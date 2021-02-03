9 франшиз из Украины, которые стоит привезти в Казахстан

Pizza Celentano Ristorante







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Salateira







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Lviv Croissants







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Aroma Kava







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Grill Pab







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«Леопарк»







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Druzi







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Dream Hostel







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G.Bar







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