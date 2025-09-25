Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
logo
7 идей для продвижения спортивного бренда: опыт студии Balance и рекомендации экспертов
Бизнес

18.09.2025

7 идей для продвижения спортивного бренда: опыт студии Balance и рекомендации экспертов

Мы в WE Media запустили серию прямых эфиров, где вместе с экспертами ищем возможности для создания запоминающегося бренда компаний. К участию мы приглашаем владельцев малого и среднего бизнеса, которые ищут возможности для развития. Эфиры проходят в Telegram-канале WE Trends — подписывайтесь, чтобы не пропустить! А пока делимся с вами главными тезисами эфира, который прошел совсем недавно.


Рустам Чилиманов, СЕО женской фитнес-студии Balance.

Рустам Чилиманов

Нашей фитнес-студии уже четыре года. У нас есть шесть филиалов: три в Алматы, один в Астане и Шымкенте. Готовимся к открытию седьмой студии в Алматы. На сегодняшний день у нас более 5000 активных клиентов. За четыре года более 120 000 человек воспользовались нашим продуктом. Мы хотим стать top of mind, чтобы при словах «женский фитнес» в голову приходила студия Balance.

Мы стараемся участвовать и проводить разные ивенты, но не совсем понимаем как оценивать их эффективность.

Каждый квартал мы планируем интеграции с разными брендами. На данный момент успели поработать с такими узнаваемыми брендами, как Naturella и Weleda.

Алима Пардашева, пресс-атташе INTERTOP, PR & CSR специалист Avon Central Asia, автор Telegram-канала «Пардашьян».

Алима Пардашева

Вам может помочь интегрирование в большие события, поскольку у таких ивентов есть сформированная аудитория, они проводятся не первый год. Это может быть Almaty Marathon, семейные фестивали, Esquire Пикник. Ивенты могут быть не обязательно в сфере wellness and fitness. Это могут быть также мастер-классы по йоге, создание мерча: ковриков, бутылок с вашим логотипом для узнавания и для привязки бренда к истории.

Часто из заявленных организаторами 1000 участников процентов 10-20 не приходят. Я изучаю партнерские слоты и делаю расчет, во сколько мне обходится один участник. Если заявляется 1000 участников, я убираю процент, который не придет, и делю на бюджет, чтобы узнать примерную стоимость одного участника. Стараюсь выбирать ивенты, которые максимально совпадают с моей целевой аудиторией. Важно понимать, что участие в ивентах — это всегда возможность, которая позволяет создавать взаимодействие с вашей компанией. .

Вот еще несколько советов:

1. Масштабирование лайт франшизы. Большая часть управления сетями происходит через головной офис. Лайт франшиза предполагает открытие мини-студий в городах с населением от 200 000 до 600 000 тысяч человек, где легче быть первым. Также это может снизить нагрузку на головной офис. Можно получить больший выхлоп с меньшим бюджетом.

2. Системный PR. Большая часть продвижения сосредоточена в социальных сетях, предлагаю включить системный PR. Невозможно восприниматься как эксперт и быть популярным, пока про вас не говорят со всех сторон. Вы можете создать список медиа, YouTube-шоу, подкастов, которые кажутся интересными и где находится ваша потенциальная целевая аудитория. Возможно вы не получите от системного PR классические лиды. Но, если одна из идей зайдет аудитории этого медиа и материал выстрелит, у вас появится пространство для привлечения инвесторов, клиентов и партнеров. На вас могут выйти с предложением о коллаборации.

3. Недавно читала исследование, где говорится что 80% клиентов больше доверяют User-Generated Content, контенту чем таргетированной рекламе. Формировать имидж и ассоциацию у людей можно через UGC контент. Казахстанская платформа Collabix позволяет оставлять заявки, выбирать креаторов и начинать продвижение.

4. Запуск корпоративного направления. Чем крупнее компания, тем больше она вкладывает в заботу о работниках. Если вашими клиентами уже стали известные люди или компании — об этом тоже нужно говорить. Такой формат может привлечь других клиентов и помочь в создании кейсов в стиле: Balance помогает снижать уровень стресса у сотрудников Air Astana или Kaspi.

5. Акцент на движении как терапии. Это будет трендом ближайшие несколько лет. Форматы могут быть разные от билбордов до социальных роликов с понятным месседжем, как это делает Nike. Таким образом, вы получите социальный отклик. Здесь важно транслировать ценности и миссию компании.

6. Ваши клиенты — это также клиенты других брендов. Полезно интегрироваться с заведениями и салонами красоты, которые выбирают ваши клиенты, то есть сделать исследование тачпоинтов ваших клиентов чтобы пойти к этим компаниям с предложением о коллаборации.

7. Запуск выездных wellness-ретритов. Через них можно сотрудничать с туристическими компаниями. Офлайн сегодня воспринимается как роскошь, и все активности, направленные на расслабление и качественный отдых работают лучше чем запуск онлайн-продуктов вроде марафона по йоге. Такой продукт можно продавать дороже, и он заставит больше людей говорить о бренде.

#казахстан #бизнес #pr #бренд #фитнесстудии
