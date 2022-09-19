15 актуальных вакансий в сфере медицины для специалистов из Центральной Азии

Собрали 15 компаний центрально-азиатского региона с открытыми вакансиями в сфере медицины.
Казахстан
Управляющий клиникой эстетической медицины в Family Clinic, Астана
Обязанности:
— операционное управление рабочими процессами и организация работы по обслуживанию пациентов
— разработка и реализация стратегических планов
— ведение и контроль хозяйственной деятельности
— выполнение планов по прибыльности
— постановка и контроль KPI работы сотрудников
— контроль работы с поставщиками
— финансовый менеджмент и оптимизация расходов компании.
Требования:
— не менее трех лет опыта работы на позициях управляющего, исполнительного, коммерческого директора
— знание технологий продаж и методов повышения их эффективности
— высшее образование
— уметь анализировать цифры и работать со статистикой.
Врач авиационный медицины в «Казавиаспас», Астана
Обязанности:
— контроль за прохождением медицинского осмотра
— контроль за предполетным осмотром
— оказание медицинской помощи.
Требования:
— высшее или среднее медицинское образование
— стаж работы в сфере авиации не менее пяти лет
— знание законодательства об охране здоровья и нормативных документов.
Врач-оториноларинголог в Medical Assistance, Алматы
Обязанности:
— вести амбулаторно-поликлинический прием пациентов по специальности оториноларингология
— ведение медицинской документации в электронном виде.
Требования:
— наличие диплома, сертификата специалиста и курсов повышения квалификации за последние пяти лет
— владение ПК, желательно знание страховой медицины.
Спортивный врач в Invictus Astana, Астана
Обязанности:
— проведение медицинского осмотра детей дошкольного возраста, консультация и первичный осмотр клиентов
— ведение журналов и соответствующей документации.
Требования:
— приветствуется стаж в сфере медицины и опыт в фитнес индустрии приветствуется
— специальные умения и отработанные врачебные навыки
— грамотная речь, умение работать в команде, отработанные коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
Медицинский регистратор в «Медикер», Алматы
Обязанности:
— принимать телефонные звонки и вести запись на прием к специалистам
— предоставлять информацию и отвечать на вопросы пациентов
— обеспечивать хранение и доставку амбулаторных карт в кабинет врача.
Требования:
— знание казахского и русского языков.
— опыт работы не менее одного года.
— дружелюбное отношение к клиентам.
Узбекистан
Главный врач в Shox International Hospital, Ташкент
Обязанности:
— консультирование пациентов
— управление медицинским персоналом
— ведение документации.
Требования:
— высшее медицинское образование
— уверенный пользователь MS Office
— организаторские способности, аналитический склад ума
— опыт руководства медицинскими учреждениями.
Детский невропатолог в Shox International Hospital, Ташкент
Обязанности:
— обследование и лечение пациентов
— оказание экстренной и неотложной медицинской помощи.
Требования:
— высшее медицинское образование
— наличие категории
— желателен опыт работы по специальности от трех лет
— владение узбекским и русским языками.
Ассистент стоматолога в Sadaf-Stomatologiya, Ташкент
Обязанности:
— подготовка кабинета к приему пациентов
— обеспечение комфортных условий в кабинете во время лечения
— обзвон пациентов.
Требования:
— диплом о медицинском образовании
— наличие действующего сертификата или выписка из аккредитации
— знание русского и узбекского языков
— опыт работы приветствуется.
Медицинский представитель в Avita, Ташкент
Обязанности:
— продвижение препаратов компании на фарм рынке
— визиты к врачам и работа с аптеками
— ведение отчетности.
Требования:
— высшее или среднее образование
— владение русскими и узбекскими языками.
Педиатр-гастроэнтеролог в MEDLANS, Ташкент
Обязанности:
— прием пациентов
— занесение информации о пациенте в базу данных
— ведение учета.
Требования:
— высшее образование, сертификат прохождения обучения, категория по вышеуказанной специальности
— опыт работы по специальности от восьми лет.
Кыргызстан
Медсестра или медбрат в медицинском центре «Эдель», Бишкек
Обязанности:
— выполнение назначений врача
— ведение медицинской документации.
Требования:
— наличие медицинского образования и категории
— знания и навыки выполнения сестринских процедур
— знание нормативов работы в процедурном кабинете
— навыки работы с детьми.
Медсестра или медбрат в «Флеминг Центр», Бишкек
Обязанности:
— выполнение профилактических и лечебно-диагностических процедур, назначенных врачом
— ассистирование при проведении врачом малых операций
— оказание неотложной доврачебной помощи
— введение лекарственных препаратов
— хранение, учет и списание лекарственных препаратов
— ведение учетно-отчетной документации.
Требования:
— понимание основ и принципов частной медицинской деятельности
— знание правил техники безопасности при работе с медицинским инструментарием и оборудованием
— гибкость и открытость к нововведениям, новым технологиям и инновациям в организации лечебно-профилактической и лечебно-диагностической деятельности
— наличие действующего квалификационного сертификата медицинского специалиста
— опыт работы в частных медицинских центрах будет считаться преимуществом
— навыки работы с ПК и знание пакета Microsoft Office
Ассистент врача стоматолога в стоматологической клинике «Облака», Бишкек
Обязанности:
— ассистирование врачу-стоматологу
— предстерилизационная подготовка инструментов
— подготовка и уборка кабинета
— ведение бумажной и электронной документации.
Требования:
— средне-специальное образование или сертификат по повышению квалификации
— опыт ассистирования в стоматологии приветствуется.
Медицинский представитель в Asian Med Trade, Бишкек
Обязанности:
— анализ рынка и конкурентной активности
— разработка стратегии и тактики продвижения продукции на рынке лекарственных средств
— разработка бюджета по вверенным продуктам и осуществление контроля над его выполнением, ценообразование.
Требования:
— навыки ведения переговоров
— высшее или среднее медицинское, фармацевтическое образование.
Фармацевт в «Имэкс», Бишкек
Обязанности:
— принятие товара и внесение в базу 1С
— распределение товара по аптекам
— установка цен, проведение ревизий
Требования:
— высшее или среднее фармацевтическое образование
— стаж работы от одного года
— знание ПК и 1С.