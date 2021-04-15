5 уникальных агентств, которые помогут вам в PR, маркетинге и SMM на рынке Казахстана

В Казахстане рекламный рынок активно развивается, сегодня есть множество интересных и достойных агентств, которые оказывают услуги в сфере маркетинга и PR. Вот несколько из тех, на которые мы рекомендуем обратить внимание.
Power Media
Рекламное агентство входит в состав IT-холдинга Nur.kz, также в портфеле компании есть проект Genesis Studio MCN, это партнерская программа, которая напрямую работает с платформой YouTube и помогает казахстанским блогерам и медиа продвигаться на платформе. Компания имеет большой опыт в запуске рекламных кампаний на платформе.
Услуги:
— реклама на сайте Nur.kz
— реклама на YouTube
— медиабаинг
Контакты: [email protected]
JAS
JAS — это молодое SMM-агентство, которое зашло на рынок с нашумевшего в Алматы проекта в социальных сетях — «Зеленый базар». Основательницы агентства создали страницу в социальных сетях для Зеленого базара и до конца не раскрывали интриги о том, кто же ее ведет. Сегодня в портфолио агентства есть работы с такими брендами, как Lenovo, «Казахювелир», Mary Kay и многие другие.
Услуги:
— SMM
— production
— консалтинг в сфере цифрового продвижения
Контакты: [email protected]
Good
Good — это рекламное агентство из Алматы, которое уже больше 15 лет занимается разработкой брендов, рестайлингом и выведением их на рынок Казахстана. Если вы знакомы с брендами Amanat, Samal, «Буратино», KeruenCity, Chaplin Cinemas, значит, вы знакомы и с агентством Good.
Услуги:
— стратегический консалтинг
— стратегический маркетинг
— разработка брендов и выведение их на рынок
Контакты: [email protected]
Movators
Агентство работает на рынке Казахстана уже с 2006 года, все начиналось с разработки дизайна и креативов для рекламы. Сегодня это рекламное агентство полного цикла, которое реализовало множество проектов для ForteBank, KazkomBank, Beeline и множества других брендов в стране.
Услуги:
— комплексные рекламные кампании
— брендинг и разработка фирменного стиля
— корпоративные издания
— аудио- и видеоproduction
— интерактивная цифровая разработка
— промышленный дизайн
Контакты: [email protected]
WE communication agency
WE — это коммуникационное агентство, которое имеет широкую сеть бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на pr-сопровождении зарубежных брендов на новых незнакомых рынках. Также в портфолио агентства собственное медиаиздание о людях Центральной Азии с аудиторией более 500 000 читателей ежемесячно.
Услуги:
— PR-сопровождение и работа со СМИ
— Influence Marketing
— организация бизнес-контактов
— разработка креативной стратегии, адаптация под рынок
— медиабаингКонтакты: [email protected]