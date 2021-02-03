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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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9 франшиз из Украины, которые стоит привезти в Казахстан
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Вчера в 20:00

9 франшиз из Украины, которые стоит привезти в Казахстан

Украина уже давно зарекомендовала себя как страна креатива. Вот несколько украинских франшиз, которые будут интересны казахстанскому потребителю в 2021 году.

Pizza Celentano Ristorante

1.jpg

franchcelentano.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 40 000 $
Период окупаемости: от 24 месяцев
Первая и крупнейшая сеть пиццерий в Украине. С 1998 года FFS — крупнейший оператор страны в сфере ресторанного бизнеса. На сегодня в сети больше 140 ресторанов ТМ Pizza Celentano по всей Украине.

Salateira

2.jpg

salateira.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 120 000 $
Период окупаемости: от 18 до 36 месяцев
Международная сеть ресторанов здорового питания с безупречным сочетанием качества, скорости обслуживания, вкусной кухни, больших порций и выбора ингредиентов по хорошей цене.

Lviv Croissants

3.jpg

lviv-croissants.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 30 000 $
Период окупаемости: от 12 до 24 месяцев
Львовский концепт сети пекарен быстрого питания. Главный фокус пекарни — на вкусных, свежих круассанах с большим разнообразием сладких и сытных начинок.

Aroma Kava

4.jpg

aromakava.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 10 000 $
Период окупаемости: от 6 до 15 месяцев
Одна из крупнейших сетей кофеен в Украине, работающая в больше чем 45 городах страны. Предоставляет широкий выбор кофейных напитков, десертов и сэндвичей по доступной цене.

Grill Pab

5.jpg

grillpub.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 25 000 $
Период окупаемости: от 6 месяцев
Международная сеть гриль-ресторанов, представлена ​​в двух форматах: стационарные рестораны и рестораны типа фуд-корт. Заведение фокусируется на открытой кухне гриль-барбекю, работающей на натуральных углях, и находится непосредственно в зале. Гости могут наблюдать за тем, как готовятся их блюда.

«Леопарк»

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leopark.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 120 000 $
Период окупаемости: от 36 месяцев
Это современный детский развлекательный центр нового поколения, где есть батуты, лабиринты, сухой бассейн, картинг, аэрохоккей и аниматоры.

Druzi

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druzicafe.com.ua
Email: [email protected]
Инвестиции: от 2000 $
Период окупаемости: от 12 месяцев
Франшиза сети кофеен для настоящих друзей. Основная концепция заведения направлена на то, чтобы гости прекрасно проводили время с друзьями. Для этого есть настольные игры, веселые официанты, хорошая музыка и вкусные блюда мировой кухни.

Dream Hostel

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dream-hostels.com
Email: [email protected]
Инвестиции: от 13 000 $
Период окупаемости: от 9 до 30 месяцев
Профессиональная сеть хостелов нового поколения. Компания фокусируется на том, чтобы предоставлять качественный сервис, а это стандарты проживания отельного уровня и непринужденная, дружеская атмосфера в каждом хостеле. Хостелы сети Dream Hostel уже есть по всей Украине и Праге.

G.Bar

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gbar.com.ru
Email: [email protected]
Инвестиции: от 45 000 $
Период окупаемости: до 24 месяцев
Международная сеть бьюти-баров с уникальным дизайном, эффективнной коммуникационной стратегией и высокой лояльностью лидеров мнений к бренду. Компания имеет уникальное ПО, созданное с учетом всех особенностей ведения бьюти-бизнеса.

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