую потраченное время.

Рассмотрим два выступления. В первом есть только приемы подачи и вовлечения зала, но нет пользы для аудитории. Нам смешно смотреть видео — от того, что узнаем пародию на типичные выступления, в которых оратор щедро шутит и льет воду.

Во втором спикер выступает спокойно и лаконично. Но ее тема и контент решают проблему руководителей команд. Сдержанная подача не помешала ролику набрать 2,5 млн просмотров.

Избавляться от слов-паразитов или хождения туда-обратно по сцене — здраво, но только вместе с содержанием. Мы предлагаем планировать каждый раз три улучшения: два про смысл речи, одно про подачу и взаимодействие с залом. Выберите три пункта и обведите их в своей таблице.





5. Запишите план действий и критерии успеха

Выпишите три пункта для улучшения на отдельном листе. Рядом зафиксируйте:

— как вы поймете, что цель достигнута. Это критерии, по которым вы оцените свой прогресс

— план действий. Что конкретно вы сделаете, чтобы улучшить навык. Например, вы решили проработать вступление. Тогда шаги будут такими: посмотреть несколько выступлений на TED, найти удачный прием для вступления, прорепетировать заранее и показать результат честному другу.





6. Фиксируйте сильные стороны





Записывайте хорошие находки. Это нужно не для того, чтобы поднять самооценку, а чтобы не забыть удачные приемы. Когда мы на кураже шутим или обращаемся к залу во время выступления, то кажется, что легко сможем повторить этот ход. Но потом удачный прием забывается.

Сигнал, что прием удался — реакция аудитории. Обратите внимание, в каких моментах зал смеялся, аплодировал или, наоборот, напряженно затихал. Удачным приемом может стать комментарий, понятный только в контексте, отсылка к предыдущему спикеру, высказывание личного отношения, вопрос к конкретному слушателю — на самом деле, что угодно.





7. Подготовьтесь к следующему выступлению





Не ждите, что сразу вы сможете исправить все огрехи: скорее всего, сразу вы заметите одно-два улучшения. Проанализируйте новое выступление и выберите следующие зоны роста.

Если переживаете, что не хватит мотивации, найдите союзника. Подговорите коллегу или друга. Репетируйте вместе с ним, присылайте заполненные таблицы. Здорово, если вы будете работать над навыком вместе — взаимная ответственность поможет не слиться на следующий день.





Скорее всего, прийти к идеальному результату получится не сразу. То, как вы выступаете сейчас — это сформированная привычка. Чтобы ее изменить, нужно повторить новый инструмент несколько раз.

Навык выступлений — это не особый талант. Хорошие ораторы не ждут вдохновения неделями, чтобы сделать сильный доклад к конференции. Спикер своими усилиями создает речи, которые по-настоящему что-то меняют.