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60 самых полезных нейросетей, чтобы написать классный текст, создать изображение или придумать контент
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Главный

Сегодня в 14:30

60 самых полезных нейросетей, чтобы написать классный текст, создать изображение или придумать контент

Мы часто собираем большие подборки полезных ресурсов в нашем Telegram-канале Creative Asia. Делимся одним из последних классных постов про крутые нейросети.


Создать резюме


HyreSnap


Современные шаблоны резюме, которые составлены по всем правилам и на которые обращают внимание работодатели, повысят ваши шансы на то, чтобы пройти отбор.


Skillroads


Конструктор резюме Skillroads поможет составить резюме всего за несколько кликов с помощью технологии искусственного интеллекта.


Resumai


pexels-markus-winkler-4101343.jpg

Конструктор резюме, который использует в своей работе самую продвинутую нейросеть — ChatGPT.


This Resume Does Not Exist

Более 1000 шаблонов резюме, созданных искусственным интеллектом на основе сотен тысяч просмотренных примеров.


Resume Worded

Платформа предоставляет индивидуальные отзывы о вашем резюме и профиле LinkedIn. Рекомендации помогут вам сделать их лучше, что поможет в поиске работы.


Jasper.ai

Нейросеть, которая умеет писать хорошие тексты. С ее помощью можно заполнить все необходимые разделы резюме.


Resumaker


Интерактивный онлайн-конструктор, который подсказывает, как составить хорошее резюме.


Rezi


Платформа использует искусственный интеллект для автоматизации каждого аспекта создания резюме: написание, редактирование, форматирование и оптимизация.


Kickresume


Автоматизированная платформа, которая хорошо подходит для создания структурированных документов, таких как резюме.


Designs.ai

Нейросеть поможет отформатировать ваше резюме, создать привлекательный дизайн, подобрать подходящие шрифты и цвета.

Обработать аудио или видео


VoicePen AI

Позволяет конвертировать аудиоконтент в текстовый с помощью AI.


Krisp


Инструмент искусственного интеллекта для удаления фоновых голосов, шумов и эха из аудиозаписей.


Beatoven


pexels-pixabay-257904.jpg

Поможет в создании музыки без авторских прав.


Cleanvoice


Автоматически редактирует эпизоды для подкастов, улучшая их качество.


Podcastle


Позволяет создавать записи студийного качества с вашего компьютера.


Vidyo


Инструмент для создания нескольких коротких видеороликов из одного длинного.

Создать дизайн


Flair


Позволяет разрабатывать брендированный контент с помощью искусственного интеллекта.


Illustroke


Инструмент AI для создания векторных изображений из текстовых подсказок.


Stockimg


pexels-tranmautritam-326502.jpg

Создает изображения по текстовому запросу.


Looka


Может помочь в разработке собственного бренда.

Написать текст


Copy.ai

Платформа искусственного интеллекта для создания контента, которая использует глубокое обучение для автоматического создания контента.


Ocoya

AI-инструмент для создания и планирования контента в социальных сетях.


Unbounce Smart Copy

AI-решение для создания маркетинговых кампаний.


Puzzlelabs


pexels-gustavo-fring-6285269.jpg

Инструмент для создания базы знаний для вашей команды и клиентов.


Civitai


Сайт для поиска, размещения и обмена изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.


Cleanup.pictures

Удаляет лишние объекты или дефекты с изображений.


Sudowrite


Помощник для написания текстовых произведений.


Novel


Искусственный интеллект, с помощью которого можно написать роман, комедию или другое произведение


Compose


ИИ-инструмент можно установить, как расширение для Chrome. Авторы утверждают, что он сокращает время написания текстов на 40 % благодаря автодополнению и генерации текста.


Wordtune


Инструмент поможет перефразировать любой текст. Даже написанный другой нейросетью.


Ellie Email Assistant

ИИ, который учиться на ваших письмах, после чего может воспроизвести текст на основе вашего стиля.


Subtxt


Подскажет, как лучше дописать начатое предложение в разных стилях.


Copy Smith

Программа создана специально для написания коммерческих текстов.


Lex Page

Сочетает в себе редактор в стиле Google Docs с продвинутым искусственным интеллектом.


Simplified


Помощник, который поможет создать качественный контент для блогов, статей, описаний продуктов, веб-сайтов и социальных сетей.


MoonBeam

Поможет с написанием эссе и других студенческих работ.


Rytr


Дает подсказки по генерации и наполнению текстовым контентом.


Quillbot


Поможет профессионально переписать текст, используя перефразирование и замену слов синонимами.


MarkCopy

ИИ для того, чтобы поднять SEO-трафик. В текстах использует ключевые слова и другие полезные инструменты.


PepperType


Программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и обработку естественного языка для создания интересного текста.

Создать контент


ChatGPT


pexels-hatice-baran-16037283.jpg

Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Ему можно задавать вопросы, просить написать текст по теме или сгенерировать варианты заголовка для статьи.


Midjourney


Платформа для генерации изображений по текстовому описанию. Можно создать почти все, что угодно.


Aimyvoice

Искусственный интеллект, задача которого — синтезировать голос по аудиофайлам. Здесь можно создать модели речи любых персонажей и личностей.


Wombo Dream

Приложение преобразовывает идею в картину на основе искусственного интеллекта. В арсенале множество стилей и кистей для работы. Можно выбрать любой пресет: от реалистичного до нарисованного красками.


Hotpot


Нейросеть для создания привлекательных изображений и иллюстраций. Достаточно просто описать, что вы хотите увидеть.


Looka


Помощник-искусственный интеллект создает логотипы, основываясь на миллионах успешных примеров из открытого доступа.


Autodraw


ИИ-сервис от Google, который превращает ваши наброски в качественные рисунки.


Beautiful


Нейросеть для создания красивых презентаций. Можно указать, для чего она вам нужна, чтобы подобрать тон и подходящее оформление.


Letsenhance

Редактор с искусственным интеллектом, который может улучшить качество фотографии и увеличить его, не потеряв в разрешении.


Colorize


AI-сервис, который раскрашивает черно-белые фото и видео. На случай, если нужно добавить цвета в старые изображения.


DALL-E 2

Нейронная сеть, способная генерировать высококачественные изображения, исходя из текстовых описаний на английском языке.


NVIDIA Canvas

Генератор рисунков с технологией искусственного интеллекта.


Jarvis.ai

Нейросеть, которая поможет с генерацией текстов, рекламных материалов, постов для социальных сетей, статей и даже сценариев для роликов на YouTube.


DeepCode

Технология может проверить написанный вами компьютерный код, показать ошибки и рассказать, как их исправить. Программа работает с такими языками программирования, как Java, Python, JavaScript.


Imagen


Сервис для генерации изображений и видеороликов из текстового запроса.


Namelix


Онлайн-помощник, который с помощью искусственного интеллекта подберет название для вашего проекта или бизнеса, по ключевым словам.


Bigjpg


Нейросеть, которая обрабатывает изображения и увеличивает их размер, не теряя в детализации.


«Балабола»

Нейросеть для генерации текстов от «Яндекса». Может продолжать тексты на любую тему, сохраняя связность и заданный стиль.


Night cafе

Программа, преобразующая написанный в приложении текст в креативный визуал. Генерирует разные стили при введении запросов для создания картин.


Copy.ai

Платформа искусственного интеллекта для создания контента, которая использует глубокое обучение для автоматического создания контента.

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#технологии #искусственныйинтеллект #ии #нейросеть #chatgpt
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