В Лондон со своим самоваром, или история одного бизнес-провала

Всем привет! Меня зовут Бек Нарзи, и, помимо того, что я построил дом, посадил дерево и дал жизнь двум обаятельным хулиганам, я вместе с братом открыл три ресторана в Лондоне. И закрыть их не удалось даже всесильной пандемии коронавируса. В общем, в рестораторском деле я кое-что понимаю, может быть, поэтому меня включили в мировую десятку лучших предпринимателей по версии Havana Club и в число самых влиятельных людей мира барной индустрии. Не суть! Поскольку гостеприимство течет по моим венам, я люблю принимать и угощать гостей, люблю, когда они покидают мои заведения в отличном настроении и с вдохновенным взором. Короче, люблю делиться. Это роднит меня с создателями портала weproject media, которые стремятся делиться с читателями самым интересным, полезным и значимым.
По себе знаю, что лучшие знания — те, что почерпнуты не из сухой теории, а из живого опыта
Отмотаем ленту времени до 2017 года, место действия — Лондон. Про российский «полоний» уже успели забыть, а «новичок» еще не вошел в моду. Мой смартфон зазвонил позывными: «Говорит Москва», и, недосмотрев утренний сон, я ответил на этот клич. На проводе был мой коллега, известный шеф-повар ресторана среднеазиатской кухни, который сообщал радостную же весть — его назначили руководить кухней нового ресторана. Я поздравил его и пообещал в следующий визит в Москву непременно побывать в его заведении. «Да нет же», — сказал шеф. — «Мы уже тут. Тут и открываться будем. Сами к тебе приехали и за тобой».
Кому, как не владельцу лондонского ресторана «Самарканд», знать, что узбекская кухня англичанам нужна как краснодарский чай в five o’clock
Меня словно обступили призраки прошлого. Триумфально открывшийся и фатально закрытый «Самарканд» — важный этап не просто моей биографии, но и жизни. Много сил, эмоций, денег, сердца было вложено туда нашей семьей. Мы искренне верили, что сможем одарить Великобританию вкуснейшей узбекско-таджикской кухней. Но наш подарок не приняли, а российская ностальгирующая аудитория в силу известных событий и настроений посещала наш ресторан волнообразно: так и столики в нем заполнялись по принципу «то пусто, то густо». Эти и другие опасения мы и высказали на встрече, посвященной этому, как нам казалось, нежданному и ненужному открытию.
Люди напротив нас, однако, горели нетерпением, и наши рассказы о четырех закрывшихся в Лондоне ресторанах восточной кухни их только раззадоривали. Я тогда отметил про себя, что огонь в глазах огню рознь. Бывает, что люди искренне горят идеей, стремясь разделить этот пламень со всеми, им во благо. Ну, как Прометей. А бывает огонь, пожирающий все на своем пути. Такое внутреннее горение походит, скорее, на желание сжечь напалмом всех конкурентов и во что бы то ни стало добиться своего. Наши собеседники смотрели на нас именно таким фаербольным взглядом. Выглядел этот боевой настрой примерно так, как выглядят дети, наряженные в военную форму на 9 Мая с игрушечными ружьями наперевес. Ну, то есть воинственность прет, но это все несерьезно.
Психология человека устроена так, что он не способен сразу принять что-то абсолютно новое, поэтому новизну нужно располагать на фундаменте привычного и понятного, выдавая ее постепенно, по мере усвоения, по 15-20%
Единственная шаткая возможность хотя бы как-то воплотить этот проект была в том, чтобы оформить его как ресторан паназиатской кухни, популярной тогда в Англии, внедрив в меню 15% блюд среднеазиатской кухни. Психология человека устроена так, что он не способен сразу принять что-то абсолютно новое, поэтому новизну нужно располагать на фундаменте привычного и понятного, выдавая ее постепенно, по мере усвоения, по 15-20%. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Джордано Бруно этого правила не знал. А наши собеседники знать его не хотели. Не хотели они и принимать в расчет наш опыт и провалившиеся попытки других соотечественников из бывших советских республик. По ходу разговора вдруг оказалось, что их ресторан в самом-самом козырном месте столицы Великобритании был готов уже на 75%. Как бы между делом, как чаевые на стол, наши московские, но отчаянно желающие стать лондонскими, коллеги бросили в разговоре сумму в семь миллионов фунтов стерлингов. Именно столько было вложено в этот проект.
Мы с братом переглянулись: этой космической суммы хватило бы нам на открытие семи ресторанов. Идея стала казаться еще более безумной, что и подхлестнуло наш интерес. «Верую, ибо абсурдно», — подумали мы и поехали смотреть помещение. Впрочем, и без просмотра было ясно, что основная проблема этой узбекской гастромекки очевидна. «Кто готовить будет?», — оставалось вопросом риторическим, ведь аутентичный ресторан предполагает аутентичную команду поваров. А что такое найти и привезти в Англию нужных людей, оформить им визы, разрешения на работу и еще сотню других бумажек, мы знали не понаслышке.
Наши визави же смотрели на нас с интонацией Ипполита из «Иронии судьбы…», дескать: «Не мелочись, Наденька! У нас все схвачено». Создалось впечатление, что визы персоналу будет штамповать чуть ли не сама королева, а медкнижки заполнять принц Чарльз, все равно ему престол не светит, вот и трудоустроится.
Создалась полная иллюзия того, что я снова попал в лихие 90-е
Смешно и грустно стало нам с братом, и, оценив масштабы бедствия, мы озвучили им стоимость нашего консалтинга, включающего разработку меню тремя экспертами по среднеазиатской и европейской кухням, которые сумели бы перевести и упаковать плов, самсу, лагман и манты на понятный англичанам гастроязык. По себе знали, что ультрановые и непонятные формы пугают людей. Сумму гонорара скрывать от вас не стану — 250 тысяч фунтов за то, чтобы корабль, который был обречен, все-таки сумел выйти в открытое море и какое-то время удержаться на плаву. Заслышав такую сумму, наши самоуверенные гости из прошлого растеряли ретивость и быстро свернули общение. Через расстегнутые белоснежные воротнички их дорогих рубашек отчетливо проступили очертания жабы. И она их душила.
Говорят, яхтсмен бывает счастлив дважды: первый раз — в момент покупки яхты, второй — в час продажи
Говорят, яхтсмен бывает счастлив дважды: первый раз — в момент покупки яхты, второй — в час продажи. Так же и неудачливый ресторатор. Второе счастье, увы, светит не всем. В который раз убеждаюсь, что цена и ценность — понятия однокоренные, но весьма различные. Заплатить 250 тысяч, чтобы не потерять 7 миллионов, согласитесь, это не расход, это страховка!
Мораль этой истории проста — не стоит ехать в Лондон со своим самоваром, ну, или в данном случае тандыром. Его, как и понты, лучше оставить в камере хранения или пустить вниз по Темзе. Они токсичны. Они и травят рестораторов-новичков за рубежом без надежды на антидот.
7 грехов рестораторов, потерявших бизнес в Великобритании:
1. Высокомерие, эго, понты и «сам с усами»-style.
2. Ориентирование на свои желания и интересы, а не на запросы местной публики.
3. Попытки действовать наугад без помощи проверенного партнера.
4. Стремление осчастливить всех своим проектом насильно и настырно.
5. Попытки «впихнуть невпихуемое» во что бы то ни стало.
6. Страх сотрудничества с профессионалами и боязнь делегирования и аутсорса.
7. Желание заново «изобрести велосипед», когда все уже придумано, отлажено и работает! На вас!