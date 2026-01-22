15 цифровых суперсил учителя: инструменты, которые помогут работать быстрее и качественнее

Асхат Жумабеков — заместитель директора в Shoqan Academy, Почетный работник образования Республики Казахстан, участник рейтинга Топ-50 лучших учителей мира, а также автор weproject.media. Асхат делится своим опытом в сфере образования детей. В этой статье он рассказывает о цифровых инструментах, которые помогают современному учителю экономить время и выстраивать персонализированное и мотивирующее обучение.

Асхат Жумабеков, город — Алматы, заместитель директора в Shoqan Academy, Почетный работник образования Республики Казахстан, @askhat_zhumabekov





Сегодня в очередной статье хочу представить 15 цифровых платформ для педагогов. Они нацелены на сокращение рутинной работы и повышении мотивации учащихся.

Как мы знаем, современный учитель — это не просто носитель знаний, а фасилитатор, исследователь и вдохновитель. Однако при огромном объеме задач — от проведения занятий до методических разработок — найти баланс времени и качества все сложнее. Согласно отчетам ЮНЕСКО и ОЭСР, 2023, цифровые инструменты помогают учителям сократить до 30% времени на рутинные задачи и повышают мотивацию учащихся в полтора раза. В этой подборке собраны 15 мощных ресурсов, которые не требуют специальных навыков программирования, доступны онлайн и уже активно используются в разных странах. Это инструменты по генерации тестовых заданий, краткосрочных планов, презентаций до создания видео и адаптации контента под уровень своих учеников.

Большинство страниц платформ можно перевести на русский язык. Все ресурсы прошли апробацию в международных контекстах и соответствуют современным вызовам образования.





Eduaide.ai

Создание заданий, планов уроков и оценивания на основе Bloom's Taxonomy.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите тип контента: задание, план, тест, и введите тему.





MagicSchool.ai

Специализированный ИИ-помощник для учителей: создание объяснений, рубрик, писем и учебных материалов.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите нужный шаблон, введите тему или вопрос и получите готовый результат.





Curipod

Создание интерактивных уроков с квизами, опросами и анимацией.

Инструкция: зарегистрируйтесь на сайте, создайте урок, введите тему — Curipod автоматически предложит интерактивные и визуальные блоки.





Formative

Платформа для оценивания с автопроверкой и аналитикой прогресса учеников.

Инструкция: зайдите на сайт, создайте задание с автооценкой, поделитесь ссылкой с учениками и отслеживайте результаты.





Explainpaper

Инструмент для упрощенного объяснения сложных научных и академических текстов.

Инструкция: загрузите PDF-файл, выделите нужный абзац и нажмите кнопку Explain this.





Tome AI

Быстрая генерация презентаций с помощью искусственного интеллекта.

Инструкция: зайдите на сайт, введите тему, ИИ автоматически создаст структуру и дизайн слайдов.





Canva Magic Write

Генерация текстов, сценариев и заданий прямо в среде Canva.

Инструкция: откройте Canva Docs, выберите инструмент Magic Write и введите текстовый запрос.





SlidesAI.io

Преобразование текста в готовую презентацию для Google Slides или PowerPoint.

Инструкция: вставьте текст, выберите формат презентации и скачайте автоматически созданные слайды.





Адаптация учебных текстов под уровень и возраст учеников.

Инструкция: вставьте текст, выберите класс или уровень сложности и получите адаптированную версию.





Scribbr Paraphraser

Интеллектуальный перефразировщик для академических и учебных текстов.

Инструкция: вставьте текст, выберите нужный тон: академический или простой, нажмите Paraphrase.





Eduaide.ai

Создание заданий, планов уроков и оценивания на основе таксономии Блума — Bloom’s Taxonomy.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите тип контента — задание, план или тест, и введите тему.

Цифровые решения способны облегчить работу педагога, освободить время для творчества и снизить выгорание. Эти 15 ресурсов помогут вам быстрее готовить материалы, адаптировать уроки под каждого ученика, сэкономить часы на оценивании и добавить современные технологии при подаче своего материала. Представленные платформы формируют целостную систему цифровых инструментов, направленных на развитие функциональной грамотности, критического мышления и навыков будущего у школьников.