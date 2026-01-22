Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

15 цифровых суперсил учителя: инструменты, которые помогут работать быстрее и качественнее
Новости образования

19.01.2026

15 цифровых суперсил учителя: инструменты, которые помогут работать быстрее и качественнее

Асхат Жумабеков — заместитель директора в Shoqan Academy, Почетный работник образования Республики Казахстан, участник рейтинга Топ-50 лучших учителей мира, а также автор weproject.media. Асхат делится своим опытом в сфере образования детей. В этой статье он рассказывает о цифровых инструментах, которые помогают современному учителю экономить время и выстраивать персонализированное и мотивирующее обучение.


Асхат Жумабеков, город — Алматы, заместитель директора в Shoqan Academy, Почетный работник образования Республики Казахстан, @askhat_zhumabekov

Асхат Жумабеков

Сегодня в очередной статье хочу представить 15 цифровых платформ для педагогов. Они нацелены на сокращение рутинной работы и повышении мотивации учащихся.

Как мы знаем, современный учитель — это не просто носитель знаний, а фасилитатор, исследователь и вдохновитель. Однако при огромном объеме задач — от проведения занятий до методических разработок — найти баланс времени и качества все сложнее. Согласно отчетам ЮНЕСКО и ОЭСР, 2023, цифровые инструменты помогают учителям сократить до 30% времени на рутинные задачи и повышают мотивацию учащихся в полтора раза. В этой подборке собраны 15 мощных ресурсов, которые не требуют специальных навыков программирования, доступны онлайн и уже активно используются в разных странах. Это инструменты по генерации тестовых заданий, краткосрочных планов, презентаций до создания видео и адаптации контента под уровень своих учеников.

Большинство страниц платформ можно перевести на русский язык. Все ресурсы прошли апробацию в международных контекстах и соответствуют современным вызовам образования.

Eduaide.ai

Создание заданий, планов уроков и оценивания на основе Bloom's Taxonomy.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите тип контента: задание, план, тест, и введите тему.


MagicSchool.ai

Специализированный ИИ-помощник для учителей: создание объяснений, рубрик, писем и учебных материалов.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите нужный шаблон, введите тему или вопрос и получите готовый результат.


Curipod

Создание интерактивных уроков с квизами, опросами и анимацией.

Инструкция: зарегистрируйтесь на сайте, создайте урок, введите тему — Curipod автоматически предложит интерактивные и визуальные блоки.


Formative

Платформа для оценивания с автопроверкой и аналитикой прогресса учеников.

Инструкция: зайдите на сайт, создайте задание с автооценкой, поделитесь ссылкой с учениками и отслеживайте результаты.


Explainpaper

Инструмент для упрощенного объяснения сложных научных и академических текстов.

Инструкция: загрузите PDF-файл, выделите нужный абзац и нажмите кнопку Explain this.


Tome AI

Быстрая генерация презентаций с помощью искусственного интеллекта.

Инструкция: зайдите на сайт, введите тему, ИИ автоматически создаст структуру и дизайн слайдов.


Canva Magic Write

Генерация текстов, сценариев и заданий прямо в среде Canva.

Инструкция: откройте Canva Docs, выберите инструмент Magic Write и введите текстовый запрос.


SlidesAI.io

Преобразование текста в готовую презентацию для Google Slides или PowerPoint.

Инструкция: вставьте текст, выберите формат презентации и скачайте автоматически созданные слайды.


Diffit

Адаптация учебных текстов под уровень и возраст учеников.

Инструкция: вставьте текст, выберите класс или уровень сложности и получите адаптированную версию.


Scribbr Paraphraser

Интеллектуальный перефразировщик для академических и учебных текстов.

Инструкция: вставьте текст, выберите нужный тон: академический или простой, нажмите Paraphrase.


Eduaide.ai

Создание заданий, планов уроков и оценивания на основе таксономии Блума — Bloom’s Taxonomy.

Инструкция: зайдите на сайт, выберите тип контента — задание, план или тест, и введите тему.


Цифровые решения способны облегчить работу педагога, освободить время для творчества и снизить выгорание. Эти 15 ресурсов помогут вам быстрее готовить материалы, адаптировать уроки под каждого ученика, сэкономить часы на оценивании и добавить современные технологии при подаче своего материала. Представленные платформы формируют целостную систему цифровых инструментов, направленных на развитие функциональной грамотности, критического мышления и навыков будущего у школьников.

