Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

20-samyh-izvestnyh-i-uspeshnyh-sportsmenov-iz-kazahstana-kyrgyzstana-i-uzbekistana
20 самых известных и успешных спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
16
/
/

30.01.2020

20 самых известных и успешных спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Казахстан

Ольга Шишигина


Ольга Шишигина.jpg

Казахстанская легкоатлетка. Среди побед: «золото» на Олимпийских играх-2000 в Сиднее, призовые места на чемпионатах мира, на первенстве планеты в закрытых помещениях, золотые медали на Азиатских играх.


Ольга Рыпакова, @olgarypakova_official


olgarypakova_official

Легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Победитель Олимпийских игр в Лондоне, дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке.


Владимир Смирнов


владимир смирнов.jpg

Спортсмен стал победителем зимней Олимпиады в 1994 году. Четыре раза брал «серебро» и «бронзу» зимних Олимпийских игр. Стал четырехкратным чемпионом мира. Входит в число сильнейших лыжников мира 80-90-х годов ХХ века.


Юрий Мельниченко


Юрий Мельниченко.jpg

Титулованный казахстанский борец греко-римского стиля. Стал победителем Олимпийских игр 1996 года, двукратным чемпионом Азии, дважды становился чемпионом мира.


Александр Винокуров, @alexandrvinokurov


alexandrvinokurov

Легенда казахстанского велоспорта. Выигрывал «золото» и «серебро» Олимпийских игр. В составе велокоманды «Астана» побеждал на гранд-туре «Вуэльта». В составе команды T-Mobile побеждал на престижной гонке Париж — Ницца и занял третье место в генеральном зачете «Тур де Франс».


Ермахан Ибраимов, @ibraimov.ermakhan


ibraimov.ermakhan

Казахстанский боксер — олимпийский чемпион в Сиднее. Занял третье место в Олимпиаде в Атланте. Дважды выигрывал чемпионат Азии. Заслуженный тренер РК по боксу.


Серик Сапиев


серик сапиев.jpg

Боксер, двукратный чемпион мира. Дважды выигрывал чемпионат Азии. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выиграл золотую медаль и получил Кубок Вэла Баркера.


Василий Жиров


Василий Жиров.jpg

Казахстанский боксер. В 1992 году был признан лучшим боксером СНГ. На Олимпиаде в Атланте завоевал золотую медаль и как самый техничный боксер получил Кубок Вэла Баркера.


Геннадий Головкин, @gggboxing


gggboxing

Казахстанский боксер-профессионал. Серебряный призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира по версиям IBF и IBO.


Данияр Елеусинов, @yeleussinovdaniyar


yeleussinovdaniyar

Казахстанский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион игр 2016, чемпион мира, двукратный чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии в любителях.

Кыргызстан


Сергей Селивестов и Михаил Даничкин


Сергей Селивестов и Михаил Даничкин.jpg

Альпинисты, покорившие безымянную вершину Кабардино-Балкарии, где установили табличку с именем великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова и водрузили флаг Кыргызстана.


Талант Дуйшебаев


Талант Дуйшебаев.jpg

Тренер по гандболу, родом из Кыргызстана. Ему потребовалось меньше года на то, чтобы привести польский гандбольный клуб «Виве Кельце» к самому высокому достижению в его полувековой истории — победителя Лиги чемпионов.


Айсулуу Тыныбекова, @tynybekova.aisuluu


tynybekova.aisuluu

Борец вольного стиля, вошла в историю отечественного спорта, в частности спортивной борьбы. Девушка одержала победу на чемпионате мира, став первой кыргызстанкой, добившейся такого результата на мировом первенстве.


Валентина Шевченко, @bulletvalentina


bulletvalentina_

Уроженка Бишкека, которая выступает в UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях. Выступает по ММА с 2003 года. В своем активе имеет 23 боя, в 20 из которых одержала победу.


Мээрим Жуманазарова, @zhumanazarova__m


zhumanazarova_m

Завоевала золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, проходящем в Белграде, Сербия. А также в 2018 году стала бронзовым призером чемпионата Азии и завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Узбекистан


Равшан Ирматов


Равшан Ирматов

Известная личность и народный герой. Благодаря ему узбекский футбол стал известен на весь мир. Эксперты называют его самым перспективным арбитром мирового футбола в связи с рекордным количеством обслуженных на чемпионатах мира матчей.


Абдулло Тангриев


Абдулло Тангриев.jpg

Мастер спорта международной категории по дзюдо и борьбе «кураш», победитель чемпионата мира, Азии и ряда международных турниров, награжден медалью «Шухрат».


Руслан Нурутдинов, @nurudinov_ruslan_weightlifting


nurudinov_ruslan

Тяжелоатлет выступает в весовой категории до 105 кг. В 2013 году он первым из узбекских спортсменов завоевал победу на чемпионате мира в Польше. В 2014 году побил мировой рекорд в Алматы. А в 2016 году Руслан Нурутдинов стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.


Анастасия Свечникова


Свечникова

Победитель чемпионата мира по легкой атлетике среди тех, кто родился в 1992-1993 годах.


Рустам Касымжанов


Рустам Касымжанов.jpeg

Всемирный и азиатский чемпион мира по шахматам, победитель чемпионатов мира, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады, международный гроссмейстер, был награжден знаком «Узбекистон Белгиси», присвоено почетное звание «Узбекистон ифтихори».


Источники фотографии: vesti.kz, karatewkf.uz, uzathletics.uz, chess.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #кыргызстан #узбекистан #центральнаяазия #спортсмены
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
30 молодых предпринимателей Центральной Азии, которые создают будущее
4055
Новое поколение блогеров: 9 самых популярных казахстанцев в TikTok
8728
Кто в тренде: 8 TikTok-блогеров Кыргызстана
8097