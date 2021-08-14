5 московских инфлюенсеров, которые немного «казахи»

Если ты жил в Казахстане — ты казах, если ты не жил в Казахстане — ты все равно казах. Вот несколько московских инфлюенсеров, которым всегда рады в Казахстане.



Диана Коркунова

@diana_korkunova

Количество подписчиков: 1 400 000





Очаровавшая всех своей необыкновенной красотой, lifestyle и fashion инфлюенсер Диана известна среди пользователей всего СНГ. Девушка родом из Екатеринбурга и имеет казахские корни. Она один из лидеров мнений в России в сфере моды, сотрудничает со многими международными брендами. Диана живет на два города — Санкт-Петербург и Москва, но также приезжает в гости в Алматы и знакома с большим количеством казахстанских блогеров.

Александра Скво

@sashaskvo

Количество подписчиков: 26 700





Лидер мнений, успешный предприниматель, дизайнер, родом из Казахстана. Александра ведет блог о своей жизни, семье и красоте. Ее бренд Sasha Skvo известен в СНГ и славится качеством и интересным дизайном. В раннем детстве Александра с мамой переехала в Россию, где и построила свой личный бренд.

Карина Аубакирова

@karinaubakirovva

Количество подписчиков: 20 500





Карина, блогер и специалист в сфере PR, живет в России, но имеет казахские корни. У себя на странице она делится историями из своей жизни, путешествий, знакомит с друзьями и работой на канале ТНТ.

Александра Жаркова

@sasha_zharkovaa

Количество подписчиков: 166 000





Успешный предприниматель и инфлюенсер Александра, ведет блог в жанре lifestyle, где пишет о себе, своей деятельности и проектах. Александра — сооснователь коммуникационного агентства Setters. Сейчас проживает в России, но родилась девушка в Казахстане.

Диана Сабурова

@saburova_diana

Количество подписчиков: 139 000





Диана стилист и супруга известного стендап-комика Нурлана Сабурова. Девушка родилась в Казахстане и вместе с супругом переехала в Россию. Сейчас Диана ведет свой блог, где рассказывает о жизни, делится атмосферными фотографиями из путешествий и рецептами разных блюд, которые готовит для своей семьи.





