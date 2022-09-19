15 актуальных вакансий в сфере медицины для специалистов из Центральной Азии

Собрали 15 компаний центрально-азиатского региона с открытыми вакансиями в сфере медицины.





Казахстан







Обязанности:



— операционное управление рабочими процессами и организация работы по обслуживанию пациентов

— разработка и реализация стратегических планов

— ведение и контроль хозяйственной деятельности

— выполнение планов по прибыльности

— постановка и контроль KPI работы сотрудников

— контроль работы с поставщиками

— финансовый менеджмент и оптимизация расходов компании.

Требования:



— не менее трех лет опыта работы на позициях управляющего, исполнительного, коммерческого директора

— знание технологий продаж и методов повышения их эффективности

— высшее образование

— уметь анализировать цифры и работать со статистикой.







Обязанности:



— контроль за прохождением медицинского осмотра

— контроль за предполетным осмотром

— оказание медицинской помощи.

Требования:



— высшее или среднее медицинское образование

— стаж работы в сфере авиации не менее пяти лет

— знание законодательства об охране здоровья и нормативных документов.





Врач-оториноларинголог в Medical Assistance, Алматы



Обязанности:



— вести амбулаторно-поликлинический прием пациентов по специальности оториноларингология

— ведение медицинской документации в электронном виде.

Требования:



— наличие диплома, сертификата специалиста и курсов повышения квалификации за последние пяти лет

— владение ПК, желательно знание страховой медицины.





Спортивный врач в Invictus Astana, Астана

Обязанности:

— проведение медицинского осмотра детей дошкольного возраста, консультация и первичный осмотр клиентов

— ведение журналов и соответствующей документации.

Требования:

— приветствуется стаж в сфере медицины и опыт в фитнес индустрии приветствуется

— специальные умения и отработанные врачебные навыки

— грамотная речь, умение работать в команде, отработанные коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.











Обязанности:



— принимать телефонные звонки и вести запись на прием к специалистам

— предоставлять информацию и отвечать на вопросы пациентов

— обеспечивать хранение и доставку амбулаторных карт в кабинет врача.

Требования:



— знание казахского и русского языков.

— опыт работы не менее одного года.

— дружелюбное отношение к клиентам.

Узбекистан





Главный врач в Shox International Hospital, Ташкент



Обязанности:



— консультирование пациентов

— управление медицинским персоналом

— ведение документации.

Требования:



— высшее медицинское образование

— уверенный пользователь MS Office

— организаторские способности, аналитический склад ума

— опыт руководства медицинскими учреждениями.





Детский невропатолог в Shox International Hospital, Ташкент



Обязанности:



— обследование и лечение пациентов

— оказание экстренной и неотложной медицинской помощи.

Требования:



— высшее медицинское образование

— наличие категории

— желателен опыт работы по специальности от трех лет

— владение узбекским и русским языками.







Обязанности:



— подготовка кабинета к приему пациентов

— обеспечение комфортных условий в кабинете во время лечения

— обзвон пациентов.

Требования:



— диплом о медицинском образовании

— наличие действующего сертификата или выписка из аккредитации

— знание русского и узбекского языков

— опыт работы приветствуется.





Медицинский представитель в Avita, Ташкент

Обязанности :



— продвижение препаратов компании на фарм рынке

— визиты к врачам и работа с аптеками

— ведение отчетности.

Требования:

— высшее или среднее образование

— владение русскими и узбекскими языками.











Обязанности:



— прием пациентов

— занесение информации о пациенте в базу данных

— ведение учета.

Требования:



— высшее образование, сертификат прохождения обучения, категория по вышеуказанной специальности

— опыт работы по специальности от восьми лет.

Кыргызстан





Медсестра или медбрат в медицинском центре «Эдель», Бишкек



Обязанности:



— выполнение назначений врача

— ведение медицинской документации.

Требования:



— наличие медицинского образования и категории

— знания и навыки выполнения сестринских процедур

— знание нормативов работы в процедурном кабинете

— навыки работы с детьми.







Обязанности:



— выполнение профилактических и лечебно-диагностических процедур, назначенных врачом

— ассистирование при проведении врачом малых операций

— оказание неотложной доврачебной помощи

— введение лекарственных препаратов

— хранение, учет и списание лекарственных препаратов

— ведение учетно-отчетной документации.

Требования:



— понимание основ и принципов частной медицинской деятельности

— знание правил техники безопасности при работе с медицинским инструментарием и оборудованием

— гибкость и открытость к нововведениям, новым технологиям и инновациям в организации лечебно-профилактической и лечебно-диагностической деятельности

— наличие действующего квалификационного сертификата медицинского специалиста

— опыт работы в частных медицинских центрах будет считаться преимуществом

— навыки работы с ПК и знание пакета Microsoft Office





Ассистент врача стоматолога в стоматологической клинике «Облака», Бишкек



Обязанности:



— ассистирование врачу-стоматологу

— предстерилизационная подготовка инструментов

— подготовка и уборка кабинета

— ведение бумажной и электронной документации.

Требования:



— средне-специальное образование или сертификат по повышению квалификации

— опыт ассистирования в стоматологии приветствуется.





Медицинский представитель в Asian Med Trade, Бишкек

Обязанности:

— анализ рынка и конкурентной активности

— разработка стратегии и тактики продвижения продукции на рынке лекарственных средств

— разработка бюджета по вверенным продуктам и осуществление контроля над его выполнением, ценообразование.

Требования:

— навыки ведения переговоров

— высшее или среднее медицинское, фармацевтическое образование.









Фармацевт в «Имэкс», Бишкек







Обязанности:



— принятие товара и внесение в базу 1С

— распределение товара по аптекам

— установка цен, проведение ревизий

Требования:



— высшее или среднее фармацевтическое образование

— стаж работы от одного года

— знание ПК и 1С.