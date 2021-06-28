Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
6-statey-kotorye-pomogut-otkryt-uspeshnyy-restorannyy-biznes-za-rubezhom
6 статей, которые помогут открыть успешный ресторанный бизнес за рубежом
281
/
/

Вчера в 17:40

6 статей, которые помогут открыть успешный ресторанный бизнес за рубежом

Известный ресторатор Бек Нарзи — постоянный автор издания weproject.media. В своих статьях предприниматель рассказывает о своем HoReCa-бизнесе, о том, как привлечь клиентов и остаться на плаву при любых обстоятельствах.


Бек Нарзи, предприниматель, ресторатор, автор weproject.media

1.jpg

Рассказывая историю провала ресторанного бизнеса в Лондоне, Бек Нарзи составил семь «грехов», которых стоит избегать.


Ориентирование на свои желания и интересы, а не на запросы местной публики.

Внедряйте новые блюда в меню постепенно, по 15-20%. Психология человека устроена так, что он не способен сразу принять что-то абсолютно новое, поэтому новизну нужно располагать на фундаменте привычного и понятного.

Страх сотрудничества с профессионалами и боязнь делегирования и аутсорса.

Цена и ценность — понятия однокоренные, но весьма различные. Заплатить 250 тысяч, чтобы не потерять 7 миллионов, согласитесь, это не расход - это страховка.

Подробнее о «грехах» можно почитать здесь.


В истории о знакомстве с вокалистом британской группы Jamiroquai Джей Кеем, Бек Нарзи дает важный совет всем начинающим сотрудникам HoReCa.


Сбивайте пафос, не робейте, будьте внимательны и находчивы в общении с гостями, искренне стремитесь сделать их визит к вам незабываемым.

Учите английский, иначе придется только краснеть, улыбаться и бледнеть. С английским и улыбка будет не вымученной, а уверенной, радостной и ликвидной!

Подробнее о том, как встречать гостей читайте здесь.


Говоря о будущем ресторанной индустрии, Бек Нарзи дает несколько прогнозов:


— недоверие в HoReCa еще долго не выветрится. Персонал, который откровенно был кинут индустрией и брошен на произвол судьбы в первую волну пандемии, еще долго не сможет этого забыть и простить

— многие, разочарованные в профессии и в отношении к себе «хореканцы», - официанты, бармены, менеджеры, переквалифицируются и уйдут в другие отрасли

— алкокомпании не возобновят былую конкурсную активность. Меняются технологии производства, меняются и стратегии продвижения. Гораздо лучше вложиться в онлайн-раскрутку бренда, проспонсировав какой-то телеграм-канал, ютуб, блог или инстаграм инфлюенсера.

— digital нас поглотит, но не всех. Пусть родственники Алисы и Сири и коктейль смешать умеют, и рассказать его историю способны, вынув ее из интернета, но смешивать и взбалтывать коктейль без эмоций, человеческих рук и неформального общения за стойкой или столиком, все же нельзя.

Подробнее о будущем HoReCa здесь.


В одной из статей Бек Нарзи рассказывает о том, как создать сервис уровня Эверест.


Я называю эту систему «Wow me if you can». И работает она не на конкретного сотрудника, повышая его ценность в коллективе, не на гостя, которому просто хорошо и приятно, а на заведение в целом. «Wow me if you can» не заложено в стоимость продукта/услуги, но обязательно должно быть учтено вами. Умение дать больше, непременно вознаградится и окупится в перспективе. Как и умение слышать гостя, быть внимательным и неравнодушным к нему. Это отличает хороших официантов от фудбрингеров, а хороших управленцев от манагера-пофигиста.

«Чем удивлять будем?», — ваш базовый вопрос, головная боль и путь к успеху.

Подробнее о том, как в ресторане создать атмосферу, в которую хочется возвращаться, можно почитать здесь.


Рассуждая о трендах гастрономии, Бек Нарзи приходит к такому выводу: нужно делать то, что у вас в крови.


Не увлекайтесь экзотичными сиюминутными трендами, которые перегорят, как лампочка Ильича. Играйте в долгую! Тренд завтрашнего дня — возвращение к традициям, к национальной культуре, а значит и кухне. Не соблазняйтесь западными образцами, делайте то, что никто лучше вас не сделает, потому что это у вас в крови — готовьте свою традиционную кухню. Это единственно верный путь в продвижении страны на международной арене, развитии туризма и гостеприимства.

Срежьте путь к успеху и углубитесь в свою гастротрадицию, и через несколько лет вы очаруете ею весь мир. Если имя определяет судьбу, то ваша счастливая судьба - в национальных именах и названиях. Они звучны и вкусны!

Подробнее о том, как прийти к успеху.


Бек Нарзи о том, что значит для ресторатора «мертвый сезон»?


Первый карантин внушал тревогу неопределенностью последствий. Мильон терзаний роились в голове и душе. В итоге наша ресторанная сеть не только устояла, но и извлекла полезные уроки из случившегося.

Мои сотрудники внезапно крепко вцепились в рабочие места и стали трудиться пуще прежнего. Я ощутил себя боссом без компромиссов и поддавков. Первый локдаун встряхнул меня и мой бизнес не разрушил нас, но научил по-новому смотреть на вещи. Объективнее. Благоразумней. Практичней.

Подробнее о работе ресторанов в локдаун можно почитать здесь.


Все статьи Бека Нарзи по ссылке.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#рестораны #рестораторы #ресторанныйбизнес #бизнесзарубежом #бекнарзи
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Философия дела Инны Апенко / Первый казахстанский бренд детской одежды Mimioriki
7768
Бизнес с Китаем: о запуске бизнеса, актуальных товарах и реальной наценке
1179
Bro glasses. Как 2 друга за 3 года создали бизнес с оборотом в 24 000 000 тг
17658