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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20 видеоинтервью казахстанских предпринимателей о кризисе, карантине и перестройке бизнеса
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Сегодня в 11:50

20 видеоинтервью казахстанских предпринимателей о кризисе, карантине и перестройке бизнеса

Как казахстанский бизнес выживает в условиях пандемии и что предпринимает, чтобы продолжать расти.

Санжар Шалкарбеков — предприниматель, руководитель «Лиги роботов», Нур-Султан



Лаура Галиева — предприниматель, основатель компании-туроператора KAZUNION и зож-бренда WONDERLAB


Аблай Газизов, Бахтияр Каюпов, Данияр Калдыбаев, — основатели доставки пиццы AMIGO PIZZA


Максим Божко — совладелец ТОО «Управляющая компания Шанырак», торговой марки «Курочка Ряба»


Ерлан Есимсеитов — сооснователь, директор по развитию бизнеса Naimi.kz


Зухра Швайко — предприниматель, основатель Prime Mebel Group


Анастасия Хо — предприниматель, сооснователь сети корейских магазинов «ИКСО»


Ержан Оразбеков — предприниматель, основатель Royal Catering


Александр Дорошенко — сооснователь и директор по развитию платежной организации Wooppay, инициатор проекта «Терриконовая долина»


Данияр Аманалиев — предприниматель, соучредитель группы компаний ololo


Жани Турысов — директор компании «Этажи» в Нур-Султане


Арслан Даримов — основатель образовательной языковой школы Rocket Study


Шалкарбек Талипов — предприниматель, председатель правления Orda Invest


Инна Рей — предприниматель, основатель туристической фирмы «Саят»


Дана Канапина — предприниматель, основатель La Creme


Вячеслав Жемчугов — сооснователь кафе «Точка»

Карина Деренчук — сооснователь кафе «Точка»


Анна Яковлева — совладелица и генеральный директор Actual Optic


Асхат Солтанов — предприниматель, владелец Happy Cake


Аблай Юсупов — предприниматель, основатель образовательной онлайн-платформы Upgrade Plus


Евгений Афонин — учредитель пиццерии WOW PIZZA

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#бизнес #youtube #предприниматели #интервью #кризис
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