Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e53/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e53956664479198d30ec9e846b17cd76.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-inostrannyh-inflyuenserov-kotorye-vedut-svoi-blogi-v-kazahstane
6 иностранных инфлюенсеров, которые ведут свои блоги в Казахстане
150
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

Сегодня в 13:50

6 иностранных инфлюенсеров, которые ведут свои блоги в Казахстане

В Казахстане много интересных инфлюенсеров, за которыми мы следим. А сколько из них иностранцы?

Джулияна Карусо
@giulieka
Количество подписчиков: 34 300

1778669067_101049684_254943348955185_3545306007161562415_n.jpg

В ее известности сыграл свою роль брак с популярным блогером Ержаном Рашевым. Джулиана родом из Италии, ведет lifestyle блог о себе, путешествиях в разные уголки мира, делится впечатлениями, рецептами блюд итальянской и мировой кухонь. Красивая итальянская женщина о жизни в Казахстане — так можно описать ее блог.

Марко Северио
@marcoseverio
Количество подписчиков: 78 700

photo_2021-07-13_13-18-21.jpg

Марко женился на казашке и переехал в Казахстан. Он активно ведет свой блог в Instagram и занимается продвижением своего бренда одежды. В своем блоге он пишет о жизни в Италии и в Казахстане, особенностях культур, менталитетов и стилей жизни. Также он делится своими рецептами блюд итальянской кухни и показывает своим подписчикам красоты Казахстана.

Rockey Journeys
Количество подписчиков: 23 100

photo_2021-07-13_13-18-27.jpg

Молодой YouTube-блогер, где он делится своими впечатлениями о жизни в Казахстане. Помимо этого, он снимает множество видео со своих поездок в самые разные страны, а в последнее время делает акцент и на Казахстане. Роки не только показывает нашу страну через призму своего взгляда, но также делится полезными заметками, советами и наводками.

Ольга Комиссар
@olgacomissar
Количество подписчиков: 6 774

photo_2021-07-13_13-18-31.jpg

Ольга, маркетолог из России, которая в своем блоге рассказывает о маркетинге, своих проектах и успехах команды. В силу опыта работы в качестве маркетинг директора ЦУМа в Москве и Esentai Mall в Алматы, из-за ценности мнения Ольги, на нее подписаны многие отечественные предприниматели и лидеры мнений.

Эльдана Сатыбалдиева
@eldana_foureyes
Количество подписчиков: 924 000

1778669067_146992017_697326054292941_9024269959433980494_n.jpg

Ставшая совсем родной для казахской публики развлекательный блогер Эльдана, родом из Кыргызстана. Свою популярность она обрела благодаря смешным вайнам и инсценировкам. Благодаря ее коллаборациям с казахстанскими блогерами, она стала известна и в нашей стране, и по сей день, она частый гость в Алматы.

Агуша
@agusha.lz
Количество подписчиков: 162 000

photo_2021-07-13_13-10-21.jpg

Хореограф Агуша стала популярна благодаря своим ярким и динамичным танцам. Девушка родом из Кыргызстана, завоевав казахстанскую аудиторию, сейчас живет на два города — Алматы и Бишкек. На данный момент она активно ведет свою страницу в Instagram, TikTok, YouTube и также ведет проект —танцевально-развлекательную студию @fam.bishkek и @fam.almaty.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #блогеры #экспаты #инфлюенсеры #коммуникации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 успешных детей, которые прославились за пределами Казахстана
10555
10 спортсменов до 21 года, которыми гордятся в Казахстане
9221
Казахстанские модели, которые покоряют мировые подиумы
16338