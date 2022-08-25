14 конференций, форумов и других мероприятий в Центральной Азии, которые стоит посетить в сентябре

Рассказываем о мероприятиях Центрально-Азиатского региона, которые можно посетить в первый месяц осени.
Где: Алматы, Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty
Когда: 7-9 сентября
International Data Corporation — ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий и телекоммуникаций.
Конференция в Алматы пройдет под названием «Ускоряя переход в мир цифровых технологий». Ключевые темы: «искусственный интеллект и автоматизация», «взаимодействие между бизнесом и IT», «безопасность и инновации».
Акселерация стартапов Quick Start XI
Где: Астана
Заявку можно подать до 10 сентября.
Акселерационная программа инновационного кластера Назарбаев Университета NURIS ведет набор на 11 поток.
Приглашаются стартапы из Edtech, HealthTech, AgroTech, FinTech, e-commerce, Retail Tech и других сфер с масштабируемым решением. В команде должно быть не менее двух человек с MVP и наличием трекшна.
Участники получат образовательную программу по основным аспектам бизнеса: маркетинг, юнит экономика, оценка рынка, фандрейзинг и возможность привлечь инвестиции до трех миллионов тенге.
Внедрение Big Data в производственную систему
Когда: 16 сентября, 15:00
Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry проведет онлайн-вебинар на тему «Внедрение Big Data в производственную систему».
Представители международных и казахстанских компаний поделятся практическим опытом внедрения цифровых решений в производственную среду, расскажут об успешных кейсах и полученных эффектах.
Кубок Центральной Азии по HEMA
Где: Алматы
Когда: 17-18 сентября
Турнир по Historical European Martial Arts — историческому фехтованию, впервые проходит в Центральной Азии. Вместе с ним состоится фестиваль, на котором пройдет ярмарка, семинары и лекции.
Участников ждут четыре номинации: «Длинный меч», «Меч и баклер», «Военная сабля», «Рапира Ренессанса».
Где: Алматы
Когда: 23-24 сентября
Спортивная выставка перед марафоном. Среди стендов будут представлены производители и дистрибьюторы спортивных товаров, поставщики услуг в сфере спорта, медицины, питания.
В течение двух дней на территории мероприятия будут проводиться мастер-классы, консультации, презентации и мини-соревнования на спортивную тематику.
Где: Алматы
Когда: 25 сентября
Самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии. Дистанции: 42.2 километра, 21.1 километр, 10 километров, скандинавская ходьба, эстафета Экиден.
В рамках соревнования пройдет Чемпионат Казахстана по марафону и забегу на десять километров.
Где: Астана, МВЦ EXPO
Когда: 28-29 сентября
DIGITAL BRIDGE — ежегодный международный форум, на котором лучшие казахстанские и мировые эксперты в сфере цифровых технологий, инноваций и бизнеса делятся своими знаниями и опытом.
Здесь можно получить новые знания, увидеть новинки, презентовать свой проект, найти работу и новые знакомства.
Внедрение технологий искусственного интеллекта в производственную ИТ-систему
Когда: 30 сентября, 15:00
Онлайн-мастер класс, спикером которого выступит Tech Hub МФЦА
Цель мероприятия — сформировать представление о концепции «Индустрия 4.0», внедрить цифровые технологии, получить экспертное мнение и обсудить актуальные проблемы промышленности в вопросах применения инструментов цифровой трансформацию.
Кыргызстан
Где: Бишкек
Когда: 5 сентября
Prosperity CUP Kyrgyzstan — мероприятие для инновационных и цифровых стартапов со всего Кыргызстана. Оно продлится десять дней и завершится питчингом лучших проектов перед инвестиционным комитетом.
В рамках ивента участники будут работать в командах и с ментором, смогут определить ценностное предложение, проработают финансовую модель своего стартапа, узнают, как привлечь инвестиции на его развитие.
Где: Иссык-Куль
Когда: 18 сентября
Федерация Триатлона Кыргызстана проводит соревнования на дистанции «Супер спринт» среди любителей.
Плавательный этап будет проходить на озере Иссык-Куль. Один круг — 300 метров. Велоэтап состоится на автодороге Чолпон-Ата — Бостери. Длина круга — 8 километров. Для бегового этапа — два круга по два километра.
Узбекистан
Международный музыкальный фестиваль «Шарк Тароналари»
Где: Самарканд
Когда: сентябрь
Во время фестиваля проводятся выставки национального узбекского платья, народных музыкальных инструментов, арт-базар и конференции.
Мероприятие продолжится около недели. Его завершит гала-концерт, на котором выступят победители конкурса.
Международный литературный фестиваль «На Великом Шелковом Пути»
Где: Ташкент, Самарканд
Когда: сентябрь
Фестиваль организован по инициативе Узбекистана и Великобритании. В рамках фестиваля состоится более 20 мероприятий — презентации новых книг и классические литературные дебаты. Семинары охватят проблематику издательской деятельности в современном мире и нюансов художественного перевода.
Цель фестиваля — вывод авторов Узбекистана на международную литературную арену и знакомство зарубежных читателей с традиционным культурным наследием страны.
Где: Ташкент, Узбекистан
Когда: 7-9 сентября
Специализированная международная выставка технологий для текстильной и швейной промышленности в Центрально-Азиатском регионе.
В рамках выставки проходит деловая программа: международные конференции, B2G и B2B встречи, мастер-классы, семинары, форумы и презентации от международных производителей и флагманов отрасли.
Где: Ташкент
Когда: 28-30 сентября
Международная выставка электроники, электротехники, зеленой энергетики, технологий и производства.
Производители, поставщики и новички индустрии обсудят тенденции развития отрасли, системные решения, оборудование. Также они смогут расширить географию продаж и наладить новые бизнес-контакты.