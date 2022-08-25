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14 конференций, форумов и других мероприятий в Центральной Азии, которые стоит посетить в сентябре
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25.08.2021

14 конференций, форумов и других мероприятий в Центральной Азии, которые стоит посетить в сентябре

Рассказываем о мероприятиях Центрально-Азиатского региона, которые можно посетить в первый месяц осени.


IDC CIO Summit

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Где: Алматы, Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty

Когда: 7-9 сентября

International Data Corporation — ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий и телекоммуникаций.

Конференция в Алматы пройдет под названием «Ускоряя переход в мир цифровых технологий». Ключевые темы: «искусственный интеллект и автоматизация», «взаимодействие между бизнесом и IT», «безопасность и инновации».


Акселерация стартапов Quick Start XI

Где: Астана

Заявку можно подать до 10 сентября.

Акселерационная программа инновационного кластера Назарбаев Университета NURIS ведет набор на 11 поток.

Приглашаются стартапы из Edtech, HealthTech, AgroTech, FinTech, e-commerce, Retail Tech и других сфер с масштабируемым решением. В команде должно быть не менее двух человек с MVP и наличием трекшна.

Участники получат образовательную программу по основным аспектам бизнеса: маркетинг, юнит экономика, оценка рынка, фандрейзинг и возможность привлечь инвестиции до трех миллионов тенге.


Внедрение Big Data в производственную систему

Когда: 16 сентября, 15:00

Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry проведет онлайн-вебинар на тему «Внедрение Big Data в производственную систему».

Представители международных и казахстанских компаний поделятся практическим опытом внедрения цифровых решений в производственную среду, расскажут об успешных кейсах и полученных эффектах.


Кубок Центральной Азии по HEMA

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Где: Алматы

Когда: 17-18 сентября

Турнир по Historical European Martial Arts — историческому фехтованию, впервые проходит в Центральной Азии. Вместе с ним состоится фестиваль, на котором пройдет ярмарка, семинары и лекции.

Участников ждут четыре номинации: «Длинный меч», «Меч и баклер», «Военная сабля», «Рапира Ренессанса».


Спортивная ярмарка

Где: Алматы

Когда: 23-24 сентября

Спортивная выставка перед марафоном. Среди стендов будут представлены производители и дистрибьюторы спортивных товаров, поставщики услуг в сфере спорта, медицины, питания.

В течение двух дней на территории мероприятия будут проводиться мастер-классы, консультации, презентации и мини-соревнования на спортивную тематику.


Алматы Марафон

Где: Алматы

Когда: 25 сентября

Самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии. Дистанции: 42.2 километра, 21.1 километр, 10 километров, скандинавская ходьба, эстафета Экиден.

В рамках соревнования пройдет Чемпионат Казахстана по марафону и забегу на десять километров.


Digital Bridge 2022

Где: Астана, МВЦ EXPO

Когда: 28-29 сентября

DIGITAL BRIDGE — ежегодный международный форум, на котором лучшие казахстанские и мировые эксперты в сфере цифровых технологий, инноваций и бизнеса делятся своими знаниями и опытом.

Здесь можно получить новые знания, увидеть новинки, презентовать свой проект, найти работу и новые знакомства.


Внедрение технологий искусственного интеллекта в производственную ИТ-систему

Когда: 30 сентября, 15:00

Онлайн-мастер класс, спикером которого выступит Tech Hub МФЦА

Цель мероприятия — сформировать представление о концепции «Индустрия 4.0», внедрить цифровые технологии, получить экспертное мнение и обсудить актуальные проблемы промышленности в вопросах применения инструментов цифровой трансформацию.

Кыргызстан

Prosperity CUP Kyrgyzstan

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Где: Бишкек

Когда: 5 сентября

Prosperity CUP Kyrgyzstan — мероприятие для инновационных и цифровых стартапов со всего Кыргызстана. Оно продлится десять дней и завершится питчингом лучших проектов перед инвестиционным комитетом.

В рамках ивента участники будут работать в командах и с ментором, смогут определить ценностное предложение, проработают финансовую модель своего стартапа, узнают, как привлечь инвестиции на его развитие.


Супер спринт

Где: Иссык-Куль

Когда: 18 сентября

Федерация Триатлона Кыргызстана проводит соревнования на дистанции «Супер спринт» среди любителей.

Плавательный этап будет проходить на озере Иссык-Куль. Один круг — 300 метров. Велоэтап состоится на автодороге Чолпон-Ата — Бостери. Длина круга — 8 километров. Для бегового этапа — два круга по два километра.

Узбекистан

Международный музыкальный фестиваль «Шарк Тароналари»

Где: Самарканд

Когда: сентябрь

Во время фестиваля проводятся выставки национального узбекского платья, народных музыкальных инструментов, арт-базар и конференции.

Мероприятие продолжится около недели. Его завершит гала-концерт, на котором выступят победители конкурса.


Международный литературный фестиваль «На Великом Шелковом Пути»

Где: Ташкент, Самарканд

Когда: сентябрь

Фестиваль организован по инициативе Узбекистана и Великобритании. В рамках фестиваля состоится более 20 мероприятий — презентации новых книг и классические литературные дебаты. Семинары охватят проблематику издательской деятельности в современном мире и нюансов художественного перевода.

Цель фестиваля — вывод авторов Узбекистана на международную литературную арену и знакомство зарубежных читателей с традиционным культурным наследием страны.


CAITME 2022

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Где: Ташкент, Узбекистан

Когда: 7-9 сентября

Специализированная международная выставка технологий для текстильной и швейной промышленности в Центрально-Азиатском регионе.

В рамках выставки проходит деловая программа: международные конференции, B2G и B2B встречи, мастер-классы, семинары, форумы и презентации от международных производителей и флагманов отрасли.


UzE-TechExpo

Где: Ташкент

Когда: 28-30 сентября

Международная выставка электроники, электротехники, зеленой энергетики, технологий и производства.

Производители, поставщики и новички индустрии обсудят тенденции развития отрасли, системные решения, оборудование. Также они смогут расширить географию продаж и наладить новые бизнес-контакты.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #мероприятия #ивенты
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