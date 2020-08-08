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48 казахстанских фильмов для домашнего просмотра
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08.08.2018

48 казахстанских фильмов для домашнего просмотра

Классика казахстанского кино: 10 лучших фильмов



«Наш милый доктор», 1957


Музыкальная комедия режиссера Шакена Айманова. Сюжет фильма рассказывает о докторе Анатолии Николаевиче Лаврове, в честь дня рождения которого коллеги устроили сюрприз с участием известных артистов.


«Меня зовут Кожа», 1963


Фильм снят режиссером Абдуллой Карсакбаевым по одноименной повести советского писателя Бердибека Сокпакбаева. На Каннском кинофестивале в 1967 году картина взяла поощрительный диплом. Добрая история о приключениях мальчика по имени Кожа, который попадает в смешные истории.

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9 казахстанских фильмов, получивших награды на международных кинофестивалях



«Дорога к матери», 2013


Фильм режиссера Акана Сатаева, повествующий о силе материнской любви, которая помогла главному герою справиться с ударами судьбы. Кинолента получила Гран-при международного кинофестиваля «Евразийский мост», награду «Женщины Евразии в кино» на фестивале New York Eurasian Film Festival в Нью-Йорке.


«Амре», 2018


Кинолента о легендарном казахском певце Амре Кашаубаеве, который представил песенное искусство казахов и национальный инструмент домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках ЭКСПО-1925 в Париже. Фильм стал обладателем многих наград на международных кинофестивалях: Silver Screen Prize и Global Grand Jury Prize на Hollywood Film Festival в Лос-Анджелесе, награды «Лучший художник-постановщик» на Manchester International Film Festival в Великобритании и REMI Platinum award на фестивале WorldFest Houston в США, «Лучший повествовательный фильм» и «Лучший актер» на кинофестивале Richmond International Film & Music Festival.

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«Казахфильм» выложил в открытый доступ фильмы об Абае


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Казахстанские фильмы, которые стоит посмотреть



«Районы»


Алма-Ата, 1987 год. Главный герой фильма — 16-летний Арсен, который из пригорода переезжает в центр города и идет в новую школу. Там он заводит дружбу с одноклассниками, активными участниками так называемых «районовских движений». Вместе с этим Арсен сталкивается с уличной подростковой иерархией и насилием. И перед ним встает выбор: стать как все или остаться верным самому себе.

«Сказ о розовом зайце»


Провинциальный парень Ерлан — студент одного из алматинских ВУЗов, приехал в город в надежде добиться успеха в будущем. Среда «золотой молодежи», куда он попадает, оказалась непростой. Здесь свои законы и порядки. Чтобы сохранить моральные принципы, придется многое пережить и испытать.

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9 кассовых фильмов Казахстана



«Келинка Сабина», 2014 год


Кассовый сбор: 348 000 000 тенге. Сабина — алматинская избалованная дочь богатых родителей. Вся ее жизнь — это ночные тусовки и европейские бренды. Давняя мечта девушки — выйти замуж за арабского шейха и уехать из Казахстана в Дубай, чтобы жить на Jumeirah Beach. Но однажды жизнь Сабины резко меняется. Она попадает в аульский плен в поселок Жугеры. Так красавица Сабина становится женой пастуха Жанибека и казахской келин. Отныне ее новая мечта — сбежать из аула!

«Бизнес по-казахски в Америке», 2017 год


Кассовый сбор: 581 000 000 тенге. Фильм о приключениях владельца небольшого отеля. После удачного заключения договора с иностранными спонсорами Жомарт надеется присвоить отелю международный статус и пять звезд. Однако грандиозные планы бизнесмена на грани срыва. Чтобы взять ситуацию под контроль, он отправляется в Штаты.

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Казахстанские фильмы 2019 года



«Томирис»


В фильме показаны события шестого века до нашей эры — военные действия саков во главе с царицей Томирис. Главную героиню картины сыграла Альмира Турсын.


«Аким»


Это легкая комедия о приключениях человека, оказавшегося не в своей тарелке. Главную роль в фильме сыграет сам Нуртас Адамбай.

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