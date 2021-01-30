20 самых известных и успешных спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Казахстан

Ольга Шишигина

Казахстанская легкоатлетка. Среди побед: «золото» на Олимпийских играх-2000 в Сиднее, призовые места на чемпионатах мира, на первенстве планеты в закрытых помещениях, золотые медали на Азиатских играх.





Легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Победитель Олимпийских игр в Лондоне, дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке.





Владимир Смирнов





Спортсмен стал победителем зимней Олимпиады в 1994 году. Четыре раза брал «серебро» и «бронзу» зимних Олимпийских игр. Стал четырехкратным чемпионом мира. Входит в число сильнейших лыжников мира 80-90-х годов ХХ века.





Юрий Мельниченко





Титулованный казахстанский борец греко-римского стиля. Стал победителем Олимпийских игр 1996 года, двукратным чемпионом Азии, дважды становился чемпионом мира.





Легенда казахстанского велоспорта. Выигрывал «золото» и «серебро» Олимпийских игр. В составе велокоманды «Астана» побеждал на гранд-туре «Вуэльта». В составе команды T-Mobile побеждал на престижной гонке Париж — Ницца и занял третье место в генеральном зачете «Тур де Франс».









Казахстанский боксер — олимпийский чемпион в Сиднее. Занял третье место в Олимпиаде в Атланте. Дважды выигрывал чемпионат Азии. Заслуженный тренер РК по боксу.





Серик Сапиев





Боксер, двукратный чемпион мира. Дважды выигрывал чемпионат Азии. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выиграл золотую медаль и получил Кубок Вэла Баркера.





Василий Жиров





Казахстанский боксер. В 1992 году был признан лучшим боксером СНГ. На Олимпиаде в Атланте завоевал золотую медаль и как самый техничный боксер получил Кубок Вэла Баркера.









Казахстанский боксер-профессионал. Серебряный призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира по версиям IBF и IBO.





Казахстанский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион игр 2016, чемпион мира, двукратный чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии в любителях.

Кыргызстан

Сергей Селивестов и Михаил Даничкин





Альпинисты, покорившие безымянную вершину Кабардино-Балкарии, где установили табличку с именем великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова и водрузили флаг Кыргызстана.





Талант Дуйшебаев





Тренер по гандболу, родом из Кыргызстана. Ему потребовалось меньше года на то, чтобы привести польский гандбольный клуб «Виве Кельце» к самому высокому достижению в его полувековой истории — победителя Лиги чемпионов.









Борец вольного стиля, вошла в историю отечественного спорта, в частности спортивной борьбы. Девушка одержала победу на чемпионате мира, став первой кыргызстанкой, добившейся такого результата на мировом первенстве.









Уроженка Бишкека, которая выступает в UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Выступает по ММА с 2003 года. В своем активе имеет 23 боя, в 20 из которых одержала победу.









Завоевала золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, проходящем в Белграде, Сербия. А также в 2018 году стала бронзовым призером чемпионата Азии и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Узбекистан

Равшан Ирматов





Известная личность и народный герой. Благодаря ему узбекский футбол стал известен на весь мир. Эксперты называют его самым перспективным арбитром мирового футбола в связи с рекордным количеством обслуженных на чемпионатах мира матчей.





Абдулло Тангриев

Мастер спорта международной категории по дзюдо и борьбе «кураш», победитель чемпионата мира, Азии и ряда международных турниров, награжден медалью «Шухрат».









Тяжелоатлет выступает в весовой категории до 105 кг. В 2013 году он первым из узбекских спортсменов завоевал победу на чемпионате мира в Польше. В 2014 году побил мировой рекорд в Алматы. А в 2016 году Руслан Нурутдинов стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.





Анастасия Свечникова





Победитель чемпионата мира по легкой атлетике среди тех, кто родился в 1992-1993 годах.





Рустам Касымжанов





Всемирный и азиатский чемпион мира по шахматам, победитель чемпионатов мира, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады, международный гроссмейстер, был награжден знаком «Узбекистон Белгиси», присвоено почетное звание «Узбекистон ифтихори».





Источники фотографии: vesti.kz, karatewkf.uz, uzathletics.uz, chess.com