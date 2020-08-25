33 новых места, которые открылись этим летом в Алматы и Нур-Султане

Алматы
«В Шатрах», @vshatrah_almaty
Это ресторан под открытым небом вдали от городской суеты. Интерьер вызывает чувство респектабельности и уюта, а теплое освещение настраивает на приятное времяпровождение. Здесь играет живая музыка, а также проводятся кинопросмотры.
Адрес: ул. Тимирязева, 42 к16
Контакты: 8 707 343 46 26, vshatrah.kz
BASSIANI, @bassiani_almaty
Рестобар грузинской и восточной кухни, где главное блюдо — шашлыки. Есть открытая терраса с видом на горы.
Адрес: ул. Бекмаханова, 44
Контакты: 8 707 505 95 00
«ЧебурекМИ», @cheburekme.almaty
Заведение, где можно попробовать чебуреки с рыбой, мраморной говядиной, клубникой и бананом. Заказы принимаются через «Яндекс.Еду», ChocoFood и навынос.
Адрес: ул. Толе би, 286/6
Контакты: 8 707 995 06 08
TRYTOST, @trytost_almaty
Кафе работает навынос и через собственную доставку в Instagram и Glovo. Посетителям предлагают блюда турецкой кухни, в том числе говяжьи, сырные и шоколадные тосты.
Адрес: ул. Кунаева, 49/ ул. Жибек Жолы, 68
Контакты: 8 701 707 11 07
Kakao Dak, @kakaodak_almaty
Ресторан корейской кухни, где можно попробовать пибимпаб, корндоги и яннем чикен. У заведения есть своя доставка, также заказ оформляют через Wolt.
Адрес: ул. Эйлера, 27/1
Контакты: 8 705 777 11 66
Pizza Leon Cafe, @pizzaleoncafe
Готовят итальянскую пиццу. Здесь заказывают не только кофейные напитки, но и милкшейки. Доставка через Glovo.
Адрес: ул. Розыбакиева, 136/1
Контакты: 8 707 219 19 18
Just Shawarma, @just_shawarma.almaty
Ливанская шаурма с курицей и говядиной, а также ассортимент десертов.
Адрес: ул. Мауленова, 137
Контакты: 8 701 336 55 55
Korea Sikdang, @korea_sikdang
Кафе корейской кухни, где готовят национальные и европейские блюда.
Адрес: ул. Муканова, 158
Контакты: 8 705 545 60 27
Tango, @tango_rest
Ресторан, где подают блюда восточной, европейской и грузинской кухонь. Работает летняя терраса.
Адрес: ул. Ауэзова, 56в
Контакты: 8 775 868 25 39
PION, @pion_almaty
Лаундж-бар с разнообразным выбором мяса на гриле и оригинальным оформлением бургеров.
Адрес: ул. Толе би, 74
Контакты: 8 700 444 60 20
NERO, @nero.coffee
Обжаренные зерна завозят в кофейню прямиком из Италии. Гостям предлагают японскую, китайскую и европейскую кухни.
Адрес: бульвар Мендикулова, 98
Контакты: 8 702 971 19 72
6inch, @6inch.kazakhstan
Качественные и свежие продукты, которые привозят с ферм. Здесь можно собрать свой собственный сэндвич по доступной цене.
Адрес: микрорайон Самал 3-й, 1
Narsharab, @narsharab.resto
Ресторан традиционной азербайджанской кухни с колоритным восточным дизайном. Есть летняя терраса и зал в помещении.
Адрес: пр. Достык, 63
Контакты: 8 707 111 47 46
«Киш Миш Чайхана», @kish_mish_chayhana
В ресторане представлены восточная, китайская и европейская кухни. Интерьер выполнен в восточном стиле: декоративные ковры и тарелки на стенах, позолоченные люстры и высокие окна. Из восточной кухни стоит попробовать ташкентский плов, который готовят на глазах у гостей.
Адрес: ул. Мамыр, 4 мкр-н, 188б
Контакты: 8 747 777 70 06
Box lagman, @box.lagman
Вкусный и сытный лагман в коробочках с доставкой в течение 30 минут
Адрес: пр. Гагарина, 139
Контакты: 8 701 800 96 11
CAFETERIA, @cafeteria_almaty
Кофейня сети ABR, которая открылась в обновленном Ботаническом саду. Здесь продают любимую свежую выпечку и кофе.
Адрес: ул. Тимирязева, 36д
Контакты: 8 777 756 56 23
«Толе Би», @tole_bi_almaty
Кулинарная концепция ресторана «Толе Би» — высокая казахская национальная кухня и по-домашнему вкусная. На выбор блюда национальной, восточной, азербайджанской и грузинской кухни, традиционные закуски, горячая тандырная выпечка и десертная карта. Все продукты, используемые для приготовления, выращены на землях предгорья.
