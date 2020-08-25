33 новых места, которые открылись этим летом в Алматы и Нур-Султане

Алматы





Это ресторан под открытым небом вдали от городской суеты. Интерьер вызывает чувство респектабельности и уюта, а теплое освещение настраивает на приятное времяпровождение. Здесь играет живая музыка, а также проводятся кинопросмотры.

Адрес: ул. Тимирязева, 42 к16

Контакты: 8 707 343 46 26, vshatrah.kz





Рестобар грузинской и восточной кухни, где главное блюдо — шашлыки. Есть открытая терраса с видом на горы.

Адрес: ул. Бекмаханова, 44

Контакты: 8 707 505 95 00









Заведение, где можно попробовать чебуреки с рыбой, мраморной говядиной, клубникой и бананом. Заказы принимаются через «Яндекс.Еду», ChocoFood и навынос.

Адрес: ул. Толе би, 286/6

Контакты: 8 707 995 06 08





Кафе работает навынос и через собственную доставку в Instagram и Glovo. Посетителям предлагают блюда турецкой кухни, в том числе говяжьи, сырные и шоколадные тосты.

Адрес: ул. Кунаева, 49/ ул. Жибек Жолы, 68

Контакты: 8 701 707 11 07





Ресторан корейской кухни, где можно попробовать пибимпаб, корндоги и яннем чикен. У заведения есть своя доставка, также заказ оформляют через Wolt.

Адрес: ул. Эйлера, 27/1

Контакты: 8 705 777 11 66





Готовят итальянскую пиццу. Здесь заказывают не только кофейные напитки, но и милкшейки. Доставка через Glovo.

Адрес: ул. Розыбакиева, 136/1

Контакты: 8 707 219 19 18





Ливанская шаурма с курицей и говядиной, а также ассортимент десертов.

Адрес: ул. Мауленова, 137

Контакты: 8 701 336 55 55





Кафе корейской кухни, где готовят национальные и европейские блюда.

Адрес: ул. Муканова, 158

Контакты: 8 705 545 60 27





Ресторан, где подают блюда восточной, европейской и грузинской кухонь. Работает летняя терраса.

Адрес: ул. Ауэзова, 56в

Контакты: 8 775 868 25 39





Лаундж-бар с разнообразным выбором мяса на гриле и оригинальным оформлением бургеров.

Адрес: ул. Толе би, 74

Контакты: 8 700 444 60 20





Обжаренные зерна завозят в кофейню прямиком из Италии. Гостям предлагают японскую, китайскую и европейскую кухни.

Адрес: бульвар Мендикулова, 98

Контакты: 8 702 971 19 72





​Качественные и свежие продукты, которые привозят с ферм. Здесь можно собрать свой собственный сэндвич по доступной цене.

Адрес: микрорайон Самал 3-й, 1





Ресторан традиционной азербайджанской кухни с колоритным восточным дизайном. Есть летняя терраса и зал в помещении.

Адрес: пр. Достык, 63

Контакты: 8 707 111 47 46





В ресторане представлены восточная, китайская и европейская кухни. Интерьер выполнен в восточном стиле: декоративные ковры и тарелки на стенах, позолоченные люстры и высокие окна. Из восточной кухни стоит попробовать ташкентский плов, который готовят на глазах у гостей.

Адрес: ул. Мамыр, 4 мкр-н, 188б

Контакты: 8 747 777 70 06





Вкусный и сытный лагман в коробочках с доставкой в течение 30 минут

​Адрес: пр. Гагарина, 139

Контакты: 8 701 800 96 11





Кофейня сети ABR, которая открылась в обновленном Ботаническом саду. Здесь продают любимую свежую выпечку и кофе.

Адрес: ул. Тимирязева, 36д

Контакты: 8 777 756 56 23





Кулинарная концепция ресторана «Толе Би» — высокая казахская национальная кухня и по-домашнему вкусная. На выбор блюда национальной, восточной, азербайджанской и грузинской кухни, традиционные закуски, горячая тандырная выпечка и десертная карта. Все продукты, используемые для приготовления, выращены на землях предгорья.

