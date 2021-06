6 статей, которые помогут открыть успешный ресторанный бизнес за рубежом

Известный ресторатор Бек Нарзи — постоянный автор издания weproject.media. В своих статьях предприниматель рассказывает о своем HoReCa-бизнесе, о том, как привлечь клиентов и остаться на плаву при любых обстоятельствах.





Рассказывая историю провала ресторанного бизнеса в Лондоне, Бек Нарзи составил семь «грехов», которых стоит избегать.

Ориентирование на свои желания и интересы, а не на запросы местной публики.

Внедряйте новые блюда в меню постепенно, по 15-20%. Психология человека устроена так, что он не способен сразу принять что-то абсолютно новое, поэтому новизну нужно располагать на фундаменте привычного и понятного.

Страх сотрудничества с профессионалами и боязнь делегирования и аутсорса.

Цена и ценность — понятия однокоренные, но весьма различные. Заплатить 250 тысяч, чтобы не потерять 7 миллионов, согласитесь, это не расход - это страховка.

В истории о знакомстве с вокалистом британской группы Jamiroquai Джей Кеем, Бек Нарзи дает важный совет всем начинающим сотрудникам HoReCa.

Сбивайте пафос, не робейте, будьте внимательны и находчивы в общении с гостями, искренне стремитесь сделать их визит к вам незабываемым.

Учите английский, иначе придется только краснеть, улыбаться и бледнеть. С английским и улыбка будет не вымученной, а уверенной, радостной и ликвидной!

Говоря о будущем ресторанной индустрии, Бек Нарзи дает несколько прогнозов:

— недоверие в HoReCa еще долго не выветрится. Персонал, который откровенно был кинут индустрией и брошен на произвол судьбы в первую волну пандемии, еще долго не сможет этого забыть и простить

— многие, разочарованные в профессии и в отношении к себе «хореканцы», - официанты, бармены, менеджеры, переквалифицируются и уйдут в другие отрасли

— алкокомпании не возобновят былую конкурсную активность. Меняются технологии производства, меняются и стратегии продвижения. Гораздо лучше вложиться в онлайн-раскрутку бренда, проспонсировав какой-то телеграм-канал, ютуб, блог или инстаграм инфлюенсера.

— digital нас поглотит, но не всех. Пусть родственники Алисы и Сири и коктейль смешать умеют, и рассказать его историю способны, вынув ее из интернета, но смешивать и взбалтывать коктейль без эмоций, человеческих рук и неформального общения за стойкой или столиком, все же нельзя.

В одной из статей Бек Нарзи рассказывает о том, как создать сервис уровня Эверест.

Я называю эту систему «Wow me if you can». И работает она не на конкретного сотрудника, повышая его ценность в коллективе, не на гостя, которому просто хорошо и приятно, а на заведение в целом. «Wow me if you can» не заложено в стоимость продукта/услуги, но обязательно должно быть учтено вами. Умение дать больше, непременно вознаградится и окупится в перспективе. Как и умение слышать гостя, быть внимательным и неравнодушным к нему. Это отличает хороших официантов от фудбрингеров, а хороших управленцев от манагера-пофигиста.

«Чем удивлять будем?», — ваш базовый вопрос, головная боль и путь к успеху.

Рассуждая о трендах гастрономии, Бек Нарзи приходит к такому выводу: нужно делать то, что у вас в крови.

Не увлекайтесь экзотичными сиюминутными трендами, которые перегорят, как лампочка Ильича. Играйте в долгую! Тренд завтрашнего дня — возвращение к традициям, к национальной культуре, а значит и кухне. Не соблазняйтесь западными образцами, делайте то, что никто лучше вас не сделает, потому что это у вас в крови — готовьте свою традиционную кухню. Это единственно верный путь в продвижении страны на международной арене, развитии туризма и гостеприимства.

Срежьте путь к успеху и углубитесь в свою гастротрадицию, и через несколько лет вы очаруете ею весь мир. Если имя определяет судьбу, то ваша счастливая судьба - в национальных именах и названиях. Они звучны и вкусны!

Бек Нарзи о том, что значит для ресторатора «мертвый сезон»?

Первый карантин внушал тревогу неопределенностью последствий. Мильон терзаний роились в голове и душе. В итоге наша ресторанная сеть не только устояла, но и извлекла полезные уроки из случившегося.

Мои сотрудники внезапно крепко вцепились в рабочие места и стали трудиться пуще прежнего. Я ощутил себя боссом без компромиссов и поддавков. Первый локдаун встряхнул меня и мой бизнес не разрушил нас, но научил по-новому смотреть на вещи. Объективнее. Благоразумней. Практичней.

