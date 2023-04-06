60 самых полезных нейросетей, чтобы написать классный текст, создать изображение или придумать контент

Мы часто собираем большие подборки полезных ресурсов в нашем Telegram-канале Creative Asia. Делимся одним из последних классных постов про крутые нейросети.
Создать резюме
HyreSnap
Современные шаблоны резюме, которые составлены по всем правилам и на которые обращают внимание работодатели, повысят ваши шансы на то, чтобы пройти отбор.
Skillroads
Конструктор резюме Skillroads поможет составить резюме всего за несколько кликов с помощью технологии искусственного интеллекта.
Resumai
Конструктор резюме, который использует в своей работе самую продвинутую нейросеть — ChatGPT.
Более 1000 шаблонов резюме, созданных искусственным интеллектом на основе сотен тысяч просмотренных примеров.
Платформа предоставляет индивидуальные отзывы о вашем резюме и профиле LinkedIn. Рекомендации помогут вам сделать их лучше, что поможет в поиске работы.
Нейросеть, которая умеет писать хорошие тексты. С ее помощью можно заполнить все необходимые разделы резюме.
Resumaker
Интерактивный онлайн-конструктор, который подсказывает, как составить хорошее резюме.
Rezi
Платформа использует искусственный интеллект для автоматизации каждого аспекта создания резюме: написание, редактирование, форматирование и оптимизация.
Kickresume
Автоматизированная платформа, которая хорошо подходит для создания структурированных документов, таких как резюме.
Нейросеть поможет отформатировать ваше резюме, создать привлекательный дизайн, подобрать подходящие шрифты и цвета.
Обработать аудио или видео
Позволяет конвертировать аудиоконтент в текстовый с помощью AI.
Krisp
Инструмент искусственного интеллекта для удаления фоновых голосов, шумов и эха из аудиозаписей.
Beatoven
Поможет в создании музыки без авторских прав.
Cleanvoice
Автоматически редактирует эпизоды для подкастов, улучшая их качество.
Podcastle
Позволяет создавать записи студийного качества с вашего компьютера.
Vidyo
Инструмент для создания нескольких коротких видеороликов из одного длинного.
Создать дизайн
Flair
Позволяет разрабатывать брендированный контент с помощью искусственного интеллекта.
Illustroke
Инструмент AI для создания векторных изображений из текстовых подсказок.
Stockimg
Создает изображения по текстовому запросу.
Looka
Может помочь в разработке собственного бренда.
Написать текст
Платформа искусственного интеллекта для создания контента, которая использует глубокое обучение для автоматического создания контента.
Ocoya
AI-инструмент для создания и планирования контента в социальных сетях.
AI-решение для создания маркетинговых кампаний.
Puzzlelabs
Инструмент для создания базы знаний для вашей команды и клиентов.
Civitai
Сайт для поиска, размещения и обмена изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.
Удаляет лишние объекты или дефекты с изображений.
Sudowrite
Помощник для написания текстовых произведений.
Novel
Искусственный интеллект, с помощью которого можно написать роман, комедию или другое произведение
Compose
ИИ-инструмент можно установить, как расширение для Chrome. Авторы утверждают, что он сокращает время написания текстов на 40 % благодаря автодополнению и генерации текста.
Wordtune
Инструмент поможет перефразировать любой текст. Даже написанный другой нейросетью.
ИИ, который учиться на ваших письмах, после чего может воспроизвести текст на основе вашего стиля.
Subtxt
Подскажет, как лучше дописать начатое предложение в разных стилях.
Программа создана специально для написания коммерческих текстов.
Сочетает в себе редактор в стиле Google Docs с продвинутым искусственным интеллектом.
Simplified
Помощник, который поможет создать качественный контент для блогов, статей, описаний продуктов, веб-сайтов и социальных сетей.
Поможет с написанием эссе и других студенческих работ.
Rytr
Дает подсказки по генерации и наполнению текстовым контентом.
Quillbot
Поможет профессионально переписать текст, используя перефразирование и замену слов синонимами.
ИИ для того, чтобы поднять SEO-трафик. В текстах использует ключевые слова и другие полезные инструменты.
PepperType
Программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и обработку естественного языка для создания интересного текста.
Создать контент
ChatGPT
Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Ему можно задавать вопросы, просить написать текст по теме или сгенерировать варианты заголовка для статьи.
Midjourney
Платформа для генерации изображений по текстовому описанию. Можно создать почти все, что угодно.
Искусственный интеллект, задача которого — синтезировать голос по аудиофайлам. Здесь можно создать модели речи любых персонажей и личностей.
Приложение преобразовывает идею в картину на основе искусственного интеллекта. В арсенале множество стилей и кистей для работы. Можно выбрать любой пресет: от реалистичного до нарисованного красками.
Hotpot
Нейросеть для создания привлекательных изображений и иллюстраций. Достаточно просто описать, что вы хотите увидеть.
Looka
Помощник-искусственный интеллект создает логотипы, основываясь на миллионах успешных примеров из открытого доступа.
Autodraw
ИИ-сервис от Google, который превращает ваши наброски в качественные рисунки.
Beautiful
Нейросеть для создания красивых презентаций. Можно указать, для чего она вам нужна, чтобы подобрать тон и подходящее оформление.
Редактор с искусственным интеллектом, который может улучшить качество фотографии и увеличить его, не потеряв в разрешении.
Colorize
AI-сервис, который раскрашивает черно-белые фото и видео. На случай, если нужно добавить цвета в старые изображения.
Нейронная сеть, способная генерировать высококачественные изображения, исходя из текстовых описаний на английском языке.
Генератор рисунков с технологией искусственного интеллекта.
Нейросеть, которая поможет с генерацией текстов, рекламных материалов, постов для социальных сетей, статей и даже сценариев для роликов на YouTube.
Технология может проверить написанный вами компьютерный код, показать ошибки и рассказать, как их исправить. Программа работает с такими языками программирования, как Java, Python, JavaScript.
Imagen
Сервис для генерации изображений и видеороликов из текстового запроса.
Namelix
Онлайн-помощник, который с помощью искусственного интеллекта подберет название для вашего проекта или бизнеса, по ключевым словам.
Bigjpg
Нейросеть, которая обрабатывает изображения и увеличивает их размер, не теряя в детализации.
Нейросеть для генерации текстов от «Яндекса». Может продолжать тексты на любую тему, сохраняя связность и заданный стиль.
Программа, преобразующая написанный в приложении текст в креативный визуал. Генерирует разные стили при введении запросов для создания картин.
Платформа искусственного интеллекта для создания контента, которая использует глубокое обучение для автоматического создания контента.