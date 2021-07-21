10 инфлюенсеров из Казахстана, которые живут и работают по всему миру

Если вы хотите узнать о том, как попасть на американское телевидение, запустить бизнес в чужой стране и просто вдохновиться исторями переезда из Казахстана во Францию, США, Бали или Англию — смотрите нашу подборку инфлюенсеров.





Димаш Адилет

@dimashadilet

Колличество подписчиков: 1 100 000







Самый завидный холостяк Казахстана большую часть времени проживает в Швейцарии. В своем блоге он, показывая красоты Женевы, Цюриха и других городов, помогает подписчикам увидеть мир его глазами.

Жанель Бектемисова

@lifelearning

Колличество подписчиков: 1 000 000





Жанель со своим супругом блогером в сфере финансов Жангиром и детьми проживает в Германии. Наблюдая за буднями этой семьи, можно узнать многое о том, как жить и воспитывать детей в Берлине.

Софи Манасян

@sofimanassyan

Колличество подписчиков: 407 000





Софи — знаменитая девочка из Казахстана, которая покоряет США. Блог для Софи начала вести мама — Ольга. А теперь девочка и сама рассказывает о своих выступлениях, концертах, съемках и поездках по США.

Карина Шерер

@karina.sherer

Колличество подписчиков: 407 000







Одна из самых успешных Insta-стилистов Казахстана, какое-то время жила в Москве, а теперь переехала на Бали. Сейчас у нее на странице вы найдете красоты острова, историю переезда и интересные факты из жизни.





Айнур Айтимова



@aneka_aitimova

Колличество подписчиков: 345 000





Айнур — модный инфлюенсер. Она со своей семьей переехала в США, где ее ожидали новшества американского блогинга, другой менталитет и рабочая этика. Айнур показывает в своем блоге жизнь в Калифорнии, рассказывает о культуре, быте и, возможно, вы заметите чем отличается блогинг в Казахстане и в США.

Diana Esposito

@italybydiana

Колличество подписчиков: 297 000





Диана — популярный travel-блогер по Италии. Она покажет вам солнечную, вкусную и не банальную страну. Если вы всегда хотели посетить Италию, планируете поездку или вам просто интересно читать о жизни экспатов, то страничка Дианы для вас.

Айдана

@itsflymoon

Колличество подписчиков: 57 800





Южная Корея — страна прогрессивных технологий, медицины и один из лидеров в сфере шоу-бизнеса. Побывать там без виз и перелетов можно, зайдя в блог Айданы, она расскажет вам о том как жить, учиться и работать в этой стране.

Динара

@dinara_brnb

Колличество подписчиков: 34 600





Казахстанская парижанка Динара ведет lifestyle-блог о своей жизни во Франции, показывает завораживающие ландшафты, архитектуру и аппетитные французские десерты.

Мира Сариева

@mira_sariyeva

Колличество подписчиков: 19 300





Блог Миры будет полезен тем, кто задумывается о бизнесе в США. Она специализируется на запуске бизнеса в США. Мира рассказывает подписчикам о том, как вести бизнес и о жизни в стране.

Бота Танатова

@bota_oxford

Колличество подписчиков: 14 200





Свой человек в Англии, так себя позиционирует lifestyle-блогер и мама — Бота. В своем блоге она рассказывает о буднях в Англии, своей семье, ремонте дома, отличиях в менталитете и воспитании ребенка. Также Бота ведет подкаст «Поболтаем» и помогает детским книжкам из Англии обрести вторую жизнь.