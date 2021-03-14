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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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25-franshiz-kotorye-mozhno-kupit-uzhe-v-2021-godu
25 франшиз, которые можно купить уже в 2021 году
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Сегодня в 18:50

25 франшиз, которые можно купить уже в 2021 году

Чтобы начать свой бизнес успешно, можно приобрести готовые решения — франшизу. Мы собрали для вас список из франшиз из Казахстана, Украины и Беларуси.

Футбольная академия SANLIN

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Паушальный взнос: от 800 000 тг

Окупаемость: 8-12 месяцев

Основатель сети футбольных академий SANLIN — Казбек Жангазиев, в его школах обучается более 2000 детей в 15 городах Казахстана. Обучение рассчитано на детей от 4 до 16 лет.


NEXXIO PIZZA

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Паушальный взнос: 4000 $

Инвестиции: 30 000 $

Окупаемость: 18 месяцев

Первая пиццерия NEXXIO PIZZA появилась в 2005 году в Уральске. Сегодня в сети более 14 пиццерий в 8 городах Казахстана. Основатели компании разработали собственную систему управления и автоматизации пиццерии Nexxio IS. Средний срок открытия одной пиццерии — 60 дней.


Salam Bro

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Паушальный взнос: 30 000 $

Инвестиции: 55 000 $

Окупаемость: 12-18 месяцев

Salam Bro — это сеть местных народных бургеров и хот-догов, быстро набравшая популярность. Бренд основали популярные казахстанские блогеры — Женис Омаров, Арман Юсупов и Артур Аскарулы.


Еще четыре казахстанские франшизы по ссылке.

Pizza Celentano Ristorante

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Инвестиции: от 40 000 $

Период окупаемости: от 24 месяцев

Первая и крупнейшая сеть пиццерий в Украине. С 1998 года FFS — крупнейший оператор страны в сфере ресторанного бизнеса. На сегодня в сети больше 140 ресторанов ТМ Pizza Celentano по всей Украине.


Salateira

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Инвестиции: от 120 000 $

Период окупаемости: от 18 до 36 месяцев

Международная сеть ресторанов здорового питания с безупречным сочетанием качества, скорости обслуживания, вкусной кухни, больших порций и выбора ингредиентов по хорошей цене.


Lviv Croissants

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Инвестиции: от 30 000 $

Период окупаемости: от 12 до 24 месяцев

Львовский концепт сети пекарен быстрого питания. Главный фокус пекарни — на вкусных, свежих круассанах с большим разнообразием сладких и сытных начинок.


Еще шесть франшиз из Украины по ссылке.


PepePizza

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Инвестиции: от 30 460 $

Период окупаемости: от 12 месяцев

Семейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов.


«Гринери»

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Инвестиции: от 5500 $

Период окупаемости: 30 месяцев

«Гринери» — магазин продуктов для здорового питания. Цель компании — сделать всех жителей Земли более здоровыми, основатели уже более 5 лет изучают тему рациона человека и за эти годы отобрали несколько групп продуктов, которые являются наиболее полезными для организма человека.


Beauty Express

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Инвестиции: от 20 000 $

Период окупаемости: 12 месяцев

Сеть бьюти-салонов экспресс-обслуживания с уникальным дизайном, программой лояльности, уютной атмосферой и доступными ценами на услуги.


Еще шесть франшиз из Беларуси по ссылке.

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#казахстан #бизнес #франшиза #украина #белорусь
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