Мозговой штурм. Как привлечь инвестиции в бизнес на примере ресторанного дела

Участники мозгового штурма:
Евгений Афонин — учредитель пиццерии WOW PIZZA
Аян Биримжан — предприниматель, CEO Health Project
Арслан Айнакулов — сооснователь Take Eat Easy
Дмитрий Владыкин — предприниматель, инвестор
Кейс WOW PIZZA
Евгений. Я вошел в бизнес WOW PIZZA в качестве инвестора, но потом выкупил долю у партнера и теперь сам занимаюсь им.
Однажды в мою компанию хотели инвестировать 10 000 000 тенге, а просили в обмен 50% компании с правом управления. Я не понимаю, где условия адекватные, а где потенциальный инвестор перегибает палку и хочет забрать себе больше, чем положено.
Сейчас мне необходимо порядка 100 000 000 тенге инвестиций для хорошего рывка в бизнесе.
Аян. Я бы рекомендовал при обсуждении доли, которую получает инвестор, делать акцент не на то, сколько он получит процентов, а на то, какую ценность ему принесет каждый процент. Необходимо сначала узнать, чего хочет потенциальный инвестор, не говоря о своих условиях. Так как инвестор может предложить условия лучше, чем вы ожидаете. Мы оцениваем проект для инвестирования по окупаемости. В среднем окупаемость инвестиций — 25-33% годовых, выгоднее, чем депозит в банке.
Арслан. Банк — это хороший инструмент привлечения инвестиций, но главное ограничение — это залог, который есть не у всех малых предпринимателей, несмотря на хорошие льготные проценты, которые есть сейчас.
Мы с партнером для привлечения инвестиций просто прозвонили всех знакомых предпринимателей и провели встречи. Важно не соглашаться на первое «Да», важно подождать и выбрать более выгодные условия. Если вы конкретно идете за инвестициями, важно говорить об этом публично, так вы привлечете внимание потенциальных инвесторов.
Дмитрий. Львиная доля инвесторов хотят откусить большой кусок бизнеса у собственника, который должен потом на него как раб работать. Это в корне неправильная схема, собственник вообще не должен думать об инвесторе, инвестор должен просто давать дополнительную ценность бизнесу.
Есть много инвесторов и бизнесменов, которые хотели бы сохранить и преумножить свои деньги, чаще всего они есть где-то рядом с вами.
Что порекомендовали предприниматели с опытом привлечения инвестиций, смотрите на нашем YouTube-канале DengiMedia.