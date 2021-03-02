9 белорусских франшиз для тех, кто хочет запустить свой бизнес

PepePizza
Email: [email protected]
Инвестиции: от 30 460 $
Период окупаемости: от 12 месяцев
Семейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов.
«Гринери»
eco-greenery.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 5500 $
Период окупаемости: 30 месяцев
«Гринери» — магазин продуктов для здорового питания. Цель компании — сделать всех жителей Земли более здоровыми, основатели уже более 5 лет изучают тему рациона человека и за эти годы отобрали несколько групп продуктов, которые являются наиболее полезными для организма человека.
Beauty Express
beauty-express.relax.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 20 000 $
Период окупаемости: 12 месяцев
Сеть бьюти-салонов экспресс-обслуживания с уникальным дизайном, программой лояльности, уютной атмосферой и доступными ценами на услуги.
«Шаговита»
shagovita.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 50 000 $
Период окупаемости: от 14 месяцев
«Шаговита» — сеть магазинов детской обуви с собственной фабрикой. Могилевская обувная фабрика «Шаговита» производит детскую обувь с 1977 года и является одним из крупнейших производителей обуви на территории Республики Беларусь.
Global Child
gcc.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 20 000 $
Период окупаемости: 24 месяца
Global Child — сеть международных образовательных детских клубов имеет уникальные методики образования, развитие личностного потенциала с детства. Также компания обладает эксклюзивным правом применения авторской модели диагностики и развития личностного потенциала детей.
Mark Formell
markformelle.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 1 000 000 $
Период окупаемости: от 9 месяцев
Популярный бренд в Беларуси и за ее пределами. Компания размещает производства по шитью одежды в небольших белорусских городах, чтобы иметь преимущество в скорости выпуска новых коллекций и логистике, делая свою продукцию доступной для большинства покупателей.
«Кофе Саунд»
coffeesound.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 4300 $
Период окупаемости: от 4 месяцев
Сеть кофеен «Кофе Саунд» — это место, где каждый может насладиться вкусным кофе и получает дополнительный заряд энергии и мотивации от предвкушения новых открытий и впечатлений благодаря предсказаниям на донышке стаканчика.
Хостел «Тринити»
hostel-traveler.by
Email: [email protected]
Инвестиции: 10 000 $
Период окупаемости: 9 месяцев
Благодаря отличной организации хостелов «Тринити» удалось соединить европейские стандарты и традиционное белорусское гостеприимство, помогающее создать более уютную и приятную атмосферу для путешественников из других городов Беларуси, стран СНГ и Европы.
«Лодисс»
lodiss.by
Email: [email protected]
Инвестиции: 7000 $
Период окупаемости: до 12 месяцев
Компания предлагает широкий ассортимент из более чем 100 кондитерских изделий, позволяющий каждому выбрать сладости по своему вкусу.