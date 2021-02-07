20 видеоинтервью казахстанских предпринимателей о кризисе, карантине и перестройке бизнеса

Как казахстанский бизнес выживает в условиях пандемии и что предпринимает, чтобы продолжать расти.
Санжар Шалкарбеков — предприниматель, руководитель «Лиги роботов», Нур-Султан
Лаура Галиева — предприниматель, основатель компании-туроператора KAZUNION и зож-бренда WONDERLAB
Аблай Газизов, Бахтияр Каюпов, Данияр Калдыбаев, — основатели доставки пиццы AMIGO PIZZA
Максим Божко — совладелец ТОО «Управляющая компания Шанырак», торговой марки «Курочка Ряба»
Ерлан Есимсеитов — сооснователь, директор по развитию бизнеса Naimi.kz
Зухра Швайко — предприниматель, основатель Prime Mebel Group
Анастасия Хо — предприниматель, сооснователь сети корейских магазинов «ИКСО»
Ержан Оразбеков — предприниматель, основатель Royal Catering
Александр Дорошенко — сооснователь и директор по развитию платежной организации Wooppay, инициатор проекта «Терриконовая долина»
Данияр Аманалиев — предприниматель, соучредитель группы компаний ololo
Жани Турысов — директор компании «Этажи» в Нур-Султане
Арслан Даримов — основатель образовательной языковой школы Rocket Study
Шалкарбек Талипов — предприниматель, председатель правления Orda Invest
Инна Рей — предприниматель, основатель туристической фирмы «Саят»
Дана Канапина — предприниматель, основатель La Creme
Вячеслав Жемчугов — сооснователь кафе «Точка»
Карина Деренчук — сооснователь кафе «Точка»
Анна Яковлева — совладелица и генеральный директор Actual Optic
Асхат Солтанов — предприниматель, владелец Happy Cake
Аблай Юсупов — предприниматель, основатель образовательной онлайн-платформы Upgrade Plus
Евгений Афонин — учредитель пиццерии WOW PIZZA