5 реальных предпринимателей в Казахстане о том, как справляться с кризисом





Как привлечь инвестиции в бизнес на примере ресторанного дела



Как перевести сотрудников с оклада на процент от продаж

Как усилить и масштабировать бизнес в онлайне

Свой интернет-магазин или маркетплейс

Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис

Dengi Media регулярно проводит мозговые штурмы с предпринимателями на примере реальных кейсов, где бизнесмены находят совместные решения.Я вошел в бизнес WOW PIZZA в качестве инвестора, но потом выкупил долю у партнера и теперь сам занимаюсь им.Однажды в мою компанию хотели инвестировать 10 000 000 тенге, а просили в обмен 50% компании с правом управления. Я не понимаю, где условия адекватные, а где потенциальный инвестор перегибает палку и хочет забрать себе больше, чем положено.Сейчас мне необходимо порядка 100 000 000 тенге инвестиций для хорошего рывка в бизнесе.Мы столкнулись с проблемой организации работы персонала. Из-за карантинных мер мы ограничены в посадке гостей.Ресторан Svoy — это трехэтажное заведение с тремя летними террасами. Каждый день посадка гостей меняется, и мы не знаем, сколько поваров выводить на смену. Иногда бывает большой наплыв гостей и все три террасы забиты, при этом на смене всего два повара, или, наоборот, мало гостей и все шесть поваров на работе.Официанты полностью на премиальных, и большая часть зарплаты менеджеров также зависит от выручки, с поварами все сложнее. Повара работают на фиксированном окладе и не привыкли зависеть от выручки. Сейчас такая система оплаты труда приносит большие убытки.Я предприниматель, который развивался в офлайне. В своем бизнесе я больше продукт, чем процесс, потому что я тренер.Два года назад мы запустили в онлайн один курс, но не занимались его развитием, не думали про каналы и воронку продаж. А когда произошла нынешняя ситуация, все мероприятия и обучения прекратились и доход упал. Тогда мы вспомнили про наши онлайн-форматы.Мы столкнулись с высокой конкуренцией в русскоязычном пространстве. Еще я поняла, что недостаточно хорошо разбираюсь в онлайн-продажах.Наш бизнес — это пять универсальных магазинов товаров из Южной Кореи, два из которых находятся в торговых центрах.Раньше мы не делали акцент на доставку и средний показатель в день был 8-10 заказов, сейчас их 50. Заказы мы принимаем через телефон и в Instagram. Выручка за время карантина упала, а необходимость присутствовать в онлайне возросла.У нас есть опыт в создании собственного интернет-магазина, но мы так и не доделали и не запустили его. На маркетплейсах мы не присутствуем. Меня останавливает маржа и правовые документы. Для того чтобы продавать продукцию, например, на Wildberries, нужно право на присутствие этих торговых марок в Казахстане. А с этим проблемы, потому что корейские заводы не всегда предоставляют такую возможность.На рынке фитнес-индустрии мы уже пятый год. Как говорят, в кризис выживает сильнейший, и это правда. В текущих условиях кризиса мы открыли третий зал в Нур-Султане. Сейчас мы закрываемся на неопределенный период времени, потому что последние две недели мы работали в убыток. Мы пытались внедрить онлайн-тренировки, но всем не хватает атмосферы зала, и это оправдано.В такой тяжелый момент для всей фитнес-индустрии мы не чувствуем поддержку со стороны государства. Многие арендодатели не хотят идти на уступки, в общем ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, сейчас всем необходимо объединить усилия и отстаивать свои интересы.