​Адрес: ул. Толе би, 128

Контакты: 8 747 463 10 95





Восточная и европейская кухни, главное блюдо — шашлыки и прохладительные напитки.

Адрес: ул. Кабдолова, 1​

Контакты: 8 747 697 94 38





Самое сладкое место в центре города, где гостей ждут завтраки, свежая выпечка, обеды и десерты. Доставка Glovo.

​Адрес: пр. Абылай хана, 147

Контакты: 8 778 123 77 11





Нур-Султан





Кофейня, где готовят на доставку и самовывоз полезные блюда — безглютеновые спагетти, сырники из кокосового творога и интересные завтраки. Здесь просторный светлый зал с панорамными окнами и видом на театр Astana Ballet. Готовят органический кофе To Go.

Адрес: ул. Улы Дала, 7/7

Контакты: 8 777 001 03 30





Кофейня со скандинавской атмосферой, где готовят свежие десерты, кофе и блюда европейской кухни. В кофейне предусмотрели несколько зон: столики у витражей и переговорные зоны для тех, кто пришел по работе. В меню можно попробовать традиционные блюда — норвежскую семгу, цыпленка с киноа или стейк с тофу и апельсином.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 9/2

Контакты: 8 701 202 09 20





Готовят хот-доги с интересными названиями, такими как «Майкл Джексон» и «Форрест Гамп». Есть доставка и самовывоз. Также разработали линейку авторских чаев — имбирного, масала и грушевого, а также охлажденных напитков.

Адрес: ул. Кенесары, 48

Контакты: 8 702 154 99 93





Бургерная сети Аbr из Алматы Broadway Burger. Проект представляет собой новый формат приготовления бургеров по особенной рецептуре. Каждый день здесь пекут свежие булочки и делают котлеты из мраморной говядины.

Адрес: пр. Республики, 10 / пр. Кабанбай батыра, 34

Контакты: 212 209 / 431 031





Новый проект @goodproject.kz. Рыбный ресторан. Здесь на летней веранде можно попробовать свежайших устриц. Также в меню представлены роллы, поке с лососем и соусом терияки, паста, ризотто и другие блюда.

Адрес: ул. Нажимеденова, 4

Контакты: 8 702 808 18 88





Новое заведение крупнейшей в Казахстане ресторанной сети AB Restaurants. По-домашнему уютная и теплая раменная. Рамен — главное блюдо заведения, в меню также имеются разные топпинги, закуски и десерты.

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 34

Контакты: 431 031





Самая большая пицца в столице, салаты и гриль. Расположен в сердце набережной. Есть терраса и лаундж-бар.

Адрес: ул. Желтоксан, 2т

Контакты: 8 702 368 77 90





В Центральном парке недалеко от башни с часами открылся Treugolnik.Takeaway. Компактный и демократичный летник. Здесь можно заказать хот-доги, буррито в авторском исполнении, помимо прохладительных напитков есть чай и кофе.

Адрес: пр. Туран, 7д/1





Настоящая сицилийская кухня в столице, а также главный десерт в меню — шоколадное фондю. Рецептуры с начинкой из свежайших итальянских продуктов.

Адрес: пр. Улы дала, 6/3

Контакты: 8 777 182 38 86, 8 705 388 29 32





Современная паназиатская кухня, авторские салаты и горячие закуски.

Адрес: пр. Мангилик ел, 27

Контакты: 8 705 244 44 22





Кафе сети Black Star. В меню больше 10 видов бургеров и разные начинки, соусы и допы на выбор.

Адрес: ТРЦ Mega Silk Way / ТРЦ Keruen

Контакты: 8 771 103 10 16





Гастробар c летней террасой. В меню ресторана — шашлыки, пицца, горячие блюда и десерты.

Адрес: ул. Иманова, 3

Контакты: 8 701 198 57 76





Бар с рыбным меню, где показывают трансляции спортивных матчей.

Адрес: пр. Достык, 4

Контакты: 8 707 614 18 03





Авторская кухня с летней террасой. Широкий ассортимент европейской и восточной кухонь, уникальная подача.

Адрес: ул. Иманова, 41, вход со стороны ул. Брусиловского

Контакты: 8 776 999 06 99