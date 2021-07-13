6 иностранных инфлюенсеров, которые ведут свои блоги в Казахстане

Джулияна Карусо

Марко Северио

Ольга Комиссар

Эльдана Сатыбалдиева

Агуша

Количество подписчиков: 34 300В ее известности сыграл свою роль брак с популярным блогером Ержаном Рашевым. Джулиана родом из Италии, ведет lifestyle блог о себе, путешествиях в разные уголки мира, делится впечатлениями, рецептами блюд итальянской и мировой кухонь. Красивая итальянская женщина о жизни в Казахстане — так можно описать ее блог.Количество подписчиков: 78 700Марко женился на казашке и переехал в Казахстан. Он активно ведет свой блог в Instagram и занимается продвижением своего бренда одежды. В своем блоге он пишет о жизни в Италии и в Казахстане, особенностях культур, менталитетов и стилей жизни. Также он делится своими рецептами блюд итальянской кухни и показывает своим подписчикам красоты Казахстана.Количество подписчиков: 23 100Молодой YouTube-блогер, где он делится своими впечатлениями о жизни в Казахстане. Помимо этого, он снимает множество видео со своих поездок в самые разные страны, а в последнее время делает акцент и на Казахстане. Роки не только показывает нашу страну через призму своего взгляда, но также делится полезными заметками, советами и наводками.Количество подписчиков: 6 774Ольга, маркетолог из России, которая в своем блоге рассказывает о маркетинге, своих проектах и успехах команды. В силу опыта работы в качестве маркетинг директора ЦУМа в Москве и Esentai Mall в Алматы, из-за ценности мнения Ольги, на нее подписаны многие отечественные предприниматели и лидеры мнений.Количество подписчиков: 924 000Ставшая совсем родной для казахской публики развлекательный блогер Эльдана, родом из Кыргызстана. Свою популярность она обрела благодаря смешным вайнам и инсценировкам. Благодаря ее коллаборациям с казахстанскими блогерами, она стала известна и в нашей стране, и по сей день, она частый гость в Алматы.Количество подписчиков: 162 000Хореограф Агуша стала популярна благодаря своим ярким и динамичным танцам. Девушка родом из Кыргызстана, завоевав казахстанскую аудиторию, сейчас живет на два города — Алматы и Бишкек. На данный момент она активно ведет свою страницу в Instagram, TikTok, YouTube и также ведет проект —танцевально-развлекательную студию @fam.bishkek и @fam.almaty.