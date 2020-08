Fast food — connecting people. Как подружиться со звездой за 60 секунд

«Сбивайте пафос, не робейте, будьте внимательны и находчивы в общении с гостями, искренне стремитесь сделать их визит к вам незабываемым»

Будто еще одно образование получил. Правда, диплом, подтверждающий прохождение этих курсов, приходилось подтверждать ежедневно своей работой.На изучение привычек каждого из них мы тратили немало времени. Это было похоже на шпиономанию: в социальных сетях, в среде знакомых и «знакомых знакомых» мы по крупицам собирали информацию о госте, его привычках и особенностях. Очень хотелось сделать его пребывание в нашем отеле very special и незабываемым.Он приезжал в Москву с большим концертом и любимой девушкой Машей, родом из Питера. Директор отеля раздавал важные указания сотрудникам, а я будто отсутствовал, углубившись в свои лондонские воспоминания. Планерка окончилась, все встали и направились к выходу, а я, как в кино, услышал сакраментальное: «А вас, Бек, я попрошу остаться!». Директор сообщил, что на мне лежит повышенная ответственность по приему JK, потому что он стопудово не обойдет стороной наш панорамный бар.Вычитал я это не в желтой прессе, а в своей памяти. KFC на улочке Прайд-стрит близ знаменитого вокзала «Паддингтон» — это была, как пелось в песне, «та заводская проходная, что в люди вывела меня». Моя первая работа, мое посвящение в HoReCa, мое взросление и счастливый билет. Об этом я подробно рассказал в своей книге «Кодекс хореканца», расскажу однажды и здесь, если повод будет. Так вот, именно в мой, я считал его своим, любя, KFC не раз и не два любил захаживать JK, неизменно заказывая один и тот же комплексный обед под названием Chicken variety за 3,99 £. Я не сразу в ту пору признал в нем звезду, но когда на экраны вышел блокбастер «Годзилла», к которому JK написал музыку, упаковка KFC была брендирована постером фильма, то я был в теме. Да и коллега по смене малазийка Азила ткнула меня локтем и прошептала, кто к нам пожаловал. Под градусом популярности, в час ночи.Мне тоже довелось достичь звездного небосклона HoReCa, а KFC и веселые воспоминания и курьезы, связанные с ним, стали поводом для сладкой ностальгии. Времени на нее, однако, никогда не хватает. В день приезда JK рассиживаться не пришлось никому. Ответственный за встречу гостей Вася Гриштаков слал всем причастным нервные смс в стиле: «Штирлиц идет по нашему коридору». Готовность номер раз.На лицах Джея и его стражника сквозила усталость от привычного официального радушия, которым они успели наесться в лучших отелях мира. Люкс и первоклассный прием был для них рутиной. Но вот JK представили меня, и он, как и все окружающие, услышал реплику не из сценария: «Hello! Nice to see you again». Это again сыграло роль сигнального маяка, и JK, присмотревшись ко мне, удивленно спросил: «Разве мы знакомы?».Репертуар JK я знал лучше его фанатов. Трудно передать, как в одно мгновение преобразилось его лицо. Хмурая усталость сменилась детским восторгом и улыбкой. Он обнял меня и долго хлопал по спине, как старого друга, с которым давно не виделся и вот неожиданно повстречался. Собственно, на ближайшие три дня его визита в Москву я действительно стал его лучшим другом. Мы вместе выпивали, ездили по городу, а в день концерта я стоял у него за кулисами. Даже его строгий телохранитель Стюарт, отталкивающий всех посторонних, в том числе сотрудников отеля, везде давал мне зеленый свет. Я и с ним подружился, и с девушкой JK Машей тоже.И все благодаря моей хорошей памяти и осознанию важности самого первого впечатления, ведь не по одежке встречают, я это точно знаю.Молодым, потому что у них еще гибкий мозг и не откормленное эго. И учите английский, а то придется только краснеть, улыбаться и бледнеть, как это делали некоторые мои коллеги по Swissôtel. С английским и улыбка будет не вымученной, а уверенной, радостной и ликвидной!