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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру
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Вчера в 17:50

10 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру

Если вы хотите узнать о том, как попасть на американское телевидение, запустить бизнес в чужой стране и просто вдохновиться исторями переезда из Казахстана во Францию, США, Бали или Англию — смотрите нашу подборку инфлюенсеров.


Димаш Адилет

@dimashadilet

Колличество подписчиков: 1 100 000

photo_2021-07-20_17-16-38.jpg

Самый завидный холостяк Казахстана большую часть времени проживает в Швейцарии. В своем блоге он, показывая красоты Женевы, Цюриха и других городов, помогает подписчикам увидеть мир его глазами.


Жанель Бектемисова

@lifelearning

Колличество подписчиков: 1 000 000

photo_2021-07-20_17-16-43.jpg

Жанель со своим супругом блогером в сфере финансов Жангиром и детьми проживает в Германии. Наблюдая за буднями этой семьи, можно узнать многое о том, как жить и воспитывать детей в Берлине.


Софи Манасян

@sofimanassyan

Колличество подписчиков: 407 000

photo_2021-07-20_17-16-34.jpg

Софи — знаменитая девочка из Казахстана, которая покоряет США. Блог для Софи начала вести мама — Ольга. А теперь девочка и сама рассказывает о своих выступлениях, концертах, съемках и поездках по США.


Карина Шерер

@karina.sherer

Колличество подписчиков: 407 000

photo_2021-07-20_17-16-30.jpg

Одна из самых успешных Insta-стилистов Казахстана, какое-то время жила в Москве, а теперь переехала на Бали. Сейчас у нее на странице вы найдете красоты острова, историю переезда и интересные факты из жизни.


Айнур Айтимова

@aneka_aitimova

Колличество подписчиков: 345 000

photo_2021-07-20_17-16-25.jpg

Айнур — модный инфлюенсер. Она со своей семьей переехала в США, где ее ожидали новшества американского блогинга, другой менталитет и рабочая этика. Айнур показывает в своем блоге жизнь в Калифорнии, рассказывает о культуре, быте и, возможно, вы заметите чем отличается блогинг в Казахстане и в США.


Diana Esposito

@italybydiana

Колличество подписчиков: 297 000

photo_2021-07-20_17-16-20.jpg

Диана — популярный travel-блогер по Италии. Она покажет вам солнечную, вкусную и не банальную страну. Если вы всегда хотели посетить Италию, планируете поездку или вам просто интересно читать о жизни экспатов, то страничка Дианы для вас.


Айдана

@itsflymoon

Колличество подписчиков: 57 800

photo_2021-07-20_17-16-16.jpg

Южная Корея — страна прогрессивных технологий, медицины и один из лидеров в сфере шоу-бизнеса. Побывать там без виз и перелетов можно, зайдя в блог Айданы, она расскажет вам о том как жить, учиться и работать в этой стране.


Динара

@dinara_brnb

Колличество подписчиков: 34 600

photo_2021-07-20_17-16-10.jpg

Казахстанская парижанка Динара ведет lifestyle-блог о своей жизни во Франции, показывает завораживающие ландшафты, архитектуру и аппетитные французские десерты.


Мира Сариева

@mira_sariyeva

Колличество подписчиков: 19 300

photo_2021-07-20_17-16-04.jpg

Блог Миры будет полезен тем, кто задумывается о бизнесе в США. Она специализируется на запуске бизнеса в США. Мира рассказывает подписчикам о том, как вести бизнес и о жизни в стране.


Бота Танатова

@bota_oxford

Колличество подписчиков: 14 200

photo_2021-07-20_17-15-59.jpg

Свой человек в Англии, так себя позиционирует lifestyle-блогер и мама — Бота. В своем блоге она рассказывает о буднях в Англии, своей семье, ремонте дома, отличиях в менталитете и воспитании ребенка. Также Бота ведет подкаст «Поболтаем» и помогает детским книжкам из Англии обрести вторую жизнь.

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#образование #франция #сша #блогеры #инфлюенсеры
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