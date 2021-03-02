9 белорусских франшиз для тех, кто хочет запустить свой бизнес

PepePizza





fr.pepepizza.ru

Email: [email protected]

Инвестиции: от 30 460 $

Период окупаемости: от 12 месяцев

Семейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов. от 30 460 $от 12 месяцевСемейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов.





«Гринери»





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от 5500 $30 месяцев«Гринери» — магазин продуктов для здорового питания. Цель компании — сделать всех жителей Земли более здоровыми, основатели уже более 5 лет изучают тему рациона человека и за эти годы отобрали несколько групп продуктов, которые являются наиболее полезными для организма человека.





Beauty Express









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от 20 000 $12 месяцевСеть бьюти-салонов экспресс-обслуживания с уникальным дизайном, программой лояльности, уютной атмосферой и доступными ценами на услуги.

«Шаговита»











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от 50 000 $от 14 месяцев«Шаговита» — сеть магазинов детской обуви с собственной фабрикой. Могилевская обувная фабрика «Шаговита» производит детскую обувь с 1977 года и является одним из крупнейших производителей обуви на территории Республики Беларусь.

Global Child





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от 20 000 $24 месяцаGlobal Child — сеть международных образовательных детских клубов имеет уникальные методики образования, развитие личностного потенциала с детства. Также компания обладает эксклюзивным правом применения авторской модели диагностики и развития личностного потенциала детей.

Mark Formell





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от 1 000 000 $от 9 месяцевПопулярный бренд в Беларуси и за ее пределами. Компания размещает производства по шитью одежды в небольших белорусских городах, чтобы иметь преимущество в скорости выпуска новых коллекций и логистике, делая свою продукцию доступной для большинства покупателей.

«Кофе Саунд»





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от 4300 $от 4 месяцевСеть кофеен «Кофе Саунд» — это место, где каждый может насладиться вкусным кофе и получает дополнительный заряд энергии и мотивации от предвкушения новых открытий и впечатлений благодаря предсказаниям на донышке стаканчика.

Хостел «Тринити»





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10 000 $9 месяцевБлагодаря отличной организации хостелов «Тринити» удалось соединить европейские стандарты и традиционное белорусское гостеприимство, помогающее создать более уютную и приятную атмосферу для путешественников из других городов Беларуси, стран СНГ и Европы.





«Лодисс»







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7000 $до 12 месяцевКомпания предлагает широкий ассортимент из более чем 100 кондитерских изделий, позволяющий каждому выбрать сладости по своему вкусу.