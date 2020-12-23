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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Идеи для бизнеса в 2021 году. 7 казахстанских франшиз стоимостью от 800 000 тенге
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Сегодня в 12:00

Идеи для бизнеса в 2021 году. 7 казахстанских франшиз стоимостью от 800 000 тенге

Если вы решили открыть свой бизнес, но еще не знаете, какой, мы собрали для вас список казахстанских франшиз, которые вы можете открыть в 2021 году.


Футбольная академия SANLIN

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Основатель сети футбольных академий SANLIN — Казбек Жангазиев, в его школах обучается более 2000 детей в 15 городах Казахстана. Обучение рассчитано на детей от 4 до 16 лет.

Паушальный взнос: от 800 000 тг

Окупаемость: 8-12 месяцев


NEXXIO PIZZA

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Первая пиццерия NEXXIO PIZZA пицца появилась в 2005 году в Уральске. Сегодня в сети более 14 пиццерий в 8 городах Казахстана. Основатели компании разработали собственную систему управления и автоматизации пиццерии Nexxio IS. Средний срок открытия одной пиццерии — 60 дней.

Паушальный взнос: 4000 $

Инвестиции: 30 000 $

Окупаемость: 18 месяцев


Salam Bro

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Salam Bro — это сеть местных народных бургеров и хот-догов, быстро набравшая популярность. Бренд основали популярные казахстанские блогеры — Женис Омаров, Арман Юсупов и Артур Аскарулы.

Паушальный взнос: 30 000 $

Инвестиции: 55 000 $

Окупаемость: 12-18 месяцев


Marmelad Bar

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Marmelad Bar — казахстанская сеть баров сладостей, это розничные магазины, где каждый может приобрести различные виды мармелада по единой цене. Лица проекта — популярная казахстанская семья блогеров — Карина Оксукпаева и Арман Юсупов.

Паушальный взнос: 30 000 $

Инвестиции: 55 000 $

Окупаемость: 12-18 месяцев


Бокс-фитнес-клуб Bronx

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Сеть бокс-фитнес-клубов Bronx основана в 2015 году семейной парой Илмаром и Ляззат Иргалиевыми. 493 937 тенге в месяц — минимальная чистая прибыль клуба бокса после выхода на полную мощность.

Паушальный взнос: 3 000 000 тенге

Окупаемость: 11 месяцев


Invictus fitness

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Invictus Fitness — это фитнес-клубы премиального уровня, оборудованные новинками от мировых лидеров индустрии Technogym и Panatta и предоставляющие самые актуальные и эффективные групповые тренировки.

Инвестиции: 350 000 $

Окупаемость: 30 месяцев


Рестораны группы abr

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Сегодня abr — самая крупная сеть ресторанов в Казахстане, куда входят Del Papa, «Бочонок», «Дареджани», «Бродвей Бургер», «Афиша», Cafeteria, COCO, AROMA. В abr 30 заведений в Алматы и Астане, которые принимают до 3 миллионов гостей в год. Для покупки франшизы от группы abr доступны такие ключевые бренды, как: Del Papa, «Дареджани» и «Бродвей Бургер».

Паушальный взнос и инвестиции: зависит от формата заведения

Окупаемость: 24 месяца

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#казахстан #бизнес #франшиза #2021год
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