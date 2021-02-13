5 особенностей менталитета казахстанцев, которые влияют на потребительские привычки

Как иностранным компаниям выстраивать коммуникации в Казахстане? Для начала разобраться, кто такие казахстанцы и что они любят. Вот несколько особенностей менталитета жителей Казахстана от коммуникационного агентства wecom.agency.

Уважение к старшим

В Казахстане распространено уважение к возрасту в семьях, на работе, да и просто на улице, в очереди в магазине вы заметите, как люди уважают старших. Например: могут уступить место в автобусе, даже если человек просто старше, но при этом не в возрасте глубокой старости.

Исходя из этого, можно выстраивать коммуникацию со своими потенциальными клиентами. Делать акцент на создании комфортных условий для родителей, продаже товаров для взрослого поколения и страховании жизни, например.

Семья — это главное

Для казахов и казахстанцев семья — это главное, обычно в семьях от двух и более детей, раньше было еще больше. Дети долго живут с родителями, пока не заведут собственные семьи, часто молодожены живут с родителями мужа и поддерживают отношение с двоюродными и троюродными родственниками.

Казахстанцы любят детей и сделают все возможное для создания комфортного и лучшего детства для них. Лучшие кружки, секции, гаджеты и одежда — это важно для казахских родителей. Казахи не экономят ни на чем, что связано со здоровьем и образованием их детей.

Все сразу и все самое лучшее

Казахи любят, когда «дорого-богато», закажут последнюю модель iPhone сразу после презентации и самую дорогую виллу на Мальдивах. У них должно быть все самое лучшее, последнее, исключительное — такова особенность менталитета.

Даже когда казахи дарят подарки своим родственникам или организовывают свадьбы, подарок должен быть самым лучшим, а свадьба — самой дорогой, чтобы другие родственники точно знали, что в этой семье все хорошо с достатком, даже если это не так.

Гостеприимство

Благодаря своему кочевому прошлому, казахи — один из самых гостеприимных народов. Если вы попадете в дом к казаху, вы точно не уйдете голодным и без подарка, вас накормят самым свежим мясом и нальют самого горячего чаю, еще и дадут с собой гостинцы — «саркыт».

Если к казахам приезжают гости издалека, они чаще всего хотят оставить положительные впечатления не только о себе, но и о своем городе, стране, поэтому заграничные гости точно увидят все достопримечательности города, в который приехали.

Любовь к мясу

Казахстанцы любят вкусно кушать, особенно мясо — в любом виде. Поэтому в крупных городах так популярны мясные бары и рестораны. С недавних пор активно развивается индустрия grill-баров, казахстанцы учатся правильно есть и готовить мясо.

Вообще еда для местных — это не просто прием пищи, еда — это способ объединить людей за одним столом, это один из важнейших методов налаживания коммуникаций, за хорошим обедом или ужином совершается множество сделок и заключаются партнерства. Еда объединяет.