Адрес: ул. Толе би, 128
Контакты: 8 747 463 10 95
«Кой бой», @koiboy_cafe
Восточная и европейская кухни, главное блюдо — шашлыки и прохладительные напитки.
Адрес: ул. Кабдолова, 1
Контакты: 8 747 697 94 38
Cakes & bubbles, @cakesandbubbles.almaty
Самое сладкое место в центре города, где гостей ждут завтраки, свежая выпечка, обеды и десерты. Доставка Glovo.
Адрес: пр. Абылай хана, 147
Контакты: 8 778 123 77 11
Нур-Султан
Nektar CoffeeShop, @nektar_coffeeshop
Кофейня, где готовят на доставку и самовывоз полезные блюда — безглютеновые спагетти, сырники из кокосового творога и интересные завтраки. Здесь просторный светлый зал с панорамными окнами и видом на театр Astana Ballet. Готовят органический кофе To Go.
Адрес: ул. Улы Дала, 7/7
Контакты: 8 777 001 03 30
FIKA Coffee, @fikacoffee2020
Кофейня со скандинавской атмосферой, где готовят свежие десерты, кофе и блюда европейской кухни. В кофейне предусмотрели несколько зон: столики у витражей и переговорные зоны для тех, кто пришел по работе. В меню можно попробовать традиционные блюда — норвежскую семгу, цыпленка с киноа или стейк с тофу и апельсином.
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 9/2
Контакты: 8 701 202 09 20
TSE Canteen, @tse_canteen
Готовят хот-доги с интересными названиями, такими как «Майкл Джексон» и «Форрест Гамп». Есть доставка и самовывоз. Также разработали линейку авторских чаев — имбирного, масала и грушевого, а также охлажденных напитков.
Адрес: ул. Кенесары, 48
Контакты: 8 702 154 99 93
Broadway Burger, @broadway.burger
Бургерная сети Аbr из Алматы Broadway Burger. Проект представляет собой новый формат приготовления бургеров по особенной рецептуре. Каждый день здесь пекут свежие булочки и делают котлеты из мраморной говядины.
Адрес: пр. Республики, 10 / пр. Кабанбай батыра, 34
Контакты: 212 209 / 431 031
«МореМоре», @moremore.rest
Новый проект @goodproject.kz. Рыбный ресторан. Здесь на летней веранде можно попробовать свежайших устриц. Также в меню представлены роллы, поке с лососем и соусом терияки, паста, ризотто и другие блюда.
Адрес: ул. Нажимеденова, 4
Контакты: 8 702 808 18 88
Ramen 77, @ramen_77
Новое заведение крупнейшей в Казахстане ресторанной сети AB Restaurants. По-домашнему уютная и теплая раменная. Рамен — главное блюдо заведения, в меню также имеются разные топпинги, закуски и десерты.
Адрес: ул. Кабанбай батыра, 34
Контакты: 431 031
The Times, @thetimes.astana
Самая большая пицца в столице, салаты и гриль. Расположен в сердце набережной. Есть терраса и лаундж-бар.
Адрес: ул. Желтоксан, 2т
Контакты: 8 702 368 77 90
Treugolnik.Takeaway, @treugolnik.kz
В Центральном парке недалеко от башни с часами открылся Treugolnik.Takeaway. Компактный и демократичный летник. Здесь можно заказать хот-доги, буррито в авторском исполнении, помимо прохладительных напитков есть чай и кофе.
Адрес: пр. Туран, 7д/1
Sicilia pub, @sicilia_pub
Настоящая сицилийская кухня в столице, а также главный десерт в меню — шоколадное фондю. Рецептуры с начинкой из свежайших итальянских продуктов.
Адрес: пр. Улы дала, 6/3
Контакты: 8 777 182 38 86, 8 705 388 29 32
Wok Wok Kitchen, @wokwokkitchen
Современная паназиатская кухня, авторские салаты и горячие закуски.
Адрес: пр. Мангилик ел, 27
Контакты: 8 705 244 44 22
Black Star Burger, @kaz_blackstarburger
Кафе сети Black Star. В меню больше 10 видов бургеров и разные начинки, соусы и допы на выбор.
Адрес: ТРЦ Mega Silk Way / ТРЦ Keruen
Контакты: 8 771 103 10 16
Gastrobar, @gastrobar_kz
Гастробар c летней террасой. В меню ресторана — шашлыки, пицца, горячие блюда и десерты.
Адрес: ул. Иманова, 3
Контакты: 8 701 198 57 76
Fish Bar, @fish_bar_astana
Бар с рыбным меню, где показывают трансляции спортивных матчей.
Адрес: пр. Достык, 4
Контакты: 8 707 614 18 03
Rich, @rich.pizza_grill
Авторская кухня с летней террасой. Широкий ассортимент европейской и восточной кухонь, уникальная подача.
Адрес: ул. Иманова, 41, вход со стороны ул. Брусиловского
Контакты: 8 776 999 06 99