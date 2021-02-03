9 франшиз из Украины, которые стоит привезти в Казахстан

Pizza Celentano Ristorante
franchcelentano.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 40 000 $
Период окупаемости: от 24 месяцев
Первая и крупнейшая сеть пиццерий в Украине. С 1998 года FFS — крупнейший оператор страны в сфере ресторанного бизнеса. На сегодня в сети больше 140 ресторанов ТМ Pizza Celentano по всей Украине.
Salateira
salateira.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 120 000 $
Период окупаемости: от 18 до 36 месяцев
Международная сеть ресторанов здорового питания с безупречным сочетанием качества, скорости обслуживания, вкусной кухни, больших порций и выбора ингредиентов по хорошей цене.
Lviv Croissants
lviv-croissants.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 30 000 $
Период окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Львовский концепт сети пекарен быстрого питания. Главный фокус пекарни — на вкусных, свежих круассанах с большим разнообразием сладких и сытных начинок.
Aroma Kava
aromakava.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 10 000 $
Период окупаемости: от 6 до 15 месяцев
Одна из крупнейших сетей кофеен в Украине, работающая в больше чем 45 городах страны. Предоставляет широкий выбор кофейных напитков, десертов и сэндвичей по доступной цене.
Grill Pab
grillpub.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 25 000 $
Период окупаемости: от 6 месяцев
Международная сеть гриль-ресторанов, представлена в двух форматах: стационарные рестораны и рестораны типа фуд-корт. Заведение фокусируется на открытой кухне гриль-барбекю, работающей на натуральных углях, и находится непосредственно в зале. Гости могут наблюдать за тем, как готовятся их блюда.
«Леопарк»
leopark.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 120 000 $
Период окупаемости: от 36 месяцев
Это современный детский развлекательный центр нового поколения, где есть батуты, лабиринты, сухой бассейн, картинг, аэрохоккей и аниматоры.
Druzi
druzicafe.com.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 2000 $
Период окупаемости: от 12 месяцев
Франшиза сети кофеен для настоящих друзей. Основная концепция заведения направлена на то, чтобы гости прекрасно проводили время с друзьями. Для этого есть настольные игры, веселые официанты, хорошая музыка и вкусные блюда мировой кухни.
Dream Hostel
dream-hostels.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 13 000 $
Период окупаемости: от 9 до 30 месяцев
Профессиональная сеть хостелов нового поколения. Компания фокусируется на том, чтобы предоставлять качественный сервис, а это стандарты проживания отельного уровня и непринужденная, дружеская атмосфера в каждом хостеле. Хостелы сети Dream Hostel уже есть по всей Украине и Праге.
G.Bar
gbar.com.ru
Email: [email protected]
Инвестиции: от 45 000 $
Период окупаемости: до 24 месяцев
Международная сеть бьюти-баров с уникальным дизайном, эффективнной коммуникационной стратегией и высокой лояльностью лидеров мнений к бренду. Компания имеет уникальное ПО, созданное с учетом всех особенностей ведения бьюти-бизнеса.