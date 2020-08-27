Fast food — connecting people. Как подружиться со звездой за 60 секунд

Бек Нарзи, Бек Нарзи, 41 год, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi
«Все, так или иначе, начинается с начала», — какая глубокая мысль! Скажу иначе, все начинается началом. Правильное приветствие, первое впечатление, тысяча не мелочных мелочей. Проницательный читатель, наверняка, заметил, что я в начале этого текста не поздоровался. Намеренно, чтобы вы заметили и похвалили себя за свою внимательность. Ну, и текст заметили благодаря его «вводке».
В бытность моего сотрудничества со Swissôtel я создавал и воплощал там культовый бар City Space, вместе с другими топовыми сотрудниками я провел множество часов на лекциях, тренингах и мастер-классах по искусству гостеприимства. Будто еще одно образование получил. Правда, диплом, подтверждающий прохождение этих курсов, приходилось подтверждать ежедневно своей работой.
Гостями Swissôtel частенько становились известные и даже знаменитые персонажи. На изучение привычек каждого из них мы тратили немало времени. Это было похоже на шпиономанию: в социальных сетях, в среде знакомых и «знакомых знакомых» мы по крупицам собирали информацию о госте, его привычках и особенностях. Очень хотелось сделать его пребывание в нашем отеле very special и незабываемым.
Помню, как в 2008 году, когда я только-только стал частью команды Swissôtel, на одной из планерок мы обсуждали приезд одного из таких особых гостей — Джей Кея, вокалиста известной британской группы Jamiroquai. Он приезжал в Москву с большим концертом и любимой девушкой Машей, родом из Питера. Директор отеля раздавал важные указания сотрудникам, а я будто отсутствовал, углубившись в свои лондонские воспоминания. Планерка окончилась, все встали и направились к выходу, а я, как в кино, услышал сакраментальное: «А вас, Бек, я попрошу остаться!». Директор сообщил, что на мне лежит повышенная ответственность по приему JK, потому что он стопудово не обойдет стороной наш панорамный бар.
«Подумаешь, JK, — думал я про себя, — полуночный любитель курочки из KFC». Вычитал я это не в желтой прессе, а в своей памяти. KFC на улочке Прайд-стрит близ знаменитого вокзала «Паддингтон» — это была, как пелось в песне, «та заводская проходная, что в люди вывела меня». Моя первая работа, мое посвящение в HoReCa, мое взросление и счастливый билет. Об этом я подробно рассказал в своей книге «Кодекс хореканца», расскажу однажды и здесь, если повод будет. Так вот, именно в мой, я считал его своим, любя, KFC не раз и не два любил захаживать JK, неизменно заказывая один и тот же комплексный обед под названием Chicken variety за 3,99 £. Я не сразу в ту пору признал в нем звезду, но когда на экраны вышел блокбастер «Годзилла», к которому JK написал музыку, упаковка KFC была брендирована постером фильма, то я был в теме. Да и коллега по смене малазийка Азила ткнула меня локтем и прошептала, кто к нам пожаловал. Под градусом популярности, в час ночи.
С тех пор прошли годы. Мне тоже довелось достичь звездного небосклона HoReCa, а KFC и веселые воспоминания и курьезы, связанные с ним, стали поводом для сладкой ностальгии. Времени на нее, однако, никогда не хватает. В день приезда JK рассиживаться не пришлось никому. Ответственный за встречу гостей Вася Гриштаков слал всем причастным нервные смс в стиле: «Штирлиц идет по нашему коридору». Готовность номер раз.
И вот на пороге City Space возник JK в сопровождении Васи и двухметрового секьюрити. На лицах Джея и его стражника сквозила усталость от привычного официального радушия, которым они успели наесться в лучших отелях мира. Люкс и первоклассный прием был для них рутиной. Но вот JK представили меня, и он, как и все окружающие, услышал реплику не из сценария: «Hello! Nice to see you again». Это again сыграло роль сигнального маяка, и JK, присмотревшись ко мне, удивленно спросил: «Разве мы знакомы?».
«Сбивайте пафос, не робейте, будьте внимательны и находчивы в общении с гостями, искренне стремитесь сделать их визит к вам незабываемым»
«3 pieces, 2 wings,1 fries and apple tango», — отрапортовал я. Репертуар JK я знал лучше его фанатов. Трудно передать, как в одно мгновение преобразилось его лицо. Хмурая усталость сменилась детским восторгом и улыбкой. Он обнял меня и долго хлопал по спине, как старого друга, с которым давно не виделся и вот неожиданно повстречался. Собственно, на ближайшие три дня его визита в Москву я действительно стал его лучшим другом. Мы вместе выпивали, ездили по городу, а в день концерта я стоял у него за кулисами. Даже его строгий телохранитель Стюарт, отталкивающий всех посторонних, в том числе сотрудников отеля, везде давал мне зеленый свет. Я и с ним подружился, и с девушкой JK Машей тоже.
Моему коллеге и заклятому другу Александру Кану, не владеющему английским, чтобы сфотографироваться с JK, пришлось через свой ресторан Prado доставать ему черную икру, у меня же JK попросил номер — до новых встреч в Лондоне или где бы то ни было. И все благодаря моей хорошей памяти и осознанию важности самого первого впечатления, ведь не по одежке встречают, я это точно знаю.
«Сбивайте пафос, не робейте, будьте внимательны и находчивы в общении с гостями, искренне стремитесь сделать их визит к вам незабываемым», — говорю я молодым сотрудникам HoReCa. Молодым, потому что у них еще гибкий мозг и не откормленное эго. И учите английский, а то придется только краснеть, улыбаться и бледнеть, как это делали некоторые мои коллеги по Swissôtel. С английским и улыбка будет не вымученной, а уверенной, радостной и ликвидной!
Да, и еще, не ханжите в отношении фастфуда. Он этого не заслужил. Почему? Поговорим в следующий раз, а пока угощайтесь: