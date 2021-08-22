21 инфлюенсер, который интересен в Казахстане и за его пределами

Подписывайтесь на инфлюенсеров, которые переехали в Казахстан из Европы и казахстанцев, которые теперь живут в США или Москве.

Диана Коркунова

@diana_korkunova

Количество подписчиков: 1 400 000





Очаровавшая всех своей необыкновенной красотой, lifestyle и fashion инфлюенсер Диана известна среди пользователей всего СНГ. Девушка родом из Екатеринбурга и имеет казахские корни. Она один из лидеров мнений в России в сфере моды, сотрудничает со многими международными брендами. Диана живет на два города — Санкт-Петербург и Москва, но также приезжает в гости в Алматы и знакома с большим количеством казахстанских блогеров.

Александра Скво

@sashaskvo

Количество подписчиков: 26 700





Лидер мнений, успешный предприниматель, дизайнер, родом из Казахстана. Александра ведет блог о своей жизни, семье и красоте. Ее бренд Sasha Skvo известен в СНГ и славится качеством и интересным дизайном. В раннем детстве Александра с мамой переехала в Россию, где и построила свой личный бренд.

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Джулияна Карусо

@giulieka

Количество подписчиков: 34 300





В ее известности сыграл свою роль брак с популярным блогером Ержаном Рашевым. Джулиана родом из Италии, ведет lifestyle блог о себе, путешествиях в разные уголки мира, делится впечатлениями, рецептами блюд итальянской и мировой кухонь. Красивая итальянская женщина о жизни в Казахстане — так можно описать ее блог.

Марко Северио

@marcoseverio

Количество подписчиков: 78 700





Марко женился на казашке и переехал в Казахстан. Он активно ведет свой блог в Instagram и занимается продвижением своего бренда одежды. В своем блоге он пишет о жизни в Италии и в Казахстане, особенностях культур, менталитетов и стилей жизни. Также он делится своими рецептами блюд итальянской кухни и показывает своим подписчикам красоты Казахстана.

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Димаш Адилет

@dimashadilet

Колличество подписчиков: 1 100 000





Самый завидный холостяк Казахстана большую часть времени проживает в Швейцарии. В своем блоге он, показывая красоты Женевы, Цюриха и других городов, помогает подписчикам увидеть мир его глазами.

Жанель Бектемисова

@lifelearning

Колличество подписчиков: 1 000 000





Жанель со своим супругом блогером в сфере финансов Жангиром и детьми проживает в Германии. Наблюдая за буднями этой семьи, можно узнать многое о том, как жить и воспитывать детей в Берлине.

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