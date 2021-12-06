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25 золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате мира в Румынии
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Сегодня в 10:21

25 золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате мира в Румынии

В Бухаресте на днях завершился 42-й чемпионат мира по армрестлингу, в котором принимали участие спортсмены из почти 50 государств.

Спортсмены Туркестанской области, выступавшие в составе сборной среди взрослых, завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

В частности, в весовой категории 55 килограммов Нурмахан Ердаулет стал чемпионом мира, одержав победу над всеми соперниками. Ерсаин Мейрамбек стал золотым медалистом в весе 60 килограммов, а Сарыбай Ердаулет — в весовой категории 65 килограммов.

Серебряные медали завоевали Шамиев Магжан в весе 75 килограммов и Тагабаев Берик в весе 100 килограммов. В весовой категории до 55 килограммов бронзовым призером стал Абсаттар Даурен.

По итогам турнира рукоборцы «Шардара Армспорт» завоевали 25 золотых наград среди юношей, молодежи, взрослых.

Источник: tengrinews.kz

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