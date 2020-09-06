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5 реальных предпринимателей в Казахстане о том, как справляться с кризисом
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Сегодня в 16:50

5 реальных предпринимателей в Казахстане о том, как справляться с кризисом

Dengi Media регулярно проводит мозговые штурмы с предпринимателями на примере реальных кейсов, где бизнесмены находят совместные решения.

Как привлечь инвестиции в бизнес на примере ресторанного дела

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Евгений Афонин — учредитель пиццерии WOW PIZZA

Я вошел в бизнес WOW PIZZA в качестве инвестора, но потом выкупил долю у партнера и теперь сам занимаюсь им.

Однажды в мою компанию хотели инвестировать 10 000 000 тенге, а просили в обмен 50% компании с правом управления. Я не понимаю, где условия адекватные, а где потенциальный инвестор перегибает палку и хочет забрать себе больше, чем положено.

Сейчас мне необходимо порядка 100 000 000 тенге инвестиций для хорошего рывка в бизнесе.

Результаты мозгового штурма по ссылке.

Как перевести сотрудников с оклада на процент от продаж

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Айжан Кусаинова, предприниматель, совладелец сети ресторанов SVOY и CoffeeNOVA

Мы столкнулись с проблемой организации работы персонала. Из-за карантинных мер мы ограничены в посадке гостей.

Ресторан Svoy — это трехэтажное заведение с тремя летними террасами. Каждый день посадка гостей меняется, и мы не знаем, сколько поваров выводить на смену. Иногда бывает большой наплыв гостей и все три террасы забиты, при этом на смене всего два повара, или, наоборот, мало гостей и все шесть поваров на работе.

Официанты полностью на премиальных, и большая часть зарплаты менеджеров также зависит от выручки, с поварами все сложнее. Повара работают на фиксированном окладе и не привыкли зависеть от выручки. Сейчас такая система оплаты труда приносит большие убытки.

Результаты мозгового штурма по ссылке.

Как усилить и масштабировать бизнес в онлайне

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Меруерт Жунусбек, основатель коммуникативного центра «НИКА»

Я предприниматель, который развивался в офлайне. В своем бизнесе я больше продукт, чем процесс, потому что я тренер.

Два года назад мы запустили в онлайн один курс, но не занимались его развитием, не думали про каналы и воронку продаж. А когда произошла нынешняя ситуация, все мероприятия и обучения прекратились и доход упал. Тогда мы вспомнили про наши онлайн-форматы.

Мы столкнулись с высокой конкуренцией в русскоязычном пространстве. Еще я поняла, что недостаточно хорошо разбираюсь в онлайн-продажах.

Результаты мозгового штурма по ссылке.

Свой интернет-магазин или маркетплейс

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Анастасия Хо, сооснователь сети магазинов корейских товаров «ИКСО»

Наш бизнес — это пять универсальных магазинов товаров из Южной Кореи, два из которых находятся в торговых центрах.

Раньше мы не делали акцент на доставку и средний показатель в день был 8-10 заказов, сейчас их 50. Заказы мы принимаем через телефон и в Instagram. Выручка за время карантина упала, а необходимость присутствовать в онлайне возросла.

У нас есть опыт в создании собственного интернет-магазина, но мы так и не доделали и не запустили его. На маркетплейсах мы не присутствуем. Меня останавливает маржа и правовые документы. Для того чтобы продавать продукцию, например, на Wildberries, нужно право на присутствие этих торговых марок в Казахстане. А с этим проблемы, потому что корейские заводы не всегда предоставляют такую возможность.

Результаты мозгового штурма по ссылке.

Как фитнес-индустрия может развиваться в кризис

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Ляззат Иргалиева, основатель сети бокс-фитнес-клубов Bronx

На рынке фитнес-индустрии мы уже пятый год. Как говорят, в кризис выживает сильнейший, и это правда. В текущих условиях кризиса мы открыли третий зал в Нур-Султане. Сейчас мы закрываемся на неопределенный период времени, потому что последние две недели мы работали в убыток. Мы пытались внедрить онлайн-тренировки, но всем не хватает атмосферы зала, и это оправдано.

В такой тяжелый момент для всей фитнес-индустрии мы не чувствуем поддержку со стороны государства. Многие арендодатели не хотят идти на уступки, в общем ситуация вышла из-под контроля. Я думаю, сейчас всем необходимо объединить усилия и отстаивать свои интересы.

Результаты мозгового штурма по ссылке.

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#казахстан #бизнес #предпринимательство #кризис
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