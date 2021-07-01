20 самых высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса

Business Insider составил список высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса, количество рабочих мест в которых будет расти в следующие десять лет. Издание использовало данные Бюро статистики труда США и показатели стрессоустойчивости, собранные Occupational Information Network.
20. Технический писатель
19. Ученые и специалисты в области экологии
18. Финансовый ревизор
17. Архитектор баз данных
16. Дипломированные преподаватели по философии и теологии
15. Геолог
14. Агенты и бизнес-менеджеры артистов и спортсменов
13. Дипломированный преподаватель общего профиля
12. Ученые-исследователи в области компьютерных и информационных технологий
11. Эпидемиолог
10. Специалист по статистике
9. Экономист
8. Биоинженер и биомедицинский инженер
7. Дипломированный преподаватель экономики
6. Ученые и технологи в области еды
5. Гидролог
4. Физик
3. Аналатик-исследователь операций
2. Инженер-химик
1. Политолог
Источник: incrussia.ru