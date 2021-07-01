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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20 самых высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса
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Сегодня в 11:48

20 самых высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса

Business Insider составил список высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса, количество рабочих мест в которых будет расти в следующие десять лет. Издание использовало данные Бюро статистики труда США и показатели стрессоустойчивости, собранные Occupational Information Network.

20. Технический писатель

19. Ученые и специалисты в области экологии

18. Финансовый ревизор

17. Архитектор баз данных

16. Дипломированные преподаватели по философии и теологии

15. Геолог

14. Агенты и бизнес-менеджеры артистов и спортсменов

13. Дипломированный преподаватель общего профиля

12. Ученые-исследователи в области компьютерных и информационных технологий

11. Эпидемиолог

10. Специалист по статистике

9. Экономист

8. Биоинженер и биомедицинский инженер

7. Дипломированный преподаватель экономики

6. Ученые и технологи в области еды

5. Гидролог

4. Физик

3. Аналатик-исследователь операций

2. Инженер-химик

1. Политолог

Источник: incrussia.ru

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