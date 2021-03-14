25 франшиз, которые можно купить уже в 2021 году

Чтобы начать свой бизнес успешно, можно приобрести готовые решения — франшизу. Мы собрали для вас список из франшиз из Казахстана, Украины и Беларуси.

Футбольная академия SANLIN





Паушальный взнос: от 800 000 тг

Окупаемость: 8-12 месяцев

Основатель сети футбольных академий SANLIN — Казбек Жангазиев, в его школах обучается более 2000 детей в 15 городах Казахстана. Обучение рассчитано на детей от 4 до 16 лет.

NEXXIO PIZZA





Паушальный взнос: 4000 $

Инвестиции: 30 000 $

Окупаемость: 18 месяцев

Первая пиццерия NEXXIO PIZZA появилась в 2005 году в Уральске. Сегодня в сети более 14 пиццерий в 8 городах Казахстана. Основатели компании разработали собственную систему управления и автоматизации пиццерии Nexxio IS. Средний срок открытия одной пиццерии — 60 дней.

Salam Bro





Паушальный взнос: 30 000 $

Инвестиции: 55 000 $

Окупаемость: 12-18 месяцев

Salam Bro — это сеть местных народных бургеров и хот-догов, быстро набравшая популярность. Бренд основали популярные казахстанские блогеры — Женис Омаров, Арман Юсупов и Артур Аскарулы.





Еще четыре казахстанские франшизы по ссылке.

Pizza Celentano Ristorante





Инвестиции: от 40 000 $

Период окупаемости: от 24 месяцев

Первая и крупнейшая сеть пиццерий в Украине. С 1998 года FFS — крупнейший оператор страны в сфере ресторанного бизнеса. На сегодня в сети больше 140 ресторанов ТМ Pizza Celentano по всей Украине.





Salateira





Инвестиции: от 120 000 $

Период окупаемости: от 18 до 36 месяцев

Международная сеть ресторанов здорового питания с безупречным сочетанием качества, скорости обслуживания, вкусной кухни, больших порций и выбора ингредиентов по хорошей цене.





Lviv Croissants





Инвестиции: от 30 000 $

Период окупаемости: от 12 до 24 месяцев

Львовский концепт сети пекарен быстрого питания. Главный фокус пекарни — на вкусных, свежих круассанах с большим разнообразием сладких и сытных начинок.





Еще шесть франшиз из Украины по ссылке.

PepePizza





Инвестиции: от 30 460 $

Период окупаемости: от 12 месяцев

Семейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов.





«Гринери»





Инвестиции: от 5500 $

Период окупаемости: 30 месяцев

«Гринери» — магазин продуктов для здорового питания. Цель компании — сделать всех жителей Земли более здоровыми, основатели уже более 5 лет изучают тему рациона человека и за эти годы отобрали несколько групп продуктов, которые являются наиболее полезными для организма человека.

Beauty Express





Инвестиции: от 20 000 $

Период окупаемости: 12 месяцев

Сеть бьюти-салонов экспресс-обслуживания с уникальным дизайном, программой лояльности, уютной атмосферой и доступными ценами на услуги.





Еще шесть франшиз из Беларуси по ссылке.