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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9-belorusskih-franshiz-dlya-teh-kto-hochet-zapustit-svoy-biznes
9 белорусских франшиз для тех, кто хочет запустить свой бизнес
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02.03.2020

9 белорусских франшиз для тех, кто хочет запустить свой бизнес

Белорусский трикотаж и косметика — это то, что мы помним из детства. А что еще придумали в Беларуси? Вот список франшиз, с которых можно начать свой бизнес.


PepePizza

pepepizza.jpeg

fr.pepepizza.ru
Email: [email protected]
Инвестиции: от 30 460 $
Период окупаемости: от 12 месяцев
Семейная кафе-пиццерия, где на первом месте — качество кухни и разнообразие меню. Сегодня у компании две собственных кафе-пиццерии с доставкой, одно заведение в формате dark-kitchen и собственное производство полуфабрикатов.


«Гринери»

Гринери.jpeg

eco-greenery.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 5500 $
Период окупаемости: 30 месяцев
«Гринери» — магазин продуктов для здорового питания. Цель компании — сделать всех жителей Земли более здоровыми, основатели уже более 5 лет изучают тему рациона человека и за эти годы отобрали несколько групп продуктов, которые являются наиболее полезными для организма человека.

Beauty Express

«Beauty Express» .jpg

beauty-express.relax.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 20 000 $
Период окупаемости: 12 месяцев
Сеть бьюти-салонов экспресс-обслуживания с уникальным дизайном, программой лояльности, уютной атмосферой и доступными ценами на услуги.


«Шаговита»

Шаговита .jpg

shagovita.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 50 000 $
Период окупаемости: от 14 месяцев
«Шаговита» — сеть магазинов детской обуви с собственной фабрикой. Могилевская обувная фабрика «Шаговита» производит детскую обувь с 1977 года и является одним из крупнейших производителей обуви на территории Республики Беларусь.


Global Child

Global Child .jpg

gcc.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 20 000 $
Период окупаемости: 24 месяца
Global Child — сеть международных образовательных детских клубов имеет уникальные методики образования, развитие личностного потенциала с детства. Также компания обладает эксклюзивным правом применения авторской модели диагностики и развития личностного потенциала детей.


Mark Formell

Mark Formell.jpg

markformelle.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 1 000 000 $
Период окупаемости: от 9 месяцев
Популярный бренд в Беларуси и за ее пределами. Компания размещает производства по шитью одежды в небольших белорусских городах, чтобы иметь преимущество в скорости выпуска новых коллекций и логистике, делая свою продукцию доступной для большинства покупателей.


«Кофе Саунд»

Кофе Саунд .jpg

coffeesound.by
Email: [email protected]
Инвестиции: от 4300 $
Период окупаемости: от 4 месяцев
Сеть кофеен «Кофе Саунд» — это место, где каждый может насладиться вкусным кофе и получает дополнительный заряд энергии и мотивации от предвкушения новых открытий и впечатлений благодаря предсказаниям на донышке стаканчика.


Хостел «Тринити»

Хостел Тринити.jpg

hostel-traveler.by
Email: [email protected]
Инвестиции: 10 000 $
Период окупаемости: 9 месяцев
Благодаря отличной организации хостелов «Тринити» удалось соединить европейские стандарты и традиционное белорусское гостеприимство, помогающее создать более уютную и приятную атмосферу для путешественников из других городов Беларуси, стран СНГ и Европы.


«Лодисс»

Лодисс.jpg
lodiss.by
Email: [email protected]
Инвестиции: 7000 $
Период окупаемости: до 12 месяцев
Компания предлагает широкий ассортимент из более чем 100 кондитерских изделий, позволяющий каждому выбрать сладости по своему вкусу.

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#казахстан #бизнес #беларусь #предпринимательство #франшизы
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