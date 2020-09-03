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Мозговой штурм. Как привлечь инвестиции в бизнес на примере ресторанного дела
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Сегодня в 17:30

Мозговой штурм. Как привлечь инвестиции в бизнес на примере ресторанного дела

Dengi Media продолжает мозговые штурмы с предпринимателями в прямом эфире. На прошлой неделе мы разобрали тему инвестирования в ресторанный бизнес. Смотрите полное видео на YouTube.

Участники мозгового штурма:
Евгений Афонин — учредитель пиццерии WOW PIZZA
Аян Биримжан — предприниматель, CEO Health Project
Арслан Айнакулов — сооснователь Take Eat Easy
Дмитрий Владыкин — предприниматель, инвестор

Кейс WOW PIZZA

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Евгений. Я вошел в бизнес WOW PIZZA в качестве инвестора, но потом выкупил долю у партнера и теперь сам занимаюсь им.

Однажды в мою компанию хотели инвестировать 10 000 000 тенге, а просили в обмен 50% компании с правом управления. Я не понимаю, где условия адекватные, а где потенциальный инвестор перегибает палку и хочет забрать себе больше, чем положено.
Сейчас мне необходимо порядка 100 000 000 тенге инвестиций для хорошего рывка в бизнесе.

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Аян. Я бы рекомендовал при обсуждении доли, которую получает инвестор, делать акцент не на то, сколько он получит процентов, а на то, какую ценность ему принесет каждый процент. Необходимо сначала узнать, чего хочет потенциальный инвестор, не говоря о своих условиях. Так как инвестор может предложить условия лучше, чем вы ожидаете. Мы оцениваем проект для инвестирования по окупаемости. В среднем окупаемость инвестиций — 25-33% годовых, выгоднее, чем депозит в банке.

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Арслан. Банк — это хороший инструмент привлечения инвестиций, но главное ограничение — это залог, который есть не у всех малых предпринимателей, несмотря на хорошие льготные проценты, которые есть сейчас.

Мы с партнером для привлечения инвестиций просто прозвонили всех знакомых предпринимателей и провели встречи. Важно не соглашаться на первое «Да», важно подождать и выбрать более выгодные условия. Если вы конкретно идете за инвестициями, важно говорить об этом публично, так вы привлечете внимание потенциальных инвесторов.

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Дмитрий. Львиная доля инвесторов хотят откусить большой кусок бизнеса у собственника, который должен потом на него как раб работать. Это в корне неправильная схема, собственник вообще не должен думать об инвесторе, инвестор должен просто давать дополнительную ценность бизнесу.

Есть много инвесторов и бизнесменов, которые хотели бы сохранить и преумножить свои деньги, чаще всего они есть где-то рядом с вами.

Что порекомендовали предприниматели с опытом привлечения инвестиций, смотрите на нашем YouTube-канале DengiMedia.

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#бизнес #инвестиции #предприниматели #кризис #ресторанныйбизнес
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