14 супруг дипломатов о переезде и жизни в Казахстане

Регина Шафир, супруга Посла Израиля













Мой муж — особенный дипломат. В нем чувствуется такой молодой задор, и в нем неиссякаемый источник вдохновения, как будто дипломат — очень творческая профессия. Он буквально влюблен во все, что он делает. Я хочу, чтобы у него все получилось, а я буду счастлива.

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Ruweida Soni (Рувейда Сони), супруга Посла ЮАР













Моя работа — продвигать культуру Южной Африки. Мы проводили культурное мероприятие, где объединили исполнение произведений на африканском барабане и казахских инструментах. Мы обучали местное население африканским танцам, игре на африканских барабанах, проводили мастер-классы по манере ношения африканских национальных костюмов. Однажды мы проводили масштабный флешмоб, который состоялся в торговом центре «Хан Шатыр» и КазГЮУ, где народ танцевал под всем известную песню Waka Waka, которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году в Южной Африке.

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Марина Минина, супруга Посла Греции













Стараюсь все делать с чувством юмора и отслеживать, чтобы день не был испорчен гневом или депрессией, я исключаю в себе моменты, когда можно уйти в себя, замкнуться.

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5 историй о том, как быть супругой дипломата













Я помнила тогда и помню сегодня, что являюсь лицом не только мужа, но и страны. Все, что я говорю и делаю, отражается на представлении людей о Казахстане. Именно поэтому супруга дипломата должна хорошо знать культуру, искусство и историю своей страны. Знать, как их своевременно и элегантно преподнести.

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Rosie Hidayat (Рози Хидаят), супруга Посла Малайзии













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Живя в Астане, я многому научилась. Зима для меня — это главное испытание. В Малайзии тебе не нужно специальной одежды, если ты хочешь выйти на улицу, но в Астане ты должен быть подготовлен, особенно зимой.Подробнее здесь

Ирина Мельник, супруга Посла Бельгии













Когда мы только приехали, у нас не было машины, и я ездила на автобусе, мне понравилось, что молодежь сразу уступает место, или кондуктор кричит: «Так, молодежь, быстро встали, уступили место!». И ведь сразу вскакивают, чего не встретишь сейчас в Европе. Мне понравилось, что молодежь воспитывается в уважении к старшим. Люди очень вежливые, спокойные и доброжелательные.

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Юлия Ничкасова, супруга Посла Республики Беларусь













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По моим ощущениям, у вас культ образования, и это здорово. Я часто встречаю молодых людей, которые выступают на конференциях, форумах с великолепными презентациями, свободно владеют английским языком. Это ребята, которые обучились за границей по программе «Болашак», а теперь вернулись работать на страну, которая оказала им такое большое доверие, это вызывает огромное уважение.Подробнее здесь

Linda Tailleur Paquet (Линда Тайер Паке), супруга консула Канады













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Казахстан — десятая страна, в которой мы проживаем. Каждая страна по-своему влияет на человека, и можно получить что-то полезное отовсюду. До приезда мы ничего не знали о Казахстане, за исключением древней истории, которую мы изучали в школе. Мы ничего не знали о реальной жизни здесь. За эти полтора года в Казахстане наш кругозор расширился, и появилось много новых друзей. Так как сейчас мы готовимся вернуться в Канаду, то хотим взять только хорошее из нашего опыта жизни за рубежом, демонстрируя открытость к различным чудесам нашего мира.Подробнее здесь

Sophia Bakuridze (Софья Бакуридзе), супруга Посла Грузии













В Астане есть Сообщество Супруг Послов, с которыми мы стараемся организовывать культурные мероприятия. Недавно мы провели Рождественскую ярмарку и в будущем планируем организовывать другие мероприятия. Мы всегда стараемся оставаться в тонусе.

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Mali Tasman-Shtaier (Мали Тасман-Штаер), супруга Посла Израиля













Так как я вегетарианка, то большая часть моего рациона состоит из овощей и фруктов, а здесь сложно найти большое разнообразие свежих овощей, но все же я не могу сказать, что это сложность, я справляюсь. В любой стране можно столкнуться с какими-то нюансами, как говорится у нас в Израиле: «Возьми лимон, и сделай из него лимонад».

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Eloisa Klecheski (Элоиза Клечески), супруга заместителя Посла США













Одна из вещей, которую мы любим делать, это проводить воскресные бранчи. Мы приглашаем гостей и готовим американские панкейки, подаем типичный американский завтрак, это некий путь отплатить за гостеприимство нашим новым казахским друзьям. Я привезла из Америки всем известное арахисовое масло, но почему-то здесь его не понимают, не многим оно нравится. Я могу сказать, нам было легко влиться в русло повседневной астанинской жизни и привыкнуть к местному образу жизни.

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