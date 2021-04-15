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5 уникальных агентств, которые помогут вам в PR, маркетинге и SMM на рынке Казахстана
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Вчера в 21:50

5 уникальных агентств, которые помогут вам в PR, маркетинге и SMM на рынке Казахстана

В Казахстане рекламный рынок активно развивается, сегодня есть множество интересных и достойных агентств, которые оказывают услуги в сфере маркетинга и PR. Вот несколько из тех, на которые мы рекомендуем обратить внимание.

Power Media

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Рекламное агентство входит в состав IT-холдинга Nur.kz, также в портфеле компании есть проект Genesis Studio MCN, это партнерская программа, которая напрямую работает с платформой YouTube и помогает казахстанским блогерам и медиа продвигаться на платформе. Компания имеет большой опыт в запуске рекламных кампаний на платформе.

Услуги:

— реклама на сайте Nur.kz

— реклама на YouTube

— медиабаинг

Контакты: [email protected]


JAS

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JAS — это молодое SMM-агентство, которое зашло на рынок с нашумевшего в Алматы проекта в социальных сетях — «Зеленый базар». Основательницы агентства создали страницу в социальных сетях для Зеленого базара и до конца не раскрывали интриги о том, кто же ее ведет. Сегодня в портфолио агентства есть работы с такими брендами, как Lenovo, «Казахювелир», Mary Kay и многие другие.

Услуги:

— SMM

— production

— консалтинг в сфере цифрового продвижения

Контакты: [email protected]


Good

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Good — это рекламное агентство из Алматы, которое уже больше 15 лет занимается разработкой брендов, рестайлингом и выведением их на рынок Казахстана. Если вы знакомы с брендами Amanat, Samal, «Буратино», KeruenCity, Chaplin Cinemas, значит, вы знакомы и с агентством Good.

Услуги:

— стратегический консалтинг

— стратегический маркетинг

— разработка брендов и выведение их на рынок

Контакты: [email protected]


Movators

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Агентство работает на рынке Казахстана уже с 2006 года, все начиналось с разработки дизайна и креативов для рекламы. Сегодня это рекламное агентство полного цикла, которое реализовало множество проектов для ForteBank, KazkomBank, Beeline и множества других брендов в стране.

Услуги:

— комплексные рекламные кампании

— брендинг и разработка фирменного стиля

— корпоративные издания

— аудио- и видеоproduction

— интерактивная цифровая разработка

— промышленный дизайн

Контакты: [email protected]


WE communication agency

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WE — это коммуникационное агентство, которое имеет широкую сеть бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на pr-сопровождении зарубежных брендов на новых незнакомых рынках. Также в портфолио агентства собственное медиаиздание о людях Центральной Азии с аудиторией более 500 000 читателей ежемесячно.

Услуги:

— PR-сопровождение и работа со СМИ

— Influence Marketing

— организация бизнес-контактов

— разработка креативной стратегии, адаптация под рынок

— медиабаинг

Контакты: [email protected]

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#бизнес #маркетинг #pr #smm #коммуникации